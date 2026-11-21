โปรตี้ สุธีพัทธ์ นำเดี่ยว 3 สโตรก สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส หลังหวด 5 อันเดอร์พาร์
โปรตี้ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย รั้งผู้นำสิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 27 สกอร์ 19 อันเดอร์พาร์ ทิ้งคู่แข่ง 3 สโตรก ลุ้นแชมป์รอบสุดท้าย 22 พ.ย. ที่เชียงราย
สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย หรือ โปรตี้ คว้าชัยชนะในรอบที่สามของการแข่งขัน กอล์ฟออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ รายการ สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 27 ด้วยผลงานยอดเยี่ยม หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ ทำให้สกอร์รวมตลอด 3 วันอยู่ที่ 19 อันเดอร์พาร์ และขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งเดี่ยวในสนามแข่งขัน
โปรตี้ สร้างคะแนนนำเดี่ยว 3 สโตรกหลังจบรอบสาม
โปรตี้ ทำสกอร์รอบสามที่สนามสันติบุรี คันทรี คลับ จังหวัดเชียงราย ได้อย่างเนี้ยบด้วยผลงาน 5 อันเดอร์พาร์ 67 สตอกส์ โดยไม่เสียโบกี้เลยแม้แต่หลุมเดียวในการแข่งขันรอบนี้ ส่งผลให้เขาขยับขึ้นนำคู่แข่งอย่างขาดลอยก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งห่างจากผู้ตามหลังอันดับ 2 ร่วมถึง 3 สโตรกAlso read27 ชาติ การันตีลุยศึก 'ฟุตบอลโลก 2022' ที่ประเทศกาตาร์
โปรโจ๊ก โปรไช้ ตามหลังห่าง 16 อันเดอร์พาร์
ชัพชัย นิราช ที่รู้จักกันในชื่อ โปรโจ๊ก และ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ หรือ โปรไช้ ร่วมนำในอันดับสองของตารางคะแนนด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ ซึ่งต้องยอมรับว่าทั้งคู่มีคะแนนตามหลังสุธีพัทธ์อยู่ 3 สโตรก ก่อนที่จะมีการแข่งขันรอบสุดท้ายเกิดขึ้นเพื่อชี้ขาดผู้ชนะในรายการนี้
ผลงานรอบสองถึงสามรอบรวมเบอร์ดี้ 20 หลุม
ตลอดการแข่งขัน 3 วันที่ผ่านมา สุธีพัทธ์ สร้างเบอร์ดี้ไปได้ถึง 20 หลุม และเสียเพียงโบกี้เดียวตลอดการแข่งขัน ซึ่งแม้เขาจะพอใจกับผลงานที่ทำได้ แต่โปรตี้อยู่ระหว่างการแข่งขันก็ให้ความเห็นว่าเกมในช่วงหลังค่อนข้างอึดอัด และมีโอกาสทำสกอร์ที่ดีกว่านี้ในบางหลุม แต่โดยรวมแล้วถือว่าพอใจกับผลลัพธ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์รอบสุดท้ายเน้นความแม่นยำในแฟร์เวย์
สำหรับแผนการเล่นในรอบสุดท้าย สุธีพัทธ์ เน้นความแม่นยำในการตีลูกให้อยู่บนแฟร์เวย์เป็นหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำเบอร์ดี้และรักษาตำแหน่งผู้นำการแข่งขันไว้ได้อย่างมั่นคง โดยเขาเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์นี้จะช่วยให้เขาสามารถปิดฉากการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จ
รอบชิงชนะเลิศ 22 พ.ย. ชมฟรีที่เชียงราย
การแข่งขันรอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ณ สนามสันติบุรี คันทรี คลับ จังหวัดเชียงราย โดยแฟนกอล์ฟสามารถเข้าชมการแข่งขันได้อย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางโทรทัศน์และออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports