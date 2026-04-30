โปรแกรมบอลวันนี้: ตารางถ่ายทอดสดฟุตบอล 1-2 พฤษภาคม 2569 ครบทุกสนาม

อัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม 2569 ครอบคลุมลีกชั้นนำทั่วโลก ทั้งพรีเมียร์ลีก, ลาลีกา, ไทยลีก, เจลีก และอื่นๆ พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด
สำหรับคอบอลพลาดไม่ได้กับโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอล ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม 2569 นี้ มีการแข่งขันในลีกชั้นนำทั่วโลกมากมาย ทั้ง พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก, ยูโรป้าลีก, ลาลีกาสเปน, ไทยลีก และเจลีกญี่ปุ่น รวมถึงลีกอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับชมเกมการแข่งขันที่เข้มข้นและสนุกสนานตลอดสุดสัปดาห์นี้ เริ่มต้นด้วยการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 คู่แรกจะพบกันระหว่าง จีโรน่า และ มายอร์ก้า ซึ่งจะถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 4 ในเวลา 02.00 น.
เป็นการประเดิมสนามที่น่าติดตามสำหรับแฟนบอลลาลีกา ต่อมาในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 จะมีคู่แข่งขันที่น่าสนใจหลายคู่ เริ่มจาก อลาเบส พบ แอธ. บิลเบา ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 4 ในเวลา 23.30 น. ตามด้วย อูดิเนเซ่ พบ โตริโน่ ทาง True Premier Football 3 ในเวลา 20.00 น.
และ อตาลันต้า พบ เจนัว ทาง True Premier Football 3 ในเวลา 20.45 น. นอกจากนี้ยังมี ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ สตุ๊ตการ์ท ทาง beIN SPORTS 5 และ อูนิโอน เบอร์ลิน พบ โคโลญจน์ ทาง beIN SPORTS 8 ทั้งสองคู่แข่งขันในเวลา 20.30 น.
สำหรับแฟนบอลซาอุดีอาระเบีย จะมีการแข่งขันระหว่าง อัล ฟาเตห์ พบ นีออม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจ ในส่วนของเจลีก ญี่ปุ่น จะมีการแข่งขันในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เริ่มจาก โยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส พบ มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค ในเวลา 12.00 น. ตามด้วย อุราวะ เรดส์ พบ เจฟ ยูไนเต็ด ในเวลา 14.00 น.
และปิดท้ายด้วย เกตาเฟ่ พบ ราโย บาเยกาโน่ ทาง beIN SPORTS 10 ในเวลา 21.15 น. นอกจากนี้ยังมี เอสปันญ่อล พบ เรอัล มาดริด ทาง beIN SPORTS 4 ในเวลา 02.00 น. และ ซาสซูโอโล่ พบ เอซี มิลาน ทาง True Premier Football 3 ในเวลา 20.00 น. รวมถึง อินเตอร์ มิลาน พบ ปาร์ม่า ทาง True Premier Football 3 ในเวลา 20.45 น.
สำหรับแฟนบอลบุนเดสลีกาเยอรมัน จะมีการแข่งขันระหว่าง กลัดบัค พบ ดอร์ทมุนด์ ซึ่งจะถ่ายทอดสดทาง PPTV HD และ beIN SPORTS 3 ในเวลา 22.30 น. และ อัล อาห์ลี พบ อัล อาคห์ดูด ในเวลา 01.00 น. นอกจากนี้ยังมี โตเกียว เวอร์ดี้ พบ คาชิว่า เรย์โซล ในเวลา 12.00 น.
และ วี-วาเรน นากาซากิ พบ นาโกย่า แกรมปัส ในเวลา 15.00 น. ปิดท้ายด้วย กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี คู่ระหว่าง โรม่า พบ ฟิออเรนติน่า ทาง True Premier Football 3 ในเวลา 01.45 น. และ อัล อิตติฮัด พบ อัล คูลูด ในเวลา 01.00 น.
อย่าลืมตรวจสอบช่องทางและเวลาการถ่ายทอดสดอีกครั้งเพื่อไม่พลาดการรับชมเกมที่คุณชื่นชอ
