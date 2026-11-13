โฟกัส-ญาณิน เปิดตัว MV Cupid Kiss Piw! ร่วมงานกับเน วรเวช
โฟกัส-ญาณิน และเน วรเวช ร่วมกันแสดงมิวสิกวิดีโอ 'Cupid Kiss Piw!' โดยโฟกัสเผยความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานกับไอดอลและประสบการณ์การถ่ายทำที่เต็มไปด้วยความประทับใจ
โฟกัส-ญาณิน ศิษย์เก่าวง P-SPY ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ครั้งสำคัญกับการร่วมแสดง มิวสิกวิดีโอ " Cupid Kiss Piw!" ร่วมกับ เน วรเวช นักร้องนำวง P-Money โดยโฟกัสเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองติดตามผลงานของ เน วรเวช มานานเนื่องจากชื่นชอบความสามารถและอยากทำงานร่วมกัน ซึ่งแม้จะไม่ได้คาดหวังสูงนักแต่เมื่อได้รับคำตอบตกลงก็รู้สึกดีใจมาก
โมเมนต์ Introvert เจอ Introvert
ในช่วงแรกของการถ่ายทำทั้งสองต่างเป็นสาย Introvert ทำให้เกิดอาการเกร็งกันเล็กน้อยเนื่องจากทั้งคู่ไม่ถนัดการชวนคุย แต่เน วรเวชแสดงความเป็นมืออาชีพทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น โฟกัสเปิดเผยว่าตนเองไม่ถนัดการเริ่มต้นบทสนทนาแต่ด้วยความ profesional ของเน วรเวชช่วยให้บรรยากาศการถ่ายทำได้ดีและสนุกขึ้นแม้จะเริ่มจากจุดที่ไม่คุ้นเคยAlso readบิวกิ้น พุฒิพงศ์ ปล่อย MV ใหม่ ระบบขัดข้อง ควง ใบเฟิิร์น พิมพ์ชนก เล่นบทคู่กัดจุมพิต
ความทุ่มเทสู่กระแสตอบรับที่ดี
โฟกัสเผยว่าซิงเกิลนี้โฟกัสยอมรับว่าทุ่มเทและทำการบ้านหนักกว่าผลงานก่อนหน้าทั้งการปรับสไตล์เพลง การร้อง และท่าเต้น โดยตั้งใจใส่ความเท่และความแซ่บแต่ยังคงความน่ารักไว้ ซึ่งเพลงนี้ติดหูมากจนมีแฟนคลับร้องตามเมื่อไปสยามและมีคนทักว่าเป็นคนร้องเพลงคิวปิด
ก้าวสำคัญของศิลปินสาว T-POP
มิวสิกวิดีโอ "Cupid Kiss Piw!" ของโฟกัส-ญาณินสามารถรับชมได้แล้วทางช่อง YouTube Moonlight Glow ถือเป็นอีกก้าวที่น่าจับตามองของศิลปินสาวรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาฝีมือและสร้างสีสันให้วงการ T-POP โดยแฟน ๆ สามารถติดตามชมความน่ารักของโฟกัสและเน วรเวชผ่านวิดีโออย่างเป็นทางการเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากศิลปิน talent รุ่นใหม่
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