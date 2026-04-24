โทษฐานที่รักเธอ' เรตติ้งพุ่งอันดับ 1 ทั่วประเทศ! 'นาย-มิ้นท์' ปลื้มกระแสตอบรับ

ละคร โทรทัศน์เรื่อง “ โทษฐานที่รักเธอ ” กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ชมทั่วประเทศ สร้างปรากฏการณ์ เรตติ้ง อันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น การดำเนินเรื่องที่น่าติดตาม และการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักแสดงนำอย่าง นาย ณภัทร และ มิ้นท์ รัญชน์รวี ผลงานชิ้นนี้จากผู้จัด ไก่ วรายุฑ แห่งค่าย เลิฟดราม่า ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟน ละคร แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิต ละคร คุณภาพที่สามารถดึงดูดใจผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัย ความน่าสนใจของ ละคร เรื่องนี้อยู่ที่การพลิกบทบาทของตัว ละคร หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นาย ณภัทร ที่ทิ้งภาพลักษณ์ของพระเอกแสนดีที่คุ้นเคย สวมบทบาทเป็น “วายุ บูรณฉัตร” ชายหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นในการทวงคืนความยุติธรรมให้กับตนเองและคนที่ตนรัก การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการยกย่องจากผู้ชมว่าเป็นการแสดงที่ท้าทายและน่าประทับใจอย่างมาก นอกจากนี้ มิ้นท์ รัญชน์รวี ก็สามารถถ่ายทอดบทบาท “ฟ้าใส” หญิงสาวผู้มีจิตใจดี อ่อนโยน และรักเด็กได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ผู้ชมหลงรักในความน่ารักและความบริสุทธิ์ของตัว ละคร นี้ การแสดงของทั้งสองคนได้สร้างเคมีที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ทำให้ ละคร เรื่องนี้มีความน่าติดตามมากยิ่งขึ้น เนื้อเรื่องของ “ โทษฐานที่รักเธอ ” ดำเนินไปอย่างเข้มข้นและน่าติดตาม โดยมีปมความขัดแย้งที่ซับซ้อนและตัว ละคร ที่มีมิติหลากหลาย การเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัว ละคร “มหาสมุทร” (หลุยส์ สก๊อตต์) ผู้เป็นตัวร้ายของเรื่อง ได้สร้างความสะใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก หลายคนต่างแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าชื่นชมผู้จัดที่มอบบทบาทที่ดีให้กับนักแสดง และชื่นชมความทันสมัยของบท ละคร ที่สามารถสะท้อนถึงปัญหาและความขัดแย้งในสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้ชมยังต่างลุ้นกันอย่างต่อเนื่องว่าความสัมพันธ์ของตัว ละคร จะพัฒนาไปในทิศทางใด และสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะจบลงอย่างไร ความนิยมของ ละคร เรื่องนี้ยังส่งผลให้แฮชแท็ก # โทษฐานที่รักเธอ EP3 ติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ แสดงให้เห็นถึงกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เรตติ้ง ของ ละคร “ โทษฐานที่รักเธอ ” ได้ทำสถิติใหม่ โดยทำ เรตติ้ง กลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป (กลุ่ม 15 BU+) ได้ถึง 2.
56 ในขณะที่กลุ่มผู้ชมในกรุงเทพฯ ทำเรตติ้งได้ 3.0 และเรตติ้งทั่วประเทศทำสถิติใหม่ที่ 2.35 นอกจากนี้ ละครยังคงครองแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 สำหรับช่วงเวลา Prime Time อีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างท่วมท้นของละครเรื่องนี้ การันตีถึงคุณภาพและความนิยมที่ได้รับจากผู้ชมทั่วประเทศ แฟนละครสามารถติดตามชมความเข้มข้นของการกลับมาล้างแค้นและทวงคืนความยุติธรรมของ “วายุ บูรณฉัตร” ได้ในทุกตอน และร่วมลุ้นไปกับ “แก๊งหมาบ้า” ที่พร้อมจะเปิดโปงความชั่วร้ายของคนที่ไม่หวังด
