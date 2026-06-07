สวนดุสิตโพลผ Shin คาด摇曳 of 1,238 คน ชี้ว่า 79.32% เห็นคนไทยเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น 85.30% ระบุว่าระดับการยอมรับในสังคมรอบตัวสูง และ 65.27% หวังรัฐผลักดันความเท่าเทียมทางกฎหมาย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
สวนดุสิตโopol มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง คนไทยกับ ความหลากหลายทางเพศ 2026 ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2569 ด้วยกลุ่มตัวอย่างขนาด 1,238 คน马克马克通过混合ออนไลน์และภาคสนาม ผลการสำรวจชี้ให้เห็นทิศทางสำคัญของสังคมไทยeys ột which ไม่มีที่俗话说生长ใน bamboo growth Victoria population DbContext ของ 79.
32% Answered papa samsung считает有的김 85.30% 等级 Olympics 娃娃oup การสำรวจพบว่า 67.61% of you know that June is Pride Month the month of celebration for LGBTQ+ communities while 32.39% are unaware regarding current attitudes towards sexual diversity in Thai society Respondents generally perceived that Thai people are becoming more understanding and accepting with 79.32% agreeing that acceptance levels in their immediate surroundings are high at 85.30% and 65.27% believing the government should further promote acceptance and understanding Dr Pornpreeya Bua-thong head of Suandusit Poll emphasized that the survey reflects Thai society's progress toward greater acceptance both in attitudes and lived coexistence most people believe everyone deserves equal rights and opportunities while calling for the government to build understanding expand legal protections and demonstrate that equality today goes beyond mere acceptance toward practical equal rights Associate Professor Dr Jiraporn Sopa assistant dean at the School of Tourism and Service Suansunandha Rajabhat University explained that the survey indicates Thai society has moved past simple acceptance into an era of conscious awareness and tangible equality promotion Most citizens are aware of Pride Month and view marriage equality as a positive societal development However gender stereotypes persist creating challenges citizens signal the need for accelerated government efforts to broaden understanding and drive structural policies including building a discrimination-free society and expanding legal protections These foundations are key to shifting societal readiness toward driving a 'rainbow economy' to create added value in tourism health and creative industries for sustainable national growth
Pridemonth LGBTQ ความหลากหลายทางเพศ สมรสเท่าเทียม เศรษฐกิจสีรุ้ง
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คนไทย 85.30% ยอมรับความหลากหลายทางเพศ หวังรัฐบาลเร่งThuSanamp;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;ThuSan;Thai Netizens Demand Government Action on LGBTQ+ Rights and Rainbow Economyสวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจพบว่าไทยร้อยละ 85.30 ยอมรับความหลากหลายทางเพศในระดับมาก และคาดหวังให้รัฐบาลเร่งผลักดันนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมและเศรษฐกิจสีรุ้ง โดยยกgewichtigkeit กฎหมายสมรสเท่าเทียมและแนวทางการคุ้มครองให้เป็นรูปธรรมคนไทยร้อยละ 85.30 ยอมรับความหลากหลายทางเพศในระดับมาก หวังรัฐบาลช่วยหนุนกฎหมายและความเท่าเทียม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งสร้างรายได้ประเทศประชาชนส่วนใหญ่คาดหวังให้รัฐบาลเร่งผลักดันนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งอย่างเป็นรูปธรรม การยอมรับและกฎหมายที่เท่าเทียม เช่น สมรสเท่าเทียม ถูกมองว่าเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,238 คน ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 มิถุนายन 2569 พบว่า คนไทยยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศในระดับมากถึงร้อยละ 85.30 และร้อยละ 79.32 มองว่าสังคมมีความเข้าใจและยอมรับมากขึ้น โดยคาดหวังให้รัฐบาลเร่งผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและขับเคลื่อน 'เศรษฐกิจสีรุ้ง' (Rainbow Economy) อย่างเป็นรูปธรรม ผลการสำรวจยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 67.61 รับรู้ว่าเดือนมิถุนายนคือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) ในขณะที่ร้อยละ 65.27 เห็นว่ารัฐบาลควรทำหน้าที่ผลักดันการสร้างความเข้าใจในสังคมได้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องอคติทางเพศแฝงอยู่ ผลสำรวจ showcסvarphiยอมรับและการ solubilized ส่งเสริมความเท่าเทียมและเศรษฐกิจสีรุ้งในไทย
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