โปรตุเกส บุกชนะเวลส์ 3-2 คว้าแชมป์กลุ่ม ลีกเอ ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
โปรตุเกส บุกชนะเวลส์ 3-2 ในศึกยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก ลีกเอ กลุ่ม 4 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ชะตากรรมของ เดนมาร์ก ตกเป็นรองเมื่อ นอร์เวย์ เอาชนะได้ ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
ทีมชาติ โปรตุเกส ภายใต้การนำทัพของ โปรตุเกส สามารถบุกไปเอาชนะ ทีมชาติ เวลส์ ด้วยสกอร์ 3-2 ในเกมศึก ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก ลีกเอ กลุ่ม 4 ที่สนาม คาร์ดิฟฟ์ เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผลชนะครั้งนี้ทำให้ โปรตุเกส จบฤดูกาลด้วยอันดับ 1 ของกลุ่มอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในรอบ 8 ทีมสุดท้าย
บทสรุปเกม โปรตุเกส เอาชนะ เวลส์ 3-2 ใน ลีกเอ
โปรตุเกส เริ่มเกมด้วยแผนการที่เน้นควบคุมเกม แต่ในครึ่งแรก เวลส์ สร้างโอกาสอันตรายได้ก่อนเมื่อ แฮร์รี่ วิลสัน จ่ายบอลให้ ซอร์บา โธมัส กระชากเข้าเขตโทษ แต่การซัดของ วิลสัน กลับไปติดตัวผู้รักษาประตู ดีโอโก้ คอสต้า ของโปรตุเกส เซฟไว้ได้ทันท่วงที ช่วงท้ายครึ่งแรก นาที 40 เวลส์ สามารถพลิกแซงนำโปรตุเกสเป็นครั้งแรก 2-1 จากจังหวะโต้กลับรวดเร็ว เมื่อ เดวิด บรู๊คส์ จ่ายบอลให้ ซอร์บา โธมัส หลุดเข้าไปซัดประตูเฉียบขาดAlso readทูเคิล ชมอังกฤษเฉือนสเปน 3-2 สมควรชนะ หากไม่โดนใบแดงคงชนะขาดลอย
ครึ่งหลัง โปรตุเกส เข้ามาสร้างโอกาสผ่าน เปโดร เนโต้ ในนาที 58 ที่พยายามเลี้ยงเดี่ยวแต่ซัดชนเสาอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตาม โปรตุเกส สามารถกลับมาแซงนำ 3-2 ได้สำเร็จในนาที 70 เมื่อ คาร์ลอส ฟอร์บส์ กองหลังตัวสำรองที่สวมเสื้อเบอร์ 7 ลงมาเล่นในตำแหน่งใหม่ ดึงบอลเข้าเขตโทษแล้วซัดด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูอย่างงดงาม ทำให้ โปรตุเกส กลับมาขึ้นนำอีกครั้ง ก่อนจบเกม
จังหวะสำคัญและการตัดสินใจของโปรตุเกสใน ลีกเอ
แม้โปรตุเกส จะมาได้ประตูนำแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในอีก 4 นาทีต่อมา เมื่อกองกลาง เปโดร เนโต้ ถูกใบแดงไล่ออกจากสนาม จากการไปพุ่งเสียบใส่ แบรนแนน จอห์นสัน ของเวลส์ ซึ่งเป็นการฟาล์วรุนแรงที่นำไปสู่การได้รับใบเหลืองที่สองทันที ทำให้โปรตุเกสต้องเล่นด้วยการ剩คนเพียง 10 คนในนาทีที่เหลือของเกม ทั้งที่ยังมีเวลาเล่นอีกไม่มากนัก
ผลการแข่งขันครั้งนี้ โปรตุเกส เก็บเพิ่มเป็น 15 คะแนนเต็มจากเกมนี้ กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม 4 ลีกเอ การผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญของทีมฝอยทอง ในการแข่งขันรายการ ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก ฤดูกาลนี้ เมื่อเปรียบกับทีมอื่นในตารางคะแนน โปรตุเกส มีคะแนนนำหน้าคู่แข่งในกลุ่มอย่างชัดเจน
ชะตากรรม เดนมาร์ก และ การผ่านเข้ารอบของโปรตุเกส
ในขณะที่โปรตุเกส คว้าแชมป์กลุ่ม เดนมาร์ก ทีมที่มักจะเป็นคู่แข่งสำคัญกลับไม่โชคดีเมื่อต้องบุกไปแพ้ นอร์เวย์ แบบดราม่าด้วยสกอร์ 3-2 ผลแพ้ครั้งนี้ทำให้ เดนมาร์ก ไม่สามารถผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายได้โดยตรง และต้องไปลุ้นในศึกเพลย์ออฟเพื่อหนีตกชั้นแทน การแพ้ให้กับ นอร์เวย์ ในเกมนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ เดนมาร์ก ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
โปรตุเกส และ นอร์เวย์ จึงเป็นสองทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ของศึก ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก ลีกเอ โดยตรงจากการชนะกลุ่มและชนะคู่แข่งขันในเกมสำคัญ ทีมโปรตุเกส แม้จะเสีย เปโดร เนโต้ ไปในจังหวะสำคัญ แต่ความแกร่งของทีมและความสามารถของผู้เล่นอย่าง บรูโน่ แฟร์นันด์ส ก็ช่วยให้ทีมคว้าชัยมาได้
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