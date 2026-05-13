โทเคน PreStocks บน Solana ร่วงหนักกว่า 38-46% หลังจากที่ Anthropic และ OpenAI ออกมาปฏิเสธความถูกต้องของโครงสร้าง

โทเคน PreStocks บน Solana ที่อ้างว่าสะท้อนมูลค่าตลาดเอกชนของบริษัท Anthropic และ OpenAI ดิ่งลงอย่างหนักในช่วงกลางสัปดาห์นี้ โดยราคาร่วงลงตั้งแต่คืนวันอังคารที่ 12 พ.ค. 2569 หลังจากทั้งสองบริษัท AI ชั้นนำออกมาประกาศว่าโครงสร้างที่ใช้หนุนหลังโทเคนเหล่านี้อาจถือเป็นโมฆะ ตามรายงานจาก โทเคน Anthropic PreStocks ร่วงลงประมาณ 38% จากบริเวณ $1,400 มาซื้อขายใกล้ระดับ $879 พร้อมมูลค่าตลาดอยู่ที่ราว 8.3 ล้านดอลลาร์ ขณะที่โทเคน OpenAI PreStocks ร่วงหนักกว่านั้นราว 46% จากแถว $2,000 ลงมาซื้อขายใกล้ $1,080 ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นเหนือระดับ $1,000 เล็กน้อย
โทเคน PreStocks บน Solana ที่อ้างว่าติดตาม มูลค่าตลาดเอกชน ของ Anthropic และ OpenAI ร่วงหนักกว่า 38-46% หลัง Anthropic อัปเดตหน้าเตือนนักลงทุนเมื่อวันที่ 11 พ.
ค.
ระบุว่าการโอนหุ้นที่ไม่ได้รับอนุมัติจากบอร์ดบริหารถือเป็นโมฆะ OpenAI ออกคำเตือนในลักษณะเดียวกัน ชี้ว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นนอกช่องทางที่ได้รับอนุมัติอาจผิดกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐฯ และหุ้นที่ซื้อขายแบบไม่ได้รับอนุญาตอาจไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใด ๆ สำหรับผู้ซื้อ เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความเสี่ยงของโทเคนที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจไม่ได้ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สิทธิ์โหวต หรือเงินปันผลใด ๆ แก่ผู้ถื
โทเคน Prestocks Solana มูลค่าตลาดเอกชน Anthropic Openai โมฆะ โครงสร้าง โทเคนอ้างอิงหุ้นบริษัทเอกชน โทเคนที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ โทเคนเก็งกำไร โทเคนประเภทนี้ โทเคนที่อ้างอิงสินทรัพย์เอกชน โทเคนที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเอกชน โทเคนที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเอกชน โทเคนที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเอกชน โทเคนที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเอกชน โทเคนที่อ้างอิงหุ้นบริษัทเอกชน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
มูลค่าโดยนัยของ Anthropic บนตลาด Pre-IPO แบบ On-chain แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ $1.2 ล้านล้านAnthropic บนตลาด Pre-IPO แบบ On-chain แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ $1.2 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 20% ในสัปดาห์เดียว แซงหน้า OpenAI เป็นครั้งแรก
Read more »
การทดลอง OpenAI: Nadella กล่าวว่า Musk ไม่เคยแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการลงทุนของ Microsoft เลยForex Gold Cryptocurrency
Read more »
Coinbase เปิดบริการกู้ USDC สูงสุด $100,000 ใช้ SOL ค้ำประกันCoinbase เปิดบริการสินเชื่อค้ำประกันด้วย Solana (SOL) ให้กู้ได้สูงสุด $100,000 ในรูป USDC โดยไม่ต้องขาย SOL ทิ้ง อัตราดอกเบี้ยเริ่ม 5% สำหรับลูกค้าสหรัฐฯ
Read more »
Anthropic Unleashes a New AI Bot for Legal Workflows, Accelerating AI Adoption in LawAnthropic, a leading AI start-up, has introduced a new chatbot, Claude Cowork, specifically designed to assist legal departments in automating law office management and document-related tasks. The innovative tool allows for seamless integration with existing office management and document-related workflows, enabling legal professionals to work more efficiently and effectively. Anthropic also released the Model Context Protocol (MCP), a system that facilitates external data connections for AI, enabling Claude to work efficiently with various research platforms and office management systems, thereby accelerating AI adoption in the legal field.
Read more »
WHA Group: 3,242 ล้านบาท รายได้รวมและ 1,508 ล้านบาท กำไรสุทธิWHA Group รายงานผลประกอบการปกติ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 3,294 ล้านบาท ลดลง 38% และกำไรปกติ 1,445 ล้านบาท ลดลง 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
Read more »
Sam Altman ขึ้นศาลโต้ข้อหาลวงโลก แฉกลับ Elon Musk หวังฮุบ OpenAIสรุปข่าว Sam Altman
Read more »