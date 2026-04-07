โปรแกรมบอลวันนี้ 8 เมษายน 2569 ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ไทยลีก

อัพเดทโปรแกรมฟุตบอลประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 ครบทุกคู่ ชมสด พรีเมียร์ลีก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรป้าลีก ไทยลีก และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด
โปรแกรม ฟุตบอล วันนี้ ดูบอลสด ผลบอลสด ตาราง ถ่ายทอดสด วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 พร้อมช่องทางรับชม พรีเมียร์ลีก ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรป้า ลีก สโมสรโลก ไทยลีก และการแข่งขัน ฟุตบอล อื่นๆ ทั่วโลก รวมถึง ฟุตบอล ทีมชาติและลีกต่างๆ ที่น่าสนใจ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไม่พลาดชมเกมที่คุณชื่นชอบ\สำหรับแฟนบอลที่ต้องการรับชมการแข่งขัน ฟุตบอล ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 สามารถติดตามโปรแกรม ถ่ายทอดสด ได้ดังนี้ เวลา 02.00 น. เปแอสเช พบ ลิเวอร์พูล ถ่ายทอดสด ทาง beIN SPORTS 1 และเวลาเดียวกัน บาร์เซโลน่า พบ แอต.
มาดริด ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 3 ถัดมาเวลา 23.45 น. บราก้า พบ เรอัล เบติส ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 3 และเวลา 22.55 น. อัล ไฟฮา พบ อัล อาห์ลี รวมถึงเวลา 01.00 น. อัล ฮิลาล พบ อัล คูลูด ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 4 และ SPO TV2 นอกจากนี้ยังมีเกมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เวลา 17.00 น. กัมบะ โอซาก้า พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสดทาง Youtube BG SPORTS1, เวลา 12.30 น. อินโดนีเซีย พบ ออสเตรเลีย ถ่ายทอดสดทาง True Ball Thai 1 และ True Sports 2, เวลา 15.00 น. มาเลเซีย พบ บรูไน ถ่ายทอดสดทาง True Ball Thai 1 และ True Sports 2, เวลา 17.30 น. เมียนมา พบ ติมอร์ เลสเต ถ่ายทอดสดทาง True Ball Thai 1 และ True Sports 2 และ เวลา 20.00 น. ไทย พบ เวียดนาม ถ่ายทอดสดทาง True Ball Thai 1 และ True Sports 2 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันในวันพุธนี้เท่านั้น เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกแมตช์สำคัญ อย่าลืมตรวจสอบช่องทางการถ่ายทอดสดและเวลาแข่งขันอีกครั้ง\นอกเหนือจากเกมข้างต้น ยังมีการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรและทีมชาติที่น่าติดตามอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลีกชั้นนำของยุโรปและรายการอื่นๆ ทั่วโลก เช่น ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก และ ยูโรป้าลีก ซึ่งเป็นรายการที่แฟนบอลทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีเกมในลีกต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงฟุตบอลไทยลีก ซึ่งเป็นลีกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย อีกทั้งยังมีเกมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติในรายการต่างๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว อย่าลืมติดตามข่าวสารและตารางการแข่งขันอย่างใกล้ชิด รวมถึงช่องทางการถ่ายทอดสดต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถรับชมเกมที่คุณชื่นชอบได้อย่างเต็มอิ่ม และเตรียมพร้อมเชียร์ทีมที่คุณรักตลอดวันพุธที่ 8 เมษายน 2569\อีกทั้งยังมีเกมการแข่งขันที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น เวลา 02.00 น. โบโลญญ่า พบ แอสตัน วิลล่า ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 1, เวลา 02.00 น. ปอร์โต้ พบ ฟอเรสต์ ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 3, เวลา 02.00 น. ไฟร์บวร์ก พบ เซลต้า บีโก้ ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 4, เวลา 23.45 น. ราโย บาเยกาโน่ พบ เออีเค เอเธนส์ ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 3, เวลา 02.00 น. คริสตัล พาเลซ พบ ฟิออเรนติน่า ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 5, เวลา 02.00 น. ไมนซ์ พบ สตราสบูร์ก ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 6, เวลา 02.00 น. ชัคห์ตาร์ พบ อาแซด อัลค์มาร์ ถ่ายทอดสดทาง beIN SPORTS 7, เวลา 23.00 น. ดามัค พบ อัล กาดซิยาห์ ถ่ายทอดสดทาง True Premier Football 4 และ SPO TV2 และ เวลา 01.00 น. อัล-เอตติฟาค พบ อัล ริยาดห์ โปรแกรมเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมฟุตบอลในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อชมการแข่งขันที่คุณต้องกา
