โมурินโย้ ปักหมุดแมนฯ ยูไนเต็ด แก้เกมวิ่งน้อย อันดับ 19 พรีเมียร์ลีก
โมурินโย้ เข้ารับงานแมนฯ ยูไนเต็ด แก้ปัญหาทีมวิ่งน้อยสุดลีกอันดับ 19 พร้อมปรับทัศนคติผู้เล่นให้วิ่งให้ถูกวิธี ไม่ใช่แค่ปริมาณ
โอเล กุนนาร์ โซลชา ตัดสินใจพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังทำผลงานได้ไม่เป็นที่พอใจในฤดูกาลนี้ โดยทีมตกไปอยู่อันดับที่ 18 ของตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก มีเพียง 8 แต้มจากการลงสนาม 10 นัดแรก แฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญเริ่มตั้งคำถามถึงความทุ่มเทและการเคลื่อนไหวของผู้เล่นในสนาม
ข้อมูลสถิติจากแพลตฟอร์ม FotMob ชี้ให้เห็นปัญหาชัดเจน เมื่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีค่าเฉลี่ยระยะทางการวิ่งเฉลี่ยต่อหนึ่งนัดอยู่ที่ 112.5 กิโลเมตร ซึ่งถือว่ามีระยะทางน้อยที่สุดในลีก โดยทีมรั้งอันดับที่ 19 ของตารางในเรื่องนี้ โดยมีความแตกต่างจากทีมอย่าง ลิเวอร์พูล เพียง 1.3 กิโลเมตรเท่านั้นAlso readจินเจียหยูพูดไทยเรียกป๊าว่าปะป๊าอิ่มยังครับ
โซลชา พ้นตำแหน่ง กู้ทีมตกชั้น
การตัดสินใจของบอร์ดบริหารเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมเผชิญกับแรงกดดันอย่างมหาศาลจากผลการแข่งขันที่ตกต่ำ โดย โอเล กุนนาร์ โซลชา กุนซือวัย 54 ปี คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบสถานการณ์นี้ แม้ว่าเขาจะเข้ามารับช่วงต่อจากทีมที่กำลังขาดความมั่นใจ แต่ผลปรากฏว่าไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของทีมให้กลับมาเป็นบวกได้ทันเวลา
เกมสำคัญถัดไปสำหรับทีมคือการเดินทางไปเยือน ลิเวอร์พูล ที่สนามแอนฟิลด์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่สำหรับทีมงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามารับหน้าที่ดูแลทีมต่อไป ในอดีต เดนนิส สมิธ และ ไมเคิล คาร์ริก เคยทำหน้าที่ผู้รักษาประตูชั่วคราว แต่ครั้งนี้ปัญหาความมั่นใจและแรงกดดันต้องการการแก้ไขในระดับกลยุทธ์
ปรับทัศนคติ วิ่งให้ถูกวิธีมากกว่าปริมาณ
ปอมเปโอ โจเซ มูรีนยอ ซาก้า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ปูเช็ตติโน่ (ในบริบทแหล่งข้อมูลเดิมอ้างชื่อ ปูเช็ตติโน่ เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่) ได้เปิดเผยแผนการทำงานของเขาไว้ล่วงหน้าเพื่อแก้ไขประเด็นเรื่องระยะทางการวิ่งของผู้เล่น โดยเขายืนยันว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ซับซ้อนมาก และสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ว่าผู้เล่นวิ่งหรือไม่วิ่ง แต่ต้องวิ่งให้ถูกวิธีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ผู้จัดการทีมรายนี้เน้นย้ำว่าผู้เล่นต้องวิ่งโดยมีความพร้อมเพรียงกันทั้งทีม และหลังจากนั้นต้องสามารถเล่นฟุตบอลให้เป็น รู้หน้าที่ของตนเอง และแสดงความสามารถออกมาให้ได้ งานหลักของทีมโค้ชคือการปลดล็อกความคิดของนักฟุตบอล เปลี่ยนทัศนคติที่เคยบอกว่าวิ่งไม่ไหว ให้กลายเป็นความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถวิ่งได้และเล่นฟุตบอลได้อย่างอิสระ
ปูเช็ตติโน่ ยังอธิบายว่าทัศนคติ วิธีคิด แนวทางการเล่น ความสัมพันธ์ และอารมณ์ความรู้สึกระหว่างการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมทีม เป็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด ไม่สามารถตัดสินทีมจากตัวเลขสถิติเพียงอย่างเดียวได้ แม้ข้อมูลเหล่านั้นจะให้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ แต่สิ่งสำคัญคือการนำทุกสิ่งมาผสมผสานกันให้เหมาะสม
นักเตะเปรียบแมลงวัน เลือกจังหวะกดปุ่ม
เปรียบเทียบลักษณะการเคลื่อนที่ของผู้เล่นในสนาม ปูเช็ตติโน่ อธิบายว่านักฟุตบอลในปัจจุบันเปรียบเสมือนแมลงวันที่เคลื่อนที่ไปมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องการความฉลาดในการตัดสินใจว่าควรจะไปอยู่ในตำแหน่งใด และเมื่อใดที่ควรที่จะกดปุ่มหรือกระทำความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างโอกาสหรือปิดโอกาสให้คู่แข่ง
การบริหารจัดการในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและการเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้ง การมีระยะทางวิ่งที่น้อยที่สุดในลีกอาจสะท้อนถึงปัญหาในเชิงกลยุทธ์มากกว่าปัญหาเชิงกายภาพของทีมในทันที โดยเป้าหมายคือการสร้างสมดุลระหว่างพละกำลังและสติปัญญาในการอ่านเกม
สำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปัญหาเรื่องความกระตือรือร้นในการวิ่งได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ โดยหลายฝ่ายกังวลว่าหากยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ทีมอาจเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นในการแข่งขันที่เหลือของฤดูกาล โดยเฉพาะในเกมสำคัญอย่างการเยือนแอนฟิลด์ที่กำลังจะมาถึง
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