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โบว์ เมลดา เผยชีวิตทำงานหนักไม่มีวันหยุด ปัดข่าวสร้างเรือนหอ รออาเล็กคุกเข่า

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย
โบว์ เมลดา เผยชีวิตทำงานหนักไม่มีวันหยุด ปัดข่าวสร้างเรือนหอ รออาเล็กคุกเข่า
โบว์ เมลดา · อาเล็ก ธีร์เดช · แก๊งโอเวอร์
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นักแสดงสาว โบว์ เมลดา เปิดใจเรื่องตารางงานแน่นขนัดจนไม่มีเวลาพัก พร้อมปัดข่าวสร้างบ้านและรออาเล็กเสนอขอแต่งงานในปีหน้าอย่างชัดเจน

นักแสดงสาวชื่อดัง โบว์ เมลดา ตันติเวชกุล ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันของเธอ โดยยอมรับว่าตารางงานที่หนาแน่นมากจนแทบไม่มีเวลาพักฟื้นร่างกายเลย ล่าสุดเธอได้เดินทางมาร่วมงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่อง แก๊งโอเวอร์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้ฟอร์มยักษ์จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Netflix ที่จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน

เหตุผลที่ยอมรับงานทุกบทบาทไม่ปฏิเสธ

โบว์ เมลดา เปิดเผยว่า เธอเป็นคนที่ชอบการทำงานและไม่อยากปฏิเสธโอกาสใดๆ ที่ผู้ใหญ่ในวงการหยิบยื่นให้ เพราะตระหนักดีว่าโอกาสเหล่านั้นมีค่ามาก หากจังหวะเวลาของงานไม่ซ้อนทับกันหรือมีความขัดแย้ง เธอก็ยินดีรับงานทั้งหมดเข้ามาทันที แม้แต่บทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนหรือคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปจากเดิม เธอพร้อมที่จะท้าทายตัวเองเพื่อแสดงออกผ่านน้ำเสียง ท่าทาง และรูปลักษณ์ภายนอกให้แตกต่างออกไปเสมอ

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ปัญหาสุขภาพผิวและความพยายามหาเวลาพัก

แม้ต้องการพักผ่อน แต่โบว์ เมลดา เล่าว่าเคยขอหยุดงานสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อรีโนเวตตัวเองและดูแลผิวพรรณเนื่องจากเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่าย (Sensitive Skin) ซึ่งอาจเกิดผื่นแพ้เมื่อโดนแดดหรือสัมผัสฝุ่นละอองในสถานที่ถ่ายทำหรือโรงภาพยนตร์ แต่หลังจากหยุดพักเพียงหนึ่งอาทิตย์ งานดีๆ ก็เข้ามาเรื่อยๆ ทำให้เธอต้องรับงานยาวต่อเนื่องจนไม่มีวันหยุดอีกเลย ปัจจุบันเธอจึงแทบไม่เคยรู้เลยว่าวันนี้เป็นวันอะไร หรือรู้จักวันหยุดเสาร์-อาทิตย์จริงหรือไม่

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ปัดข่าวสร้างเรือนหอ รออาเล็กคุกเข่าก่อน

สำหรับความคืบหน้าเรื่องการสร้างบ้านเรือนหอ โบว์ เมลดา ชี้แจงว่ายังไม่ได้เห็นจำนวนเงินออมที่แท้จริง เนื่องจากกำลังค่อยๆ ทำงานเก็บหอมรอมริบอยู่ บางครั้งยังมีงานฟรีแลนซ์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้ได้เงินตอบแทนโดยตรง ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับ อาเล็ก ธีร์เดช นั้น เธอเปิดเผยว่ายังไม่มีการสร้างบ้านหรือเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งงานในปีนี้ โดยยืนยันว่าจะรอให้อาเล็กคุกเข่าสวมแหวนหมั้นก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการอื่นๆ ตามมา

ความเหนื่อยล้าและการมองโลกในแง่ดี

นักแสดงสาวยอมรับว่าบางครั้งก็ถามตัวเองว่า จะได้ทำอะไรที่อยากทำจริงๆ บ้างไหม เพราะบางช่วงรู้สึกเหนื่อยล้าจนอยากทรุดตัวร้องไห้ แต่เธอก็พยายามมองว่าเป็นโอกาสที่ต้องเก็บเกี่ยวไว้ก่อน แม้ว่าการขาดแคลนเวลาพักผ่อนทำให้สุขภาพโดยรวมตกต่ำลงบ้างก็ตาม อย่างไรก็ตาม เธอเชื่อว่าการทำงานหนักคือสิ่งที่เธอเลือกและมีความสุขกับมัน แม้จะต้องแลกด้วยการเสียสละเวลาส่วนตัวไปบ้างก็ตาม

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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โบว์ เมลดา อาเล็ก ธีร์เดช แก๊งโอเวอร์ Netflix สยามพารากอน

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