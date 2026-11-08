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Crime

โปแลนด์เผยยอดผู้เสียชีวิต 9 ราย เหตุกราดยิงกรุงกรากุฟ ผู้ก่อเหตุถูกจับกุม

Kom_chad_luek#61 in ประเทศไทย
โปแลนด์เผยยอดผู้เสียชีวิต 9 ราย เหตุกราดยิงกรุงกรากุฟ ผู้ก่อเหตุถูกจับกุม
กรากุฟ · โปแลนด์ · กราดยิง
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ทางการโปแลนด์ยืนยันผู้เสียชีวิต 9 ราย จากเหตุกราดยิงที่จัตุรัสกลางเมืองกรากุฟเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวโปแลนด์ซึ่งมีแนวคิดสุดโต่งและถูกควบคุมตัวได้ภายหลังการปะทะกับตำรวจ

เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สะเทือนขวัญสังคม โปแลนด์ และประชาคมระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ที่บริเวณ จัตุรัสกลางเมือง (Main Market Square) ในเมือง กรากุฟ (Kraków) ประเทศ โปแลนด์ ซึ่งส่งผลให้มี ผู้เสียชีวิต จำนวนมากและสร้างความแตกตื่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สัญจรไปมาในพื้นที่ดังกล่าว

รายละเอียดเหตุกราดยิงและการไล่ล่า

เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อชายชาวโปแลนด์คนหนึ่งในชุดยุทธวิธีสไตล์ทหาร ขยับรถยนต์เก๋งสีดำยี่ห้อซูบารุ (Subaru) เข้ามาในพื้นที่จัตุรัสกลางเมือง จากนั้นได้นำปืนยาวกึ่งอัตโนมัติสไตล์ AR-15 เปิดฉากยิงใส่อิริยบถประชาชนโดยไม่เลือกหน้า สร้างความโกลาหลและทำให้ผู้คนพากันวิ่งหนีหาที่หลบภัยอย่างอลหม่าน

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หลังจากก่อเหตุชายรายนี้ได้นำรถหลบหนีไปทางทิศใต้ของจัตุรัสด้วยความเร็วสูง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด จนสามารถสกัดกั้นและจับกุมตัวได้ที่จุดห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างการสกัดกั้นมีการปะทะและแลกกระสุนกันรุนแรง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย และหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสน่าสนใจว่าถูกยิงถึง 3 นัด ก่อนจะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยิงตอบโต้จนผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด

การค้นพบศพเพิ่มและยอดผู้เสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอพาร์ทเมนท์ของผู้ก่อเหตุที่เมืองออสโตรวี่แยชแชฟฟ์แชนตอกชึสกี (Ostrowiec Świętokrzyski) และพบศพเพิ่มเติมอีก 3 ศพภายในบ้านพัก ซึ่งจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นบิดา มารดา และพี่สาวของผู้ก่อเหตุรายนี้

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ทางการโปแลนด์ได้ยืนยันทรงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่กรุงกรากุฟครั้งนี้อย่างชัดเจนว่า รวมทั้งหมด 9 ราย โดยแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุกลางจัตุรัสจำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 2 คน ในจำนวนนี้มีสัญชาติอังกฤษอยู่ 1 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมกว่า 16 ราย ซึ่งรวมถึงพลเมืองต่างชาติจากหลายประเทศ เช่น ออสเตรีย เยอรมนี และโปรตุเกส

ปฏิกิริยาผู้นำและมาตรการความมั่นคง

นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ได้ออกมาแถลงประณามเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุชัดเจนว่านี่คือการก่อการร้าย และสั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจทั้งหมด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีแนวคิดสุดโต่งและมีอิทธิพลจากอุดมการณ์ขวารจัด (Far-right ideology)

เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้เคราะห์ร้าย ประธานาธิบดีโปแลนด์ได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศ (National Mourning) เป็นเวลา 2 วัน与此同时ทางการเมืองกรากุฟและเมืองใหญ่อย่างวอร์ซอ (Warsaw) และวรอตสวาฟ (Wrocław) ได้ประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอย

Kom_chad_luek#61 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กรากุฟ โปแลนด์ กราดยิง จัตุรัสกลางเมือง ผู้เสียชีวิต ประธานาธิบดีโปแลนด์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์

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