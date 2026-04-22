โทเคน Pre-IPO ของ OpenAI พุ่งทะยาน มูลค่าบริษัทแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์

โทเคน Pre-IPO ของ OpenAI บน Jupiter (Solana) แสดงมูลค่าโดยนัยของบริษัทที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 163% แต่ไม่ใช่การลงทุนโดยตรงในหุ้นของ OpenAI
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาด คริปโตเคอร์เรนซีและเทคโนโลยี บล็อกเชน ได้สร้างความฮือฮาเมื่อโทเคน Pre-IPO ของ OpenAI ซึ่งซื้อขายบนกระดานเทรด Jupiter บนเครือข่าย Solana แสดงให้เห็นถึงมูลค่าโดยนัยของบริษัทที่สูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลขนี้เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งกว่า 163% จากช่วงเวลาที่เริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ของ OpenAI ในครั้งแรก การพุ่งขึ้นของมูลค่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของ OpenAI และความสนใจอย่างมากต่อการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือโทเคน Pre-IPO เหล่านี้เป็นเครื่องมือสังเคราะห์ที่ได้รับการสนับสนุน 1:1 ผ่านโครงสร้าง SPV (Special Purpose Vehicle) ร่วมกับ PreStocks ซึ่งหมายความว่าโทเคนเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการออกเสียงใด ๆ ใน OpenAI แก่ผู้ถือโทเคน ดังนั้นการซื้อขายโทเคน Pre-IPO จึงเป็นการเก็งกำไรในมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท ไม่ใช่ การลงทุน โดยตรงในหุ้นของบริษัท การปรากฏตัวของโทเคน Pre-IPO ของ OpenAI บน Jupiter ถือเป็นประโยชน์ต่อ Solana ในฐานะเครือข่าย บล็อกเชน ที่รองรับการซื้อขายโทเคนเหล่านี้ ช่วยเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมและสร้างความสนใจให้กับระบบนิเวศ Solana อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อตลาดคริปโตโดยรวมยังคงจำกัด เนื่องจากเครื่องมือนี้ยังคงเป็นกลุ่มเฉพาะและยังไม่เปิดให้นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาเข้าถึงได้ ราคาของ SOL ซึ่งเป็นโทเคนของ Solana ในปัจจุบันอยู่ที่ 87.
59 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.50% ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความสนใจในโทเคน Pre-IPO ของ OpenAI ข้อมูลจากกราฟ OPENAI/USD รายสัปดาห์บน Jupiter แสดงให้เห็นว่าราคาล่าสุดของโทเคน Pre-IPO อยู่ที่ 1,364.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อโทเคน แม้ว่าตัวเลข 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะดูน่าประทับใจ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่านี่เป็นมูลค่าที่สะท้อนผ่านตลาดโทเคน ไม่ใช่มูลค่าจากการระดมทุนจริง มูลค่าล่าสุดของ OpenAI จากรอบการระดมทุนที่ปิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 อยู่ที่ 8.52 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ตลาดคาดการณ์กับมูลค่าที่ประเมินจากการระดมทุนจริง Jupiter ได้เปิดตัวระบบเทรดหุ้น Pre-IPO ในรูปแบบโทเคนบนบล็อกเชน Solana เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ร่วมกับ PreStocks โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น OpenAI และ SpaceX โทเคนเหล่านี้เป็นแบบสังเคราะห์ที่ได้รับการสนับสนุน 1:1 ผ่าน SPV ซึ่งถือสิทธิ์ในการรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากหุ้นอ้างอิง แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สิทธิ์ออกเสียง สิทธิ์รับเงินปันผล หรือสิทธิ์ทางกฎหมายใด ๆ ใน OpenAI โดยตรง การซื้อขายโทเคน Pre-IPO เหล่านี้ยังไม่เปิดให้นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาใช้งานได้ ชุมชนคริปโตบางส่วนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของกลไกนี้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการรับรองจาก OpenAI เอง อย่างไรก็ตาม ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโทเคน Pre-IPO สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนในการเข้าถึงโอกาสในการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ OpenAI กำลังเตรียม IPO ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2569 หรือปี 2570 โดย Sarah Friar ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ OpenAI ได้เคยส่งสัญญาณถึงเป้าหมายการจดทะเบียนในปี 2570 ขณะที่ Sam Altman ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ OpenAI ระบุว่าการเข้าตลาดหุ้นเป็น “เส้นทางที่เป็นไปได้มากที่สุด” เนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุนจำนวนมากสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีแผนลงทุนกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงหลายปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาการลงทุนในวงการคริปโตในประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีของ 'จารย์เอ็มแย้ม' ผู้บริหารเว็บเทรด Bitcoin ที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างกองทุนหลอกลวงและทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากได้รับความเสียหา
Openai Pre-IPO Jupiter Solana บล็อกเชน คริปโตเคอร์เรนซี SPV การลงทุน IPO
United States Latest News, United States Headlines
