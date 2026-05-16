โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" เป็นองคมนตรีคนใหม่ มีผลทันที วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี โดยมีใจความสำคัญระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 นั้น ต่อมา นายศุภชัย ภู่งาม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี ด้วยปัญหาสุขภาพ และทรงพระราชดำริ เห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นองคมนตรี
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง" หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" เป็น องคมนตรีคนใหม่ มีผลทันที วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี โดยมีใจความสำคัญระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 นั้น ต่อมา นายศุภชัย ภู่งาม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี ด้วยปัญหาสุขภาพ และทรงพระราชดำริ เห็นเป็นการสมควร แต่งตั้งองคมนตรี เพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นองคมนตรี #โปรดเกล้า # แต่งตั้งองคมนตรี # องคมนตรีคนใหม่ # หม่อมหลวงปนัดดา # มลปนัดดาดิศกุล #ปนัดดาดิศกุล # ศุภชัยภู่งาม # ราชกิจจานุเบกษา # พระบรมราชโองการ # ข่าวด่วน # ข่าววันนี้ # ข่าวร้อนวันนี้ # ข่าวในพระราชสำนัก # รัฐธรรมนูญ2560 #องคมนตรี # ข่าวการเมือง # ข่าวสังคม #ราชกิจจา # 16พฤษภาคม2569 #อัปเดตข่าวด่ว.
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" เป็นองคมนตรีคนใหม่ มีผลทันที วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี โดยมีใจความสำคัญระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 นั้น ต่อมา นายศุภชัย ภู่งาม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี ด้วยปัญหาสุขภาพ และทรงพระราชดำริ เห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นองคมนตรี #โปรดเกล้า #แต่งตั้งองคมนตรี #องคมนตรีคนใหม่ #หม่อมหลวงปนัดดา #มลปนัดดาดิศกุล #ปนัดดาดิศกุล #ศุภชัยภู่งาม #ราชกิจจานุเบกษา #พระบรมราชโองการ #ข่าวด่วน #ข่าววันนี้ #ข่าวร้อนวันนี้ #ข่าวในพระราชสำนัก #รัฐธรรมนูญ2560 #องคมนตรี #ข่าวการเมือง #ข่าวสังคม #ราชกิจจา #16พฤษภาคม2569 #อัปเดตข่าวด่ว
Proddeglea แต่งตั้งองคมนตรี องคมนตรีคนใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา มลปนัดดาดิศกุล ปนัดดาดิศกุล ศุภชัยภู่งาม ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ ข่าวร้อนวันนี้ ข่าวในพระราชสำนัก รัฐธรรมนูญ2560 องคมนตรี ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ราชกิจจา 16พฤษภาคม2569 อัปเดตข่าวด่วน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เปิดวิสัยทัศน์แคนดิเดตนายกฯ : จุดยืนแก้ รธน. 'ธีระชัย' ย้ำชัดไม่เห็นด้วยไทยรัฐทีวีจัดดีเบตแคนดิเดตนายกฯ 8 พรรคก่อนเลือกตั้ง 2569: เปิดประเด็นจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดย 'ธีระชัย' ย้ำไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทุกมาตรา
Read more »
ชาวเมียนมาทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ารอบที่ 2ประชาชนชาวเมียนมาเริ่มทยอยไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2569 ก่อนการเลือกตั้งจริงในวันที่ 11 มกราคม 2569 โดยมีบางพื้นที่พบว่าผู้ใช้สิทธิน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ
Read more »
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย: แนวโน้มสูงขึ้น 14-16 มกราคม 2569กรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2569 เนื่องจากสภาพอากาศปิดและอัตราการระบายอากาศต่ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิด
Read more »
วุฒิสภาเตรียมพิจารณาประเด็นสำคัญ: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, ชาวอุยกูร์, และอื่นๆวุฒิสภาจะมีการประชุมในวันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณารายงานเรื่องขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, ผลกระทบจากการส่งตัวชาวอุยกูร์, และการศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2560 รวมถึงวาระการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสังคมและภัยพิบัติ
Read more »
Bravo BKK จับมือ SIAM Songkran 2026 เนรมิตสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ดึงดีเจระดับโลกสร้างปรากฏการณ์Bravo BKK ประกาศความร่วมมือกับ SIAM Songkran Music Festival 2026 อย่างเป็นทางการ เตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ 11-14 เมษายน 2569 พร้อมขนทัพดีเจระดับโลกและศิลปินไทยชั้นนำ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้เทศกาลสงกรานต์
Read more »
อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เสียชีวิต 11 รายอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 ราย รวมถึงเด็ก การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาส
Read more »