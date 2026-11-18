โปเช็ตติโน ตั้งกฎเหล็ก 3 ข้อ แก้ปัญหาสภาพฟิตแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังล้มเหลวหนัก
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภายใต้การนำของเมาริซิโอ โปเช็ตติโน ประกาศใช้กฎใหม่ 3 ข้อเพื่อแก้ปัญหาความฟิตและโภชนาการของทีม หลังผลงานย่ำแย่ในพรีเมียร์ลีกและแพ้ ไมเคิล คาร์ริก มาเพียงไม่นาน
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน กุนซือรายใหม่ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้กำหนดกฎระเบียบใหม่ 3 ข้อขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาคาบเกี่ยวกับสภาพความฟิตของผู้เล่นในฤดูกาลปัจจุบัน หลังจากที่สโมสรประสบกับความล้มเหลวอย่างมากภายใต้การนำของ ไมเคิล คาร์ริก
ผลงานย่ำแย่และความเปลี่ยนแปลงกุนซือ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยเก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้เพียงนัดเดียว ส่งผลให้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก 13 สมัยต้องหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นด้วยคะแนนเพียง 8 แต้ม จากคะแนนเต็ม 30 แต้มที่มีให้ลุ้นในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลAlso read“จุ๋ย วรัทยา” แฮปปี้ชีวิตคู่ 8 ปี ชม “ดีเจพุฒ” เสมอต้นเสมอปลาย
ด้วยปัญหาทั้งในเกมรับ และเกมรุก ทำให้ทีมต้องตัดสินใจปลด ไมเคิล คาร์ริก ออกจากตำแหน่งทั้งที่เพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนจากสัญญา 2 ปีที่เซ็นไว้
เจ้าของร่วมของสโมสรได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการดึงตัว เมาริซิโอ โปเช็ตติโน เข้ามาทำหน้าที่แทน โดยขณะนี้ โปเช็ตติโน เดินทางมายังประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อย และเดินทางถึงสโมสรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกทีมสำหรับการเผชิญหน้ากับ ลิเวอร์พูล ที่สนาม แอนฟิลด์ ในวันอาทิตย์นี้ (22 พ.ย.)
กฎเหล็ก 3 ข้อในการควบคุมความฟิต
โปเช็ตติโน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาที่หลายคนมองว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดของ "ปีศาจแดง" ในฤดูกาลนี้ นั่นคือ "สภาพความฟิต" ล่าสุด "มิเกล เดลานีย์" จาก "ดิ อินดิเพนเดนต์" รายงานว่า โปเช็ตติโนได้แจ้งให้ลูกทีมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกิจวัตร 3 ประการจากแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติในยุคของ คาร์ริก
กฎข้อแรกคือการงดวันหยุดพักผ่อนทันทีหลังจากจบการแข่งขัน (ยกเว้นกรณีการเดินทางไปแข่งขันในยุโรปที่ต้องใช้เวลาเดินทางไกล) เพื่อรักษาจังหวะและสภาพร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ
กฎข้อที่สองคือการกำหนดให้มีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเป็นประจำอย่างเคร่งครัด เพื่อติดตามสภาวะทางกายภาพของนักเตะอย่างละเอียดและทันท่วงที
และกฎข้อที่สามคือการจัดมื้ออาหารก่อนการแข่งขันให้แก่ลูกทีม เพื่อควบคุมให้โภชนาการ และการรับประทานอาหารเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้โดยทีมสต๊าฟฟ์โค้ช
ทิศทางใหม่และเป้าหมายของสโมสร
รายงานระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า โปเช็ตติโน ต้องการให้ลูกทีมมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้จะเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนแต่เขาก็ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามโปรแกรมใหม่นี้เพื่อยกระดับสมรรถภาพทางกายของตนเอง
มาตรการเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความแตกต่างด้านความฟิตเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในลีก และเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมการทำงานภายในสโมสรหลังการเปลี่ยนมือกุนซือ
ความสำเร็จในการบังคับใช้กฎเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าทีมจะสามารถกู้คืนสถานะจากโซนตกชั้นและกลับมามีลุ้นในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกได้อย่างรวดเร็วเพียงใด
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