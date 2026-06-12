โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล มีชื่อเข้าชิงรางวัล Dow Impact Award 2026

โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล ยอดนักกอล์ฟสาวชาวไทย มีชื่อเข้าชิงรางวัล Dow Impact Award 2026 จากผลงานดีเด่นในการคืนกำไรสู่สังคม แฟนกอล์ฟเตรียมโหวตช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้
โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล ยอดนัก กอล์ฟ สาวชาวไทย มีชื่อเข้าชิงรางวัล Dow Impact Award 2026 จากผลงานดีเด่นในการคืนกำไรสู่สังคม แฟน กอล์ฟ เตรียมโหวตช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา แอลพีจีเอ ร่วมกับ Dow บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกและหนึ่งในพันธมิตรหลัก ได้ประกาศรายชื่อ 4 นัก กอล์ฟ หญิงที่มีชื่อเข้าชิงรางวัล Dow Impact Award ประจำปี 2026 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นัก กีฬา ผู้สร้างคุณประโยชน์และขับเคลื่อนสิ่งดีๆ แก่สังคม โดยในครั้งนี้มีชื่อของ โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล ยอดนัก กอล์ฟ สาวชาวไทยรวมอยู่ด้ว.
โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล ยอดนักกอล์ฟสาวชาวไทย มีชื่อเข้าชิงรางวัล Dow Impact Award 2026 จากผลงานดีเด่นในการคืนกำไรสู่สังคม แฟนกอล์ฟเตรียมโหวตช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา แอลพีจีเอ ร่วมกับ Dow บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกและหนึ่งในพันธมิตรหลัก ได้ประกาศรายชื่อ 4 นักกอล์ฟหญิงที่มีชื่อเข้าชิงรางวัล Dow Impact Award ประจำปี 2026 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักกีฬาผู้สร้างคุณประโยชน์และขับเคลื่อนสิ่งดีๆ แก่สังคม โดยในครั้งนี้มีชื่อของโปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล ยอดนักกอล์ฟสาวชาวไทยรวมอยู่ด้ว
โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล Dow Impact Award 2026 แอลพีจีเอ กอล์ฟ
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