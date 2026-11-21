โปเช็ตติโน่ ตัดสินใจเรียกคืน ติอาگو ซิลวา และมาร์ตีเนซ คุมเกมรับแมนฯ ยูไนเต็ด
เอริค โปเช็ตติโน่ มั่นใจในขุมกำลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยเฉพาะการกลับมาของชอว์และมาร์ตีเนซ เพื่อรับมือกับความแข็งแกร่งของลิเวอร์พูล ในศึกแดงเดือด
เอริค โปเช็ตติโน่ นายใหญ่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัดสินใจเรียกใช้งานผู้เล่นตัวหลักกลับมาเติมความแข็งแกร่งให้แผงหลัง ก่อนการปะทะครั้งสำคัญกับ ลิเวอร์พูล ในเกมแดงเดือด ซึ่งสถานการณ์ความฟิตของนักเตะหลายรายเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก
โปเช็ตติโน่ เลือกชอว์และดาล็อตเล่นจริงฝั่งซ้ายขวา
เอริค โปเช็ตติโน่ วางแผนเรียกคืน Luke Shaw กลับมาเล่นเป็นตัวจริงทางฝั่งซ้าย หลังจากผู้เล่นรายนี้กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้ว โดยโฆเซ่ มูรินโญ่ หรือ ปอเชตีโน่ (ในบริบทข่าวคือ ปอเชตีโน่) รู้จักดีกับนักตบรายนี้จากการเคยร่วมงานกันที่ เซาท์แฮมป์ตันAlso readราศีใด ดาวศุกร์โคจรเจิดจรัส ได้ลาภหลายทาง แต่ระวังขัดแย้งกับพี่น้อง ปรับเปลี่ยนที่นอนจะดี
ขณะที่ทางฝั่งขวา เอแวนส์ ดาล็อต จะได้โอกาสกลับมายืนในตำแหน่งที่ถนัดที่สุด เพื่อแสดงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ที่สุด
สำหรับบทบาทในเกมรับตรงกลาง เอริค โปเช็ตติโน่ วางแผนเรียกคืน ลิซานโดร มาร์ตีเนซ กลับมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กอีกครั้ง หลังจากชดใช้โทษแบนหมดพอดี พร้อมร่วมงานกับ แฮร์รี แม็กไกวร์ ผู้รับบทบาทพี่ใหญ่ในเกมรับของทีม
ติอาโก ซิลวา รับบทคุมเกมรับแทนบาเลบาบาดเจ็บ
สถานการณ์ความบาดเจ็บของ คาร์ลอส บาเลบา ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากนักเตะรายนี้ไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ส่งผลให้ เอริค โปเช็ตติโน่ จำเป็นต้องเรียก ติอาโก ซิลวา กลับมาใช้งานในตำแหน่งนี้
แม้ว่าติอาโก ซิลวา จะไม่ใช่ผู้เล่นสายพลังงานที่พร้อมวิ่งไปมาแบบไม่มีวันหมด แต่ชั้นเชิงลูกหนังและประสบการณ์ของเขา มีความจำเป็นอย่างมากในเกมที่ต้องเล่นด้วยความเข้มข้นสูงและต้องการความนิ่ง
ส่วนในแดนกลาง โฟลรองต์ ตูอาเมเน่ จะทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนหลักในแดนกลาง โดยคอยปั่นป่วนแผงมิดฟิลด์ของ ลิเวอร์พูล รวมทั้งยังสามารถสอดแทรกขึ้นไปยิงประตู Similar กับผลงานที่เขาทำได้ในเกมที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ชนะ ลิเวอร์พูล ที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อซีซั่นที่ผ่านมา
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ข่าวดีสำหรับทัพแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือ มาร์คัส แรชฟอร์ด มีลุ้นที่จะฟิตสมบูรณ์ก่อนลงสนามในเกมนี้ ซึ่งถือเป็นออปชั่นเสริมที่ดีมากต่อแผนกของเกมรุก
อย่างไรก็ตามเอริค โปเช็ตติโน่ ตัดสินใจให้ คูโวนยา ลงเล่นเป็นตัวจริงทางฝั่งซ้ายแทน เนื่องจากมีครบทั้งพละกำลังสูงและทักษะลูกหนังที่ดุดัน ส่วนทางฝั่งขวาแม้ เช เลซี่ย์ จะฟอร์มโดดเด่นมากๆ แต่ด้วยวัยและประสบการณ์ของนักเตะ คงต้องรอโอกาสในซุ้มม้านั่งสำรอง
ขณะที่หน้าที่ในการเล่นแดนหน้าฝั่งขวา จะตกเป็นของ ดิยัลโล่ ส่วนบทบาทในการเป็นผู้ปั้นเกมหลัก คงต้องยกให้ กัปตันบรูโน่ เฟร์นันเดซ ซึ่ง ปอเชตีโน่ ยืนยันชัดเจนว่า จอมทัพชาวโปรตุกีส คู่ควรกับการรับบทบาทผู้นำของแมนฯ ยูไนเต็ด ต่อไป
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แม้ว่า ลัมเมนส์ จะโดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นจากกูรูลูกหนังหลายคน โดยเฉพาะ แกรี่ เนวิลล์ พอล สโคลส์ และ รอย คีน สามตำแหน่ง แมนฯ ยูไนเต็ด แต่หากพิจารณาจากขุมกำลังในตำแหน่งนี้ ต้องยอมรับว่า นายทวารชาวเบลเยี่ยม ไว้วางใจได้มากที่สุด
และไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญเขาคือหนึ่งในแข้งชุด แมนฯ ยูไนเต็ด ที่ไม่แพ้ในแอนฟิลด์ เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วย ทำให้ความมั่นใจของเฮดโค้ชมีต่อผู้เล่นรายนี้ยังคงอยู่เต็มร้อย
การกลับมาของplayers สำคัญๆ หลายรายในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกและความหลากหลายให้ทีม สามารถปรับเปลี่ยนระบบการเล่นได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการรับมือลิเวอร์พูลเน้นความแข็งแกร่งทั้งรุกและรับ
เอริค โปเช็ตติโน่ มองว่าทีมมีความพร้อมในระดับที่สูงขึ้นอย่างมากกับการปะทะครั้งใหญ่ โดยการจัดสรรบทบาทให้แต่ละคนตรงกับจุดแข็งที่สุด จะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการเอาชนะคู่แข่งได้
การมีผู้เล่นอย่าง ติอาโก ซิลวา และ ลิซานโดร มาร์ตีเนซ กลับมาเติมเต็มความแข็งแกร่งในแผงหลัง จะช่วยให้ทีมสามารถเล่นฟุตบอลแบบควบคุมเกมได้ดีขึ้น ไม่ต้องเสียโอกาสจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
ในขณะที่การมีตัวรุกที่มีคุณภาพอย่าง ดิยัลโล่ และ กัปตันบรูโน่ ในแดนหน้า จะช่วยสร้างแรงกดดันต่อแผงหลังของ ลิเวอร์พูล ให้ต้องรับมืออย่างหนักตลอดทั้ง 90 นาที
ความท้าทายของปอเชตีโน่ในศึกแดงเดือดนี้
การที่ทีมมีตัวเลือกที่ครบถ้วนในหลายๆ ตำแหน่ง ช่วยให้ เอริค โปเช็ตติโน่ มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับแท็คติกของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างคล่องตัว
ไม่ว่า ลิเวอร์พูล จะเน้นเปิดเกมรุกเร็ว หรือรอจังหวะโต้กลับ ทีมของ ปอเชตีโน่ พร้อมที่จะยืนหน้าสู้และแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองออกมาให้เห็น
ทุกสายตาต่างจับจ้องว่า การกลับมาของผู้เล่นตัวหลักเหล่านี้ จะสามารถเปลี่ยนเกมให้แมนฯ ยูไนเต็ด กลับมาครองความได้เปรียบ และก้าวผ่านอุปสรรคสำคัญนี้ไปได้ด้วยดี
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