โปเช็ตติโน ยันแฟร์นานเดสเป็นกัปตันแมนยู เน้นดึงศักยภาพนักเตะก่อนลุยลิเวอร์พูล
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยืนยัน บรูโน แฟร์นานเดส คงตำแหน่งกัปตันทีม และเผยเป้าหมายหลักคือการดึงศักยภาพนักเตะก่อนเกมแดงเดือด กับ ลิเวอร์พูล
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน กุนซือคนใหม่ของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้เปิดเผยเป้าหมายสำคัญแรกในชีวิตการคุมทัพ ปีศาจแดง อย่างชัดเจนว่าต้องการดึงศักยภาพสูงสุดของผู้เล่นทุกคนออกมาใช้งานอย่างเต็มที่ ซึ่งการแถลงข่าวครั้งแรกของกุนซือชาวอาร์เจนไตน์มีขึ้นก่อนการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก นัดแดงเดือดที่ แมนยู ไนเต็ด จะบุกไปเยือน ลิเวอร์พูล ที่สนาม แอนฟิลด์ ในศึก พรีเมียร์ลีก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
โปเช็ตติโน ยันแฟร์นานเดสสวมปลอกแขนกัปตันทีมต่อ
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน หัวหน้าผู้ฝึกสอน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า บรูโน แฟร์นานเดส ยังคงดำรงตำแหน่งผู้เล่นทีมแมนยูไนเต็ด ในฐานะกัปตันทีมต่อไป โดยกุนซือวัย 54 ปี ได้อธิบายเหตุผลสำคัญว่าการแต่งตั้ง บรูโน แฟร์นานเดส เป็นกัปตันทีม เป็นเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อทีมอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน กุนซือชาวอาร์เจนไตน์ก็เน้นย้ำถึงแนวทางการบริหารทีมที่ผู้เล่นทุกคนจำเป็นต้องรู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความสำคัญต่อทีมเช่นเดียวกันAlso readทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือจุฬาฯ พัฒนา AI หุ่นยนต์ผ่านโครงการ True VentureX Co-Build
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งเกมการแข่งขันแรกของเขาในฐานะกุนซือ ปีศาจแดง คือการแข่งขันเกมเหย้าเยือนในศึก พรีเมียร์ลีก นัดแดงเดือด ที่แมนยูไนเต็ด จะเดินทางออกไปเยือน ลิเวอร์พูล ที่สนาม แอนฟิลด์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ซึ่งก่อนถึงเกมดังกล่าว เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสร
โฟกัสดึงศักยภาพนักเตะก่อนเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูล
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยเป้าหมายแรกของการเข้ามาคุมทัพคือการทำให้นักเตะทุกคนในทีม展现出ศักยภาพที่ดีที่สุด โดยกุนซือชาวอาร์เจนไตน์ยอมรับว่าสโมสรมีนักเตะที่มีความสามารถสูงอยู่ในทีมจำนวนมาก ดังนั้นการให้ความสำคัญกับความสามารถเหล่านี้จึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทีม ซึ่งเมาริซิโอ โปเช็ตติโน ย้ำว่าเราพยายามมองโลกในแง่ดีและพยายามสร้างผลกระทบในทางบวกตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานในสโมสร
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน หัวหน้าผู้ฝึกสอน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่าเป้าหมายแรกของการเข้ามาทำงานคือการทำความรู้จักกับทุกคนในสโมสร ตั้งแต่ทีมงานไปจนถึงนักเตะ โดยกุนซือวัย 54 ปีเผยว่าเป้าหมายแรกคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ แต่ความจริงแล้วเขานอนไม่หลับเนื่องจากความตื่นเต้นและภาระหน้าที่ที่รออยู่ข้างหน้า โดย เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ได้ตอบคำถามอย่างขำๆ ว่าเป้าหมายแรกคือการนอนหลับ แต่เขาไม่ได้พักจริงๆ เพราะต้องการทำความเข้าใจทีมงานทุกคนอย่างลึกซึ้ง
ความท้าทายเกมแดงเดือดและอนาคตพรีเมียร์ลีก
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการแข่งขันในศึก พรีเมียร์ลีก โดยกุนซือชาวอาร์เจนไตน์ระบุว่าเป้าหมายของทีมคือการแข่งขันเพื่อไปถึงเส้นชัย และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกับ ลิเวอร์พูล ให้ได้อย่างสูสีที่สุด โดย เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ยืนยันว่าทีมให้ความสนใจและมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันกับ ลิเวอร์พูล อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดแดงเดือดที่จะมาถึงนี้
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวถึงความตื่นเต้นในการมารับหน้าที่คุมทัพ โดยกุนซือวัย 54 ปีเผยว่าไม่ทราบว่าในอดีตตนเองเคยใกล้จะได้คุม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือไม่ แต่ปัจจุบันได้มาถึงจุดนี้แล้วและรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้อยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ ซึ่ง เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ยังกล่าวอีกว่าทีมงานทุกคนรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมปีศาจแดง และพร้อมที่จะลุยศึกแดงเดือดกับ ลิเวอร์พูล
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