โปแลนด์ยิงกระหน่ำตลาดนัดโครากุฟ ดับ 6 บาดเจ็บ 16 ผู้ก่อเหตุลัทธินิยมขวาจัด
เหตุกราดยิงกลางตลาดนัดโครากุฟ โปแลนด์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 รายและบาดเจ็บ 16 ราย ผู้ก่อเหตุลัทธินิยมขวาจัดถูกตำรวจยิงบาดเจ็บและจับกุมได้ หลังบุกบ้านพบศพญาติ 3 ศพ
สถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างกะทันหันบริเวณจัตุรัสกลางเมือง โครากุฟ ประเทศ โปแลนด์ ในเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เมื่อชายชาว โปแลนด์ วัย 25 ปี ซึ่งมีอุดมการณ์นิยมขวาจัดอย่างรุนแรง ได้ใช้รถยนต์สีดำขับเข้าไปในถนนสวอฟคอฟสกา แล้วเปิดกระจกประตูลงมาเพื่อยิงปืนกึ่งอัตโนมัติตระกูล AR-15 สาดใส่ฝูงชนที่มารวมตัวกันจำนวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกตะลึงและหวาดผวาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พลุกพล่านในพื้นที่จัตุรัสซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของยุโรป
รายละเอียดเหตุกราดยิงและอาวุธที่ใช้
ชายรายนี้เริ่มเปิดฉากยิงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 1 นาที โดยกระสุนได้พุ่งกระจายใส่ผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก นอกจากนี้กระสุนยังถูกยืนยันว่ามีการพุ่งชนกระจกของรถรางที่กำลังแล่นผ่านหน้าจัตุรัส ทำให้กระจกแตกกระจาย โชคดีที่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถรางคันนั้น จึงทำให้ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนดังกล่าว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะและสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนในบริเวณใกล้เคียงอย่างหนักAlso read'อัมรินทร์ คอมันตร์' ชี้ 4 คุณสมบัติ 'รัฐบาลที่เราต้องการ' กอบกู้ชาติก่อนสายเกินแก้
หลังจากรถยนต์ที่ผู้ก่อเหตุใช้ก่อเหตุเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ 1 กิโลเมตร ตามถนนกร็อดซกา ชายคนดังกล่าวได้ลงจากรถและพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามายังจุดเกิดเหตุ ทำให้เกิดเหตุปะทะกันและส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย หนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสขั้นวิกฤตจากการถูกยิงถึง 3 นัด ก่อนจะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถตัดสินใจใช้มาตรการหนักมือยิงตอบโต้จนผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีก จนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้ในที่สุด
ปฏิบัติการตำรวจและตำแหน่งผู้ก่อเหตุ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติโปแลนด์รายงานว่า ปฏิบัติการระงับเหตุโดยหน่วยเฉพาะกิจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเฉียบขาด โดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าปิดล้อมพื้นที่ ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวในสถานะผู้ต้องหา การปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมจากเจ้าหน้าที่ว่ามีความรวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะการใช้กำลังในการหยุดยั้งผู้ก่อเหตุที่กำลังเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ภายหลังเหตุการณ์สงบลง เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ก่อเหตุซึ่งตั้งอยู่ในเมืองออสโทรเวียตส์ ชฟีแยนตอกชิสกี (Ostrowiec Świętokrzyski) ซึ่งอยู่ห่างจากนครโครากุฟออกไปประมาณ 200 กิโลเมตร เพื่อตรวจสอบเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจและเครือข่ายของผู้ก่อเหตุ ผลการตรวจค้นครั้งนั้นพบศพของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 3 ราย ภายในบ้านพักดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าศพทั้งสามรายเป็นบิดา มารดา และน้องสาวของผู้ก่อเหตุเอง
ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
กระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ได้แถลงยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่จัตุรัสโครากุฟ โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วจำนวน 6 ราย ซึ่งประกอบด้วยสตรี 4 ราย และบุรุษ 2 ราย โดยในจำนวนผู้เสียชีวิตมีพลเมืองต่างชาติรวมอยู่ด้วย 1 ราย คือพลเมืองสหราชอาณาจักร และมีผู้เสียหายเป็นพลเมืองโปแลนด์ 3 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 2 รายอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบอัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตกหล่นออกไป
สำหรับจำนวนผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บจากการยิงในเหตุการณ์ครั้งนี้มีจำนวน 16 ราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาพยาบาล ในจำนวนผู้บาดเจ็บนี้ยังรวมถึงพลเมืองต่างชาติจากประเทศออสเตรีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี โปรตุเกส และรัสเซีย ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของพื้นที่จัตุรัสที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีผู้คนจากหลากหลายชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวชมในห้วงเวลาดังกล่าว
ท่าทีรัฐบาลและมาตรการรับมือ
นายดอนัลด์ ทัสก์ นายกรัฐมนตรีแห่งโปแลนด์ ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะโดยระบุชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายที่พยายามสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน รัฐบาลโปแลนด์ได้ส่งหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายเข้าตรวจสอบที่อยู่อาศัยของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุดมการณ์และแผนการต่าง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการ/extremist อื่น ๆ รัฐบาลเน้นย้ำว่าจะเร่งกระบวนการสืบสวนสอบสวนและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายสูงสุด
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