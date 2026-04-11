โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลสุดสัปดาห์: พรีเมียร์ลีก, บุนเดสลีกา และลีกดังทั่วโลก

อัพเดทโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลสุดสัปดาห์นี้ พร้อมช่องทางรับชม พรีเมียร์ลีก, บุนเดสลีกา, กัลโช่ เซเรีย อา, ลาลีกา และลีกอื่นๆ อีกมากมาย
โปรแกรม ถ่ายทอดสด ฟุตบอล ประจำวันเสาร์นี้จัดเต็ม! ไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีก , บุนเดสลีกา , กัลโช่ เซเรีย อา , ลาลีกา สเปน, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ และอีกมากมายให้แฟนบอลได้ชมกันอย่างจุใจ มาดูกันว่ามีคู่เด็ดคู่ดังอะไรให้ติดตามกันบ้าง\เริ่มต้นกันที่ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สุดสัปดาห์นี้มีเกมน่าสนใจหลายคู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมระหว่าง อาร์เซน่อล พบ บอร์นมัธ ที่จะ ถ่ายทอดสด ทาง MONOMAX และ AIS PLAY ช่อง 502 รวมถึงเกมของทีมใหญ่อย่าง ลิเวอร์พูล ที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ฟูแล่ม ถ่ายทอดสด ทาง
MONOMAX และ AIS PLAY ช่อง 502 เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเกมระหว่าง เบรนท์ฟอร์ด พบ เอฟเวอร์ตัน และ เบิร์นลีย์ พบ ไบรท์ตัน ที่จะถ่ายทอดสดทาง Mono 29, MONOMAX และ AIS PLAY ให้แฟนบอลได้เลือกชมกันอีกด้วย\ข้ามฟากไปดูบุนเดสลีกา เยอรมนีกันบ้าง สุดสัปดาห์นี้มีเกมใหญ่ระหว่าง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 3 นอกจากนี้ยังมีเกมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โวล์ฟสบวร์ก พบ แฟร้งค์เฟิร์ต, แอร์เบ ไลป์ซิก พบ มึนเช่นกลัดบัค และ ซังต์.เพาลี พบ บาเยิร์น มิวนิค ที่จะถ่ายทอดสดให้ชมกันทางช่อง PPTV HD36 และ beIN SPORTS 3 สำหรับแฟนบอลกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ก็มีเกมให้ติดตามกันอย่างจุใจเช่นกัน โดยมีเกมระหว่าง เอซี มิลาน พบ อูดิเนเซ่ และ อตาลันต้า พบ ยูเวนตุส ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 3 เช่นเดียวกับ ลาลีกา สเปน ที่มีเกมระหว่าง บาร์เซโลน่า พบ เอสปันญ่อล และ เซบีย่า พบ แอต.มาดริด รอให้แฟนบอลได้ชมกันผ่านทาง beIN SPORTS อีกด้วย\นอกจากลีกใหญ่ๆ แล้ว ยังมีลีกอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลีกเอิง ฝรั่งเศส, แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ และเอเรดิวิซี่ เนเธอร์แลนด์ ที่พร้อมเสิร์ฟความมันส์ให้แฟนบอลได้ชมกันอย่างต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์นี้ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเชียร์ทีมรักของคุณกันได้เลย! อย่าลืมเช็คโปรแกรมถ่ายทอดสดและช่องทางรับชมให้ดีก่อนเริ่มเกม เพื่อไม่ให้พลาดแมตช์สำคัญที่คุณรอคอ
