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โฟกัส-ญาณิน เปิดตัว MV Cupid Kiss Piw! ร่วมงานกับเน วรเวช

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย
โฟกัส-ญาณิน เปิดตัว MV Cupid Kiss Piw! ร่วมงานกับเน วรเวช
โฟกัส ญาณิน · เน วรเวช · Cupid Kiss Piw!
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โฟกัส-ญาณิน และเน วรเวช ร่วมกันแสดงมิวสิกวิดีโอ 'Cupid Kiss Piw!' โดยโฟกัสเผยความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานกับไอดอลและประสบการณ์การถ่ายทำที่เต็มไปด้วยความประทับใจ

โฟกัส-ญาณิน ศิษย์เก่าวง P-SPY ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ครั้งสำคัญกับการร่วมแสดง มิวสิกวิดีโอ " Cupid Kiss Piw!" ร่วมกับ เน วรเวช นักร้องนำวง P-Money โดยโฟกัสเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองติดตามผลงานของ เน วรเวช มานานเนื่องจากชื่นชอบความสามารถและอยากทำงานร่วมกัน ซึ่งแม้จะไม่ได้คาดหวังสูงนักแต่เมื่อได้รับคำตอบตกลงก็รู้สึกดีใจมาก

โมเมนต์ Introvert เจอ Introvert

ในช่วงแรกของการถ่ายทำทั้งสองต่างเป็นสาย Introvert ทำให้เกิดอาการเกร็งกันเล็กน้อยเนื่องจากทั้งคู่ไม่ถนัดการชวนคุย แต่เน วรเวชแสดงความเป็นมืออาชีพทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น โฟกัสเปิดเผยว่าตนเองไม่ถนัดการเริ่มต้นบทสนทนาแต่ด้วยความ profesional ของเน วรเวชช่วยให้บรรยากาศการถ่ายทำได้ดีและสนุกขึ้นแม้จะเริ่มจากจุดที่ไม่คุ้นเคย

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ความทุ่มเทสู่กระแสตอบรับที่ดี

โฟกัสเผยว่าซิงเกิลนี้โฟกัสยอมรับว่าทุ่มเทและทำการบ้านหนักกว่าผลงานก่อนหน้าทั้งการปรับสไตล์เพลง การร้อง และท่าเต้น โดยตั้งใจใส่ความเท่และความแซ่บแต่ยังคงความน่ารักไว้ ซึ่งเพลงนี้ติดหูมากจนมีแฟนคลับร้องตามเมื่อไปสยามและมีคนทักว่าเป็นคนร้องเพลงคิวปิด

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ก้าวสำคัญของศิลปินสาว T-POP

มิวสิกวิดีโอ "Cupid Kiss Piw!" ของโฟกัส-ญาณินสามารถรับชมได้แล้วทางช่อง YouTube Moonlight Glow ถือเป็นอีกก้าวที่น่าจับตามองของศิลปินสาวรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาฝีมือและสร้างสีสันให้วงการ T-POP โดยแฟน ๆ สามารถติดตามชมความน่ารักของโฟกัสและเน วรเวชผ่านวิดีโออย่างเป็นทางการเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากศิลปิน talent รุ่นใหม่

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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โฟกัส ญาณิน เน วรเวช Cupid Kiss Piw! Moonlight Glow T-POP มิวสิกวิดีโอ ศิลปิน

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