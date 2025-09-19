โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลสุดสัปดาห์: พรีเมียร์ลีก, ลาลีกา, กัลโช่ และเจลีก

อัพเดทโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลสุดสัปดาห์นี้ อัดแน่นด้วยเกมมันส์ๆ จากลีกชั้นนำทั่วโลก พรีเมียร์ลีก, ลาลีกา, กัลโช่ เซเรีย อา, เจลีก และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมช่องทางรับชม
โปรแกรม ถ่ายทอดสด ฟุตบอล ประจำวันเสาร์และอาทิตย์นี้ อัดแน่นไปด้วยเกมมันส์ๆ จากลีกชั้นนำทั่วโลก พร้อมให้แฟนบอลได้ติดตามชมกันอย่างจุใจ เริ่มต้นกันที่วันเสาร์ ศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ มีเกมน่าสนใจให้ติดตามหลายคู่ โดยคู่แรกเวลา 21:00 น. วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสด ทาง MONOMAX, AIS PLAY ช่อง 508 และ Mono 29 นอกจากนี้ยังมี เบิร์นลีย์ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ให้ชมทาง AIS PLAY ช่อง 506 และ MONOMAX อีกด้วย ปิดท้ายด้วยบิ๊กแมตช์ แมนยูไนเต็ด พบ เชลซี เวลา 23:30 น.
ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY ช่อง 502 ด้านฟุตบอลไทยลีกก็มีให้ติดตามเช่นกัน เวลา 18:30 น. อุทัยธานี เอฟซี พบ สุโขทัย เอฟซี ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 3 และอีกหนึ่งคู่สำคัญ เวลา 18:00 น. เชียงราย ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 2 รวมถึง ระยอง เอฟซี พบ อยุธยา ยูไนเต็ด เวลา 18:30 น. ทาง AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 3 และ MONOMAX สำหรับแฟนบอลที่สนใจลีกอื่นๆ ยังมีเกมจากลาลีกา สเปน, กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี และเจลีก ญี่ปุ่น ให้ติดตามกันอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมจากลีกสเปนที่มีเกมระหว่าง จีโรน่า พบ เลบันเต้ เวลา 19:00 น. ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 4 และ บียาร์เรอัล พบ โอซาซูน่า เวลา 23:30 น. ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 4 รวมถึงเกมจากเยอรมันอย่าง เบรเมน พบ ไฟร์บวร์ก เวลา 20:30 น. ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 6 ด้านเกมกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี มีเกมระหว่าง เวโรน่า พบ ยูเวนตุส เวลา 23:00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 3 และ เจลีก ญี่ปุ่น มีให้ติดตาม 2 คู่ด้วยกัน คือ โยโกฮาม่า เอฟซี พบ อัลบิเร็กซ์ นิงะตะ เวลา 16:00 น. และ โยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส พบ อวิสป้า ฟุกุโอกะ เวลา 17:00 น. และยังมีการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติ บรูไน พบ เกาหลีใต้ เวลา 16:30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Ball Thai 1 และ True Sports 2 อย่าพลาดชมเกมมันส์ๆ เหล่านี้ ถ่ายทอดสดให้ชมกันแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งวัน\สำหรับวันอาทิตย์ ยังมีเกมฟุตบอลน่าติดตามอีกมากมาย เริ่มต้นด้วยเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เวลา 20:00 น. ซันเดอร์แลนด์ พบ แอสตัน วิลล่า ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY ช่อง 503 และ MONOMAX และเกมจากลาลีกา สเปน ที่น่าสนใจคือ มายอร์ก้า พบ แอต. มาดริด เวลา 21:15 น. ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 5 นอกจากนี้ยังมีเกมจากบุนเดสลีกา เยอรมัน ระหว่าง แฟรงค์เฟิร์ต พบ อูนิโอน เบอร์ลิน เวลา 20:30 น. ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 3 และเกมจากกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี ลาซิโอ พบ โรม่า เวลา 17:30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 3 และ เครโมเนเซ่ พบ ปาร์ม่า เวลา 20:00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 4 เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเชียร์ทีมรักของคุณกันได้เลยตลอดสุดสัปดาห์นี้ อย่าลืมตรวจสอบช่องทางการรับชมอีกครั้ง เพื่อไม่ให้พลาดแมตช์สำคัญที่คุณรอคอย\ข้อมูลการถ่ายทอดสดทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในสุดสัปดาห์นี้เท่านั้น ยังมีเกมอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้คุณได้ติดตามชมกัน อย่าลืมติดตามข่าวสารและตารางการแข่งขันอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่พลาดเกมที่คุณชื่นชอบ พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการเชียร์ทีมโปรดของคุณตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้ สนุกกับการรับชมฟุตบอล และร่วมลุ้นไปกับทุกๆ แมตช
