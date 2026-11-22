โพลชี้คนไทยกังวลหนี้สินและคอร์รัปชันสูง ภัยไซเบอร์ติดอันดับกระทบชีวิตประชาชน
ผลสำรวจชี้ว่าคุณภาพชีวิตคนไทยถูกกดดันจากหนี้สิน สุขภาพ และการทำงานพร้อมกัน ขณะที่คอร์รัปชันถูกมองเป็นปัญหาอันดับหนึ่งในทุกระดับการบริหารประเทศ
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชุดนี้ชี้ว่า ความทุกข์ในชีวิตส่วนตัวของคนไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเงิน แต่รุมเร้าพร้อมกันหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาหนี้สิน ที่ 56.35% ตามด้วยสุขภาพกายและใจที่ 47.66% และปัญหาการทำงานที่ 30.30%
ในภาพรวมระดับประเทศ ประชาชนกังวลเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องถึง 41.07% ขณะที่คอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสถูกโหวตให้เป็นปัญหาอันดับหนึ่งซ้ำกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐบาล 50.06% ระดับประเทศ 48.06% หรือระดับข้าราชการ 39.76%Also readCIB ไล่ล่าสกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามจังหวัด ยึดยาบ้า 32,000 เม็ด พร้อมปืนลูกซอง
ปัญหาหนี้สินและสุขภาพซ้อนทับชีวิตประชาชน
คำตอบสั้นที่สุดคือ ประชาชนเผชิญความทุกข์หลายมิติพร้อมกัน โดยหนี้สินเป็นปัญหาที่ถูกเลือกมากที่สุด ตามด้วยสุขภาพกายและใจ และปัญหาการทำงาน ผลสำรวจจึงไม่ได้สะท้อนปัญหาเพียงด้านเดียวของชีวิต
ข้อมูลชุดนี้สะท้อนว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นโจทย์ใหญ่หลายมิติที่ต้องได้รับการแก้ไขควบคู่กันไป การลดภาระการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากสุขภาพและการทำงานยังอยู่ในภาวะกดดัน
การที่ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องถูกระบุที่ 41.07% ในระดับประเทศ สอดคล้องกับความกังวลระดับบุคคล ทำให้เห็นภาพว่าความเดือดร้อนในครัวเรือนและความกังวลต่อภาพรวมประเทศเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น
การบริหารภาครัฐถูกตั้งคำถามทั้งนโยบายและการปฏิบัติ
ประสิทธิภาพของภาครัฐถูกตั้งคำถามตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการลงมือทำ โดยรัฐบาลถูกมองว่าบริหารไม่มีประสิทธิภาพที่ 39.81% ขาดความสามารถในการบริหารวิกฤตที่ 24.24% และแก้ปัญหาปากท้องล่าช้าที่ 21.58%
ในระดับข้าราชการ ปัญหาที่ถูกระบุมากที่สุดคือการทำงานล่าช้าและขั้นตอนยุ่งยากที่ 28.15% รองลงมาคือการโยนงานและไม่รับผิดชอบที่ 16.65% ผลสำรวจชี้ว่าประชาชนต้องการเห็นการลดขั้นตอนและการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อย่างชัดเจน
ผลลัพธ์นี้สะท้อนว่าการบริหารประเทศต้องวัดผลทั้งความเด็ดขาดในการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ถึงมือประชาชนจริง การมีนโยบายดีบนกระดาษยังไม่เพียงพอ หากขั้นตอนปฏิบัติไม่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน
ประเด็นเส้นสายและพรรคพวกในวงราชการถูกเลือกที่ 32.50% ซึ่งมากกว่าปัญหาการทำงานล่าช้าที่ 28.15% ควบคู่ไปกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมที่ 21.19% และกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานที่ 26.40% แสดงให้เห็นว่าปัญหาภาครัฐไม่ได้มีเพียงเรื่องความรวดเร็ว แต่เป็นความเสมอภาคและระบบคุณธรรมที่กำลังถูกตั้งคำถาม
บทบาทฝ่ายค้านและการเมืองไทยถูกมองว่าติดหล่ม
คำตอบสำคัญคือ การเมืองไทยถูกมองว่าติดอยู่กับเรื่องเดิม ๆ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน โดยฝ่ายรัฐบาลถูกระบุถึงความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจที่ 23.99% และการไม่รับฟังเสียงประชาชนที่ 14.44%
สำหรับฝ่ายค้าน ผลสำรวจระบุว่าการวิจารณ์เรื่องการทำการเมืองเพื่อกระแสอยู่ที่ 43.90% ขณะที่การตรวจสอบที่ไม่จริงจังหรือขาดความต่อเนื่องอยู่ที่ 39.59% นอกจากนี้ยังมีการโจมตีโดยขาดหลักฐานที่ 27.24% และการวิจารณ์โดยไม่มีข้อเสนอทางออกที่ 24.62%
ฝ่ายค้านเองก็ถูกระบุถึงความขัดแย้งภายในที่ 25.95% และการรับฟังปัญหาในพื้นที่ไม่เพียงพอที่ 16.96% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนความคาดหวังของประชาชนว่าการตรวจสอบควรมีคุณภาพ มีหลักฐานรองรับ และเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรม มากกว่าการสร้างประเด็นรายวัน
ภาพรวมนี้สะท้อนโจทย์ร่วมของการเมืองทั้งสองขั้วว่า ต้องเชื่อมการแข่งขันทางอำนาจเข้ากับผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง มิฉะนั้นความไว้วางใจจะยังคงอยู่ในระดับที่ถูกตั้งคำถาม
ภัยไซเบอร์และข้อเสนอของ ดร.แดนต่อคุณภาพชีวิต
ข้อเสนอหลักของ ดร.แดนคือ การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนต้องทำอย่างครบวงจร ไม่ใช่การแก้ปัญหาปากท้องแบบแยกส่วน ขณะที่ประชาชนกังวลภัยไซเบอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ที่ 19.73% ซึ่งมากกว่าปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดที่ 11.74% ถึง 7.99 จุดร้อยละ
แม้ภัยไซเบอร์จะไม่ใช่ปัญหาอันดับต้น ๆ ของผลสำรวจ แต่ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าการหลอกลวงในโลกดิจิทัลกลายเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่กระทบชีวิตคนไทยอย่างชัดเจน
ดร.แดนเสนอว่า ควรเชื่อมมาตรการลดภาระหนี้และค่าครองชีพเข้ากับการเข้าถึงบริการสุขภาพกายและใจอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการสร้างงานที่มีคุณภาพและมั่นคง มากกว่าการเน้นเพียงตัวเลขการจ้างงาน
ในด้านการปราบปรามคอร์รัปชัน ดร.แดนระบุว่าไม่ควรฝากความหวังไว้กับศีลธรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องออกแบบกติกาและแรงจูงใจให้คนทำสิ่งที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างระบบอุปถัมภ์เชิงบวกเพื่อผลักดันคนดี คนเก่ง และคนกล้า ให้เข้ามาทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ตามข้อเสนอ กลไกภาครัฐทุกส่วนต้องตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลต้องมีเจ้าภาพและกรอบเวลาแก้ปัญหาที่ชัดเจน รับมือวิกฤตอย่างรวดเร็วและโปร่งใส ราชการต้องลดขั้นตอนและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ส่วนฝ่ายค้านต้องตรวจสอบด้วยหลักฐานอย่างต่อเนื่องและเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรม
ทั้งหมดนี้ ดร.แดนระบุว่าต้องวัดความสำเร็จจากปัญหาประชาชนที่แก้ไขได้จริง ไม่ใช่จากจำนวนประเด็นที่ถูกพูดถึงในแต่ละวัน
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