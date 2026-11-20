โทเคน XMR1 ของ Wagyu ร่วง 99.8% หลังถูกเทขายมหาศาลบน Hyperliquid
โทเคน XMR1 ที่ออกโดย Wagyu ร่วงดิ่ง 99.8% สู่ระดับต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ หลังมีผู้ขายจำนวนมากบน Hyperliquid สาเหตุเกิดจากการละเมิดความปลอดภัยโฮสติ้ง ไม่ส่งผลต่อ Monero แท้
เหตุการณ์วิกฤตตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เมื่อโทเคน XMR1 ซึ่งเป็นโทเคนตัวแทน (IOU) ของ Monero ที่ออกโดยแพลตฟอร์ม Wagyu เกิดการดิ่งลงรุนแรงถึง 99.8% จากมูลค่าเดิมที่ประมาณ 494 ดอลลาร์ สู่ระดับต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ในเวลาอันรวดเร็ว
การล่มสลายของราคาเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Decentralized Exchange ที่มีสภาพคล่องสูงอย่าง Hyperliquid โดยมีการตรวจพบกิจกรรมการขายที่น่าสงสัยจำนวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้มูลค่าตลาดของโทเคนชนิดนี้สูญหายไปเกือบทั้งหมดในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงAlso readหลักการโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ต่อลัคนา
กลไกการขายและการดิ่งลงของราคา
รายงานจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Bitquery ระบุว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 11:46 น. ถึง 12:16 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือช่วง 04:46 ถึง 05:16 น. ตามเวลา UTC ซึ่งบัญชีผู้ออกโทเคน XMR1 ได้ดำเนินการโอนเงินจำนวน 5.2 ล้านโทเค็นไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลใหม่สามกระเป๋า
ที่อยู่กระเป๋าเงินเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยรหัส 0x1464 โดยภายในระยะเวลา 30 ถึง 35 นาทีหลังจากการโอน กระเป๋าดังกล่าวได้ทำการเทขายโทเคนจำนวนรวม 363,804 ตัวลงสู่สมุดคำสั่งซื้อของ Hyperliquid ส่งผลให้ราคาโทเคนร่วงลงอย่างรวดเร็วจากราว 494 ถึง 500 ดอลลาร์ ตกลงมาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ในทันที
Bitquery ระบุว่าผู้ขายสามารถเทโทเคนดังกล่าวให้ผู้ซื้อจำนวน 388 บัญชี ได้เงินรวมประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์ ส่วนเครือข่ายติดตามอย่าง Lookonchain และ Scam Sniffer ได้ติดตามเส้นทางการเงินของเงินประมาณ 13.2 ถึง 13.3 ล้านดอลลาร์ที่แปลงเป็น USDC ก่อนจะถูกโอนข้ามผ่าน Arbitrum แล้วสลับเป็น ETH จำนวน 7,467 ตัวผ่านโปรโตคอล CoW Protocol
ท่าทีของ Wagyu และข้ออ้างด้านความปลอดภัย
PerpetualCow ผู้สร้างแพลตฟอร์ม Wagyu ซึ่งใช้นามแฝงในสังคมออนไลน์ ได้โพสต์สรุปเหตุการณ์ดังกล่าวลงบน X โดยยืนยันว่าสาเหตุของวิกฤตครั้งนี้เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ต่อผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งสัญชาติไอซ์แลนด์ที่มีชื่อว่า 1984 ehf
ทาง PerpetualCow อ้างว่ากุญแจส่วนตัวของบัญชีผู้ออก XMR1 ถูกจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เก่าที่ถูกกำจัดไปแล้ว แต่ผู้ให้บริการโฮสติ้งยังคงเก็บข้อมูลสำรองไว้ และข้อมูลนั้นได้รั่วไหลออกมาในช่วงระหว่างการโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าว
ทางฝั่งบริษัท 1984 ehf ได้ยืนยันกับสื่อท้องถิ่นของไอซ์แลนด์ว่าโครงสร้างพื้นฐานของตนถูกโจมตีจริงจนต้องระงับการบริการ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญอิสระยืนยันชัดเจนว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ผู้บุกรุกเข้าถึงกุญแจจากข้อมูลสำรองดังกล่าวได้จริงหรือไม่
PerpetualCow ระบุว่าคู่ค้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลตลาด (Market Maker) ได้รับความเสียหายหนักที่สุด โดยผู้ใดผู้หนึ่งขาดทุนไปกว่า 3.5 ถึง 4 ล้านดอลลาร์ และเขาได้ให้สัญญาว่าจะชดเชยผู้เสียหายทุกรายด้วยตนเอง พร้อมประกาศจะเปิดให้บริการ Wagyu ใหม่ในภายหลังโดยยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน
ผลกระทบที่มีต่อตลาดและนักลงทุน
ข้อสำคัญคือเครือข่าย Monero แท้และเหรียญ XMR ไม่ได้ถูกเจาะระบบแต่อย่างใด โดยราคาของ Monero ยังคงเทรดซื้อขายกันอย่างปกติในช่วงระดับ 475 ถึง 480 ดอลลาร์ และไม่ส่งผลกระทบรุนแรงไปยังตลาดวงกว้าง
แพลตฟอร์ม Hyperliquid เองก็ยังคงทำงานได้ตามปกติ ปัญหาที่เกิดขึ้นจำกัดอยู่เฉพาะโทเคนตัวแทนที่ออกโดยบริการข้ามเชนรายเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ดูแลกุญแจเพียงรายเดียวในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์
Bitquery ชี้ว่าก่อนเกิดเหตุ บัญชีผู้ออกถือโทเคน XMR1 จำนวนมากถึง 93% ของอุปทานทั้งหมด และสินทรัพย์หนุนหลังไม่สามารถตรวจสอบบนเชนได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องเชื่อถือการเก็บรักษากุญแจและความสามารถทางการเงินของผู้ออกทั้งหมดโดยไม่มีหลักประกันที่ตรวจสอบได้จากบล็อกเชน
บทเรียนและความเสี่ยงของโทเคนตัวแทน
ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน Bitquery เคยพบว่าเงินจากการเจาะระบบที่เกิดขึ้นกับโปรโตคอลอื่น ๆ เช่น Across Protocol, Kava, Lighter และ Safe ซึ่งรวมมูลค่าประมาณ 6.6 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งผ่าน XMR1 แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานบนเชนที่เชื่อมโยงเหตุเหล่านั้นกับการหลุดของกุญแจในครั้งนี้
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของความเสี่ยงในระบบโทเคนตัวแทนที่ผู้ออกถือเหรียญเกือบทั้งหมดไว้ในกุญแจดอกเดียว โดยผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ใช่เครือข่าย Monero แต่คือบุคคลหรือองค์กรที่ถือกุญแจดังกล่าว
นักลงทุนที่ซื้อขายโทเคนประเภทนี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าใครคือผู้คุมกุญแจและมีการสำรองข้อมูลสนับสนุนบนเชนหรือไม่ รวมถึงต้องรอดูว่าคำสัญญาชดเชยของผู้ดูแล Wagyu จะดำเนินการได้จริงตามเวลาที่แจ้งหรือไม่
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