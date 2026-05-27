โทฟู สกินแคร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ EVEANDBOY Best Selling Award 2025 ตอกย้ำความสำเร็จ T-BEAUTY สู่ตลาดโลก

โทฟู สกินแคร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก EVEANDBOY Best Selling Award 2025 ได้แก่ BEST HAIR DETOX TREATMENT และ BEST BRIGHTENING COLLAGEN POWDER ตอกย้ำความสำเร็จของ T-BEAUTY สู่เวทีโลก
โทฟู สกินแคร์ ผู้นำด้าน นวัตกรรมความงาม และสุขภาพ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการคว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที EVEANDBOY Best Selling Award 2025 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ One Bangkok โดยรางวัลนี้ใช้เกณฑ์คัดเลือกจากสินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดในหมวดหมู่ประจำปี 2025 สะท้อนถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง ความสำเร็จในครั้งนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่มุ่งพัฒนาสินค้าคุณภาพเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความสวยและการดูแลตัวเองได้อย่างมั่นใจ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐาน T-BEAUTY สู่ตลาดโลก และก้าวสู่การเป็น Asia's No.
1 Beauty Destination Hub ผู้บริหารของโทฟู สกินแคร์ กล่าวถึงความภาคภูมิใจว่า ในฐานะผู้บริหารรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลบนเวทีระดับประเทศ สำหรับรางวัล BEST HAIR DETOX TREATMENT จากผลิตภัณฑ์ JOJI Secret Young Charcoal Keratin Treatment Mask นั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบการดูแลเส้นผมให้มีสุขภาพดีอย่างแท้จริง ซึ่งการันตีความสำเร็จด้วยยอดขายอันดับ 1 เป็นเวลา 4 ปีซ้อน ขณะที่รางวัล BEST BRIGHTENING COLLAGEN POWDER จากผลิตภัณฑ์ JOJI Secret Young Gluta Collagen DTX Mixed Berry ก็สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพและผลลัพธ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุด เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความทุ่มเทของทีมงานเท่านั้น แต่มาจากพลังสนับสนุนของลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและเติบโตเคียงข้างแบรนด์มาโดยตลอด โทฟู สกินแคร์ ขอขอบพระคุณจากใจจริง และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่หยุดยั้งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความงามให้แก่ทุกคนต่อไป สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ JOJI Secret Young Charcoal Keratin Treatment Mask 300g เป็นมาส์กผมดีท็อกซ์ที่ช่วยฟื้นฟูผมเสียล้ำลึก ให้ผมนุ่มสวยเหมือนทำซาลอน ด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง 4 ปีซ้อน ส่วน JOJI Secret Young Gluta Collagen DTX Mixed Berry เป็นคอลลาเจนผิวไบร์ทที่ช่วยดูแลผิวกระจ่างใส เปล่งประกายจากภายใน ความสำเร็จในงาน EVEANDBOY Best Selling Award 2025 ครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่พิสูจน์ศักยภาพของโทฟู สกินแคร์ ในฐานะผู้นำด้านความงามที่เข้าใจและตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ Asia's No.1 Beauty Destination Hub อย่างแข็งแกร่งและยั่งยื
โทฟู สกินแคร์ EVEANDBOY Best Selling Award รางวัลความงาม T-BEAUTY นวัตกรรมความงาม
EVEANDBOY: ผู้นำบิวตี้สโตร์มัลติแบรนด์อันดับต้นๆ ในตลาดความงามของไทยEVEANDBOY เป็นผู้นำบิวตี้สโตร์มัลติแบรนด์อันดับต้นๆ ในตลาดความงามของไทย โดยมียอดขายในปี 2568 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 8,297 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2567 ที่มีผลประกอบการ 7,037 ล้านบาท และยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าดันยอดขายแตะ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2569 สะท้อนให้เห็นว่าตลาดความงามยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพ
T-Beauty พลิกเกมในตลาดความงาม จากเคยตามหลังเกาหลี-ญี่ปุ่นตลาดความงามไทยปี 2568 ทะยานแตะ 4 แสนล้านบาท! พบการเติบโตเฉลี่ย 6-7% และการแข่งขันดุเดือดจากแบรนด์ไทย-เทศ พร้อมเจาะลึก T-Beauty ที่กำลังมาแรง
