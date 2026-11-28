โปเชตติโน่ เปิดสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด แพ้ ลิเวอร์พูล 4-0 สถิติร้ายแรงสุดใน 100 ปี
เมาริซิโอ โปเชตติโน่ กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านแพ้ ลิเวอร์พูล 4-0 ในนัดแรกอย่างเป็นทางการ สถิติแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1926 พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขของทีม
เมาริซิโอ โปเชตติโน่ กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มต้นการคุมทัพปีศาจแดงอย่างเป็นทางการด้วยการพ่ายแพ้ราบคาบต่อ ลิเวอร์พูล ในนัดที่เปิดสนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยสกอร์ 4-0 การพ่ายแพ้นัดเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปีของสโมสร หลังจากสถิติที่ใกล้เคียงกันที่สุดเกิดขึ้นในปี 1926 เมื่อ ลาล ฮิลดิตช์ ผู้จัดการทีมในยุคนั้น แพ้ โบลตัน วอนเดอร์เรอร์ส 4-0 ในเกมแรกเช่นกัน
เหตุผลความพ่ายแพ้และข้ออ้างทางเทคนิค
แม้ว่า เมาริซิโอ โปเชตติโน่ จะได้รับคำอธิบายจากสถานการณ์ในเกมว่า ทีมต้องสู้ด้วยผู้เล่นเพียง 10 คน เนื่องจาก เลนี่ โยโร่ กองหลังถูกไล่ออกตั้งแต่ช่วงนาทีที่ 9 แต่ผลคะแนนที่ได้จากการแข่งขันยังคงยืนยันว่าทีมตกอยู่ในภาวะวิกฤตแม้สโมสรจะอุทธรณ์คำสั่งใบแดงสำเร็จและทำให้ โยโร่ ไม่ได้รับโทษแบนก็ตาม แต่ความเสียหายจากการแพ้ 4-0 นัดนั้นไม่สามารถทวงคืนกลับมาได้Also read‘น้ำตาล‘ แจงดาม่าปม ‘ท็อป’ เอารายได้ 100 ล้านมาขอ ‘แจ็คกี้’ เป็นแฟน
ปัญหาเกมรับและสถานะของ เดอ ลิกต์
การตัดสินใจดรอป แฮรี่ แม็กไกวร์ ออกไปนั่งบนม้านั่งสำรองแล้วส่ง มัตไธส์ เดอ ลิกต์ ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเมื่อเกมรับพังทลาย มัตไธส์ เดอ ลิกต์ ทำผิดพลาดหลายครั้งจนนำไปสู่การไล่ออกของ โยโร่ และจ่ายบอลผิดพลาดจนเสียประตูลูกที่ 4 ของ ลิเวอร์พูล นอกจากนี้ยังมีจังหวะที่ เดอ ลิกต์ เสียหลักล้มลง ทำให้อเล็กซานเดอร์ อิซก์ ของ ลิเวอร์พูล หลุดเดี่ยวเกือบทำประตูเพิ่ม
แม้ว่า มัตไธส์ เดอ ลิกต์ จะเป็นนักเตะระดับท็อปแต่สภาวะร่างกายและจิตใจยังไม่พร้อมเต็มที่ เนื่องจากเพิ่งฟื้นตัวจากการผ่าตัดหลังและพักการรักษาตัวยาเป็นเวลานานร่วมหนึ่งปี การกลับมาลงสนามเพียงไม่นานอาจส่งผลต่อความฟิตและสมาธิในการเล่นเกมรับอย่างเห็นได้ชัด แม้จะเปลี่ยนตัว แฮรี่ แม็กไกวร์ ลงมาเพื่อแก้ไขเกมหลังจากทีมเสียประตูนำ 2-0 แต่ก็สายเกินไปที่จะพลิกสถานการณ์
สถิติการคุมทีมและความกดดันที่รออยู่
เมาริซิโอ โปเชตติโน่ ต้องเผชิญกับสถิติการคุมทีมที่ไม่น่าประทับใจในช่วงเริ่มต้นอาชีพผู้จัดการทีมที่ลีกสูงสุด โดยในเกมแรก 10 นัดที่คุมทีม เซาธ์แฮมป์ตัน สเปอร์ส และ เชลซี เขาชนะเพียง 11 เกมจากทั้งหมด 30 นัดรวมกัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากทุกอย่างเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง โปเชตติโน่ มีประวัติศาสตร์ความสำเร็จในการพาทีม เหนือกว่าความคาดหมาย เช่น การนำ เซาธ์แฮมป์ตัน จบอันดับ 8 ในพรีเมียร์ลีก การพา สเปอร์ส เข้าชิง แชมเปียนส์ ลีก และการนำ เชลซี เข้าชิง ถ้วยคาราบาว คัพ
รูปแบบการเล่นและแผนการตลาดนักเตะ
สไตล์การคุมทีมของ เมาริซิโอ โปเชตติโน่ เน้นเกมบุกที่สนุกสนานและสร้างความตื่นเต้น มีจิตวิทยาที่ดีในการบริหารคนจนนักเตะยอมรับในฝีมือ และปฏิบัติกับลูกทีมเหมือนครอบครัวที่ห่วงใยทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว แต่ข้อจำกัดของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในเวลานี้คือความแข็งแกร่งที่ยังไม่พอ การกดทับไม่ประสบความสำเร็จ และกองกลางที่เชี่ยวชาญแต่การสร้างเกมรุกมากกว่าการเล่นเกมรับ
แม้ว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะต้องการตัวผู้เล่นใหม่จำนวน 3 คนในมาร์เก็ตนี้ แต่จากสถานการณ์ทางการเงินและความเป็นไปได้ สโมสรอาจได้ตัวผู้เล่นเพิ่มไม่เกิน 2 คน และผู้เล่นเหล่านั้นอาจไม่ได้เป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ทันที ทั้งหมดนี้คือความท้าทายใหญ่ที่ เมาริซิโอ โปเชตติโน่ ต้องเผชิญเพื่อฟื้นฟูความมั่นใจและผลงานของทีมหลังจากเกมเปิดฤดูกาลที่พังทลาย
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