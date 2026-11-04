โปรแกรมบอล 5 พฤศจิกายน 69 พรีเมียร์ลีก ลาลีกา บุนเดสลีกา และยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก
รวมโปรแกรมฟุตบอลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ครบทุกการแข่งขันทั้ง พรีเมียร์ลีก บุนเดสลีกา เซเรีย อา ลาลีกา และ ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด MONOMAX และ beIN SPORTS
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับแฟนกีฬาฟุตบอลทั่วโลก เนื่องจากรายการแข่งขันฟุตบอลชั้นนำในหลายประเทศจะกลับมาประลองพลังอีกครั้ง โดยครอบคลุมทุกลีกชั้นนำทั้งในยุโรปและเอเชีย รายการหลักๆ ที่แฟนบอลไม่สามารถพลาดได้ประกอบด้วย พรีเมียร์ลีก บุนเดสลีกา เซเรีย อา ลาลีกา ลีกเอิง และแชมเปียนชิป นอกจากนี้ยังมีรายการถ้วยยุโรปอย่าง ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ยูโรปา ลีก และรายการระดับทวีปอย่าง เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ที่จัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
การถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้อำนวยความสะดวกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และเคเบิลทีวีชั้นนำอย่าง MONOMAX และ AIS PLAY รวมถึงช่องกีฬาอื่นๆ ที่ครอบคลุมคู่ต่อสู้ทุกคู่แบบ Live ตลอดทั้งวัน แฟนบอลสามารถติดตามชมความมันส์ของกีฬาชนิดนี้ได้ทั้งทางโทรทัศน์และแอปพลิเคชันมือถือแบบสตรีมมิ่งคุณภาพสูง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสัญญาณขาดหายในระหว่างเกมAlso readผู้ว่าฯ ธปท. ต่อโปรฯ จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต 8% ถึงปี‘70
รายละเอียดการแข่งขันยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 4 พฤศจิกายน
การแข่งขันในรายการ ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เป็นจุดเริ่มต้นของค่ำคืนกีฬาอันดุเดือด โดยมีนัดเปิดสนามในเวลา 17.00 น. ระหว่าง ไลออน ซิตี้ เซเลอรส์ พบกับ แมนซิตี้ โดยแฟนบอลสามารถชมผ่าน YouTube BG SPORTS เพื่อติดตามฟอร์มของทีมนักเตะจากแมนเชสเตอร์ได้อย่างใกล้ชิด
ในเวลาต่อมาช่วงเย็น บียีเจ ปทุม ยูไนเต็ด หรือ BG PTT United ซึ่งเป็นทีมตัวแทนจากไทย จะลงสนามพบ ทีมไทโป ในเวลา 19.15 น. ทางช่อง YouTube BG SPORTS เช่นกัน ถือเป็นโอกาสดีของแฟนบอลชาวไทยที่จะให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยในเวทีนานาชาติ ส่วนคู่อื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันจะมีขึ้นในช่วงดึกจนถึงรุ่งเช้า
การถ่ายทอดสดในช่วงดึกจนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 5 พฤศจิกายน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 00.45 น. กับคู่ระหว่าง คริสตัล พาเลซ พบ ฮอฟเฟ่นไฮม์ ผ่าน beIN SPORTS 1 และยังมีคู่ระดับชาติอย่าง สปาร์ตา ปราก พบ บอร์นมัธ, อันเดรชท์ พบ ซัลสเบิร์ก, ลีลล์สตรัม พบ维多利亚 พิลเซน ผ่าน beIN SPORTS CONNECT และ beIN SPORTS 3
ช่วงเวลา 03.00 น. คัดสรรมาเฉพาะคู่บิ๊กแมชท์ที่มีน้ำหนักหนักมาก ได้แก่ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น พบ มาร์เซย ผ่าน beIN SPORTS 1, อาแซด อัลคมาร์ พบ ยูเวนตุส ผ่าน beIN SPORTS 4, สทอร์ม กราซ พบ ซัลเกอเยิน ผ่าน beIN SPORTS CONNECT, เซลตา บิโก้ พบ ยูนิเยนต์ แซงต์ กิลลัวส์ ผ่าน beIN SPORTS CONNECT และเกตาเฟ่ พบ ไบรท์ตัน ผ่าน beIN SPORTS 2
คู่เพิ่มเติมในเช้าวันถัดไปมี ลูกาโน พบ คอโน ซัลกิริส ทาง beIN SPORTS CONNECT, ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คริโอวา พบ เอกนาเตีย โรโกชิน ผ่าน beIN SPORTS CONNECT, แซงต์-ทรอยเดนส์ พบ บรัน ผ่าน beIN SPORTS CONNECT สำหรับรายการ ยูโรปา ลีก และ ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก จะเริ่มเวลา 00.45 น. ด้วยคู่ อตาลันตา พบ คาราบัก ทาง beIN SPORTS 8, อาร์ฮุส พบ สปอร์ติง บราก้า ผ่าน beIN SPORTS CONNECT, คูเปเอส พบ เกนต์, มอลล์บิเยอ พบ บรอนโดร ผ่าน beIN SPORTS CONNECT ตามลำดับ
ช่องทางและเทคนิคการรับชมการแข่งขัน
สำหรับการรับชมถ่ายทอดสดแฟนบอลสามารถเลือกได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลผ่านช่อง beIN SPORTS ที่มีครอบคลุมทุกคู่การแข่งขันหลัก และแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง MONOMAX และ AIS PLAY ที่มีความเสถียรสูง เหมาะสำหรับการชมผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตขณะเดินทาง
นอกจากนี้ยังมีช่องทาง YouTube BG SPORTS ที่ถ่ายทอดสดคู่เฉพาะของรายการเอเชียและบางคู่ในยุโรป ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ชมที่ต้องการความละเอียดอ่อนในการวิเคราะห์เกมแบบเรียลไทม์ โดยทุกแพลตฟอร์มมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎระเบียบ จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพภาพและเสียงจะคมชัดไม่มีสะดุด
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