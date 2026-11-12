โปเช็ตติโน่กับ 7 ภารกิจกู้แมนฯ ยูไนเต็ด หลังร่วงดับ 18
เออเคน โปเช็ตติโน่ เตรียมคุมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ครั้งแรกหลังการลาออกของโอเล่ กุนнар โซลชา面临着อันดับ 18 ของพรีเมียร์ลีก และปัญหาเกมรับที่พังทลาย เขาต้องเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูล
เออเคน โปเช็ตติโน่ ได้เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ โดยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ สโมสรตกไปอยู่ที่อันดับ 18 ของตาราง พรีเมียร์ลีก หลังจากไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยแม้แต่หนเดียวจากการลงสนาม 10 นัดแรกของฤดูกาลใหม่ การตกต่ำครั้งนี้ทำให้ทีมติดอยู่ในโซนตกชั้นทันที ซึ่งสร้างความกดดันอย่างมหาศาลให้กับกุนซือชาวอาร์เจนไตน์ผู้นี้
7 ภารกิจเร่งด่วนของโปเช็ตติโน่
สิ่งแรกและสำคัญที่สุดที่ โปเช็ตติโน่ ต้องทำคือพาทีมกลับมาเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด โดยเร็วที่สุด หลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติ ทีมต้องลงทำศึกนัดสำคัญด้วยการบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ ซึ่งเป็นสนามที่ยากจะผ่านเข้าไปคว้าชัยชนะ การกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งต้องรอจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม ซึ่งผ่านมานานกว่า 70 วันแล้ว และการยุติการฝืดเคYLEทางชัยชนะนี้คือเป้าหมายหลักของกุนซือรายใหม่Also readJISOO เตรียมแสดงโชว์เดี่ยวครั้งแรกสำหรับเทศกาลดนตรีที่ Coachella 2027
ภารกิจที่สองคือการจัดการกับปัญหาเกมรับที่พังทลายอย่างหนัก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสียประตูไปแล้วถึง 19 ลูกในลีก ซึ่งมีเพียงอิปสวิช ทาวน์ที่เสีย 20 ลูก และคริสตัล พาเลซที่เสีย 24 ลูก เท่านั้นที่เสียมากกว่านี้ หากนับรวมทุกรายการ ตัวเลขก็ยิ่งน่ากังวล เมื่อทีมเสียไปถึง 30 ประตูจากการลงเล่น 15 นัดแรก ถือเป็นหนึ่งในทีมที่มีปัญหาเกมรับมากที่สุดใน 5 ลีกใหญ่ของยุโรป
ภารกิจที่สามเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกองหลัง โปเช็ตติโน่ ต้องพิจารณาผู้ที่จะลงเล่นในแนวรับอย่างรอบคอบ เนื่องจากเซนเตอร์แบ็กผู้มากประสบการณ์อย่างแฮร์รี่ แม็กไกวร์ และมากูซ เดอ ลิกต์ ต่างมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วในการไล่ตามคู่แข่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการเล่นในระบบเกมรับด้วยแนวรับที่ดันสูงขึ้นมาอยู่ใกล้เส้นกลางฟิลด์
ภารกิจที่สี่คือการจัดการกับปัญหาความไม่เสถียรในแนวรับที่เกิดจากการบาดเจ็บ ลุค ชอว์ กำลังมีปัญหาด้านอาการบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทีมต้องเปลี่ยนรูปแบบกองหลังและแนวรับสี่คนที่แตกต่างกันถึง 11 รูปแบบจากการลงสนาม 15 นัดในช่วงที่ผ่านมา ความผันผวนนี้ทำให้ทีมเสียความมั่นใจและเสียประตูได้ง่ายขึ้น
ภารกิจที่ห้าคือการพิจารณาตลาดซื้อนักเตะในเดือนมกราคม แม้ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเคยให้ความสนใจต่อ ลูอิส ฮอลล์ แบ็กซ้ายของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด อย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ แต่ทางต้นสังกัดของ ฮอลล์ ไม่ต้องการปล่อยผู้เล่นรายนี้ออกไป ปัจจุบัน แอนโธนี โรบินสัน แบ็กซ้ายของฟูลัม และรายาน ไอต-นุรี จากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพื่ออุดช่องโหว่ในแนวรับ
ภารกิจที่หกคือการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเพิ่มเติม นอกเหนือจากตำแหน่งแบ็กซ้าย ทีมต้องการผู้เล่นคุณภาพสูงเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในกลาง防线 การเข้ามาของ โปเช็ตติโน่ อาจช่วยปลุกกระบวนการสรรหานักเตะใหม่ให้กลับมาเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้ง ซึ่งสโมสรต้องการอย่างมาก
ภารกิจสุดท้ายคือการฟื้นฟูความมั่นใจของแฟนบอล หลังจากการพ่ายแพ้ 0-3 ต่อ บอร์นมัธ และการเสมอ 4-4 กับแอสตัน วิลลา ไมเคิล คารริก อดีตนักเตะเคยพาผู้เล่นออกมาขอบคุณแฟนบอลในโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด แม้จะได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนโปรเจกต์ แต่ก็มีรายงานว่านักเตะหลายคนรู้สึกหนักอึ้งกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงโห่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ความกดดันจากอดีตตำนานและโอกาสดาวรุ่ง
เออเคน โปเช็ตติโน่ ได้เปรียบจากความสัมพันธ์กับ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ตำนานผู้จัดการทีมที่เคยวางตัวเขาเป็นหนึ่งในการสืบทอดตำแหน่งในปี 2013 และติดตามผลงานของเขาตลอดมา การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงคนนี้จะเป็นแรงหนุนสำคัญให้ โปเช็ตติโน่ สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงทีม
กุนซือรายใหม่ยังมีโอกาสใช้งานดาวรุ่งพรสวรรค์สูงในทีม โดย เช เลเซย์ แสดงให้เห็นศักยภาพในการก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญ หลังมีส่วนร่วมกับการทำประตูในเกมที่พบทั้ง โรม่า และไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน การมีดาวรุ่งเหล่านี้ช่วยเติมความสดใหม่ให้กับทีมที่กำลังขาดขวัญและกำลังใจ
นอกจากนี้ แฮร์รี่ อามาสส์ แบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย 19 ปี ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ โปเช็ตติโน่ อาจนำมาใช้งาน หลัง คารริก แทบไม่มอบโอกาสให้เขาลงสนาม โดยปัจจุบัน ดิโอโก ดาโลต์ ถูกยัดเยียดบทบาทในแนวรับแทนที่ ชอว์ ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โปเช็ตติโน่ อาจเรียก อามาสส์ กลับมาเป็นผู้เลือกในทีมชุดใหญ่อีกครั้ง
ประสบการณ์การพัฒนาเยาวชนและทิศทางอนาคต
ประสบการณ์ในอดีตของ โปเช็ตติโน่ เป็นข้อได้เปรียบสำคัญ เพราะเขาคือกุนซือที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เล่นดาวรุ่งชาวอังกฤษมาโดยตลอด ทั้ง เดเล่ อัลลี่, เอริก ดาเยอร์ และแฮร์รี่ เคน ล้วนเคยแจ้งเกิดภายใต้การคุมทีมของเขาที่สเปอร์ส การนำแนวทางนี้มาใช้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อาจช่วยให้ทีม找回ความมั่นใจและสร้างทีมที่แข็งแรงในอนาคต
การที่ โปเช็ตติโน่ ยังปฏิบัติหน้าที่กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในช่วงพักเบรกทีมชาติ ทำให้อากาศภายในสโมสรเริ่มตึงเครียดตั้งแต่วินาทีแรก การฟื้นทีมจากการออกสตาร์ทฤดูกาลที่แย่ที่สุดในรอบ 40 ปี ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่เขากำลังพยายามแก้ไขอย่างหนัก
อนาคตของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขึ้นอยู่กับว่า โปเช็ตติโน่ สามารถแก้ไข 7 ภารกิจเหล่านี้ได้ทันท่วงทีหรือไม่ หากเขาสามารถนำทีมกลับมาชนะในเกมแรกหลังพักเบรก และเริ่มเก็บคะแนนได้อย่างมั่นคง แรงสนับสนุนจากแฟนบอลจะกลับมาเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้
ท่ามกลางความล้มเหลวและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เอรเคน โปเช็ตติโน่ กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ด้วยประวัติการทำงานที่เข้มข้นและประสบการณ์ในการพัฒนาทีม เขามีโอกาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงในการพา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก้าวพ้นอุโมงค์ความมืดมิดนี้
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