โทนี่ รากแก่น ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในสวนผัก หลังปลดหนี้สินหมด

โทนี่ รากแก่น เปิดเผยชีวิตสโลว์ไลฟ์ในสวนผักหลังปลดหนี้สินหมด พร้อมกับชื่นชมคุณแม่บานเย็นที่ยกหน้าทำสวยดูเด็กลงเหมือนมีพี่สาวเพิ่ม
โทนี่ รากแก่น ชีวิต สโลว์ไลฟ์ ใน สวนผัก หลังจากที่เคยเป็นดาราและนักร้องชื่อดัง ตอนนี้เขาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายใน สวนผัก ของตนเอง โดยปัจจุบันโทนี่และ คุณแม่บานเย็น รากแก่น ได้ ปลดหนี้ สินทั้งหมดแล้ว ทำให้ชีวิตของทั้งคู่มีความสงบและปลอดภัยมากขึ้น ในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุด โทนี่เปิดเผยถึงชีวิตในปัจจุบันว่า เขาและคุณแม่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยไม่ต้องแต่งตัวมากและไม่ต้องออกไปไหนนอกจาก สวนผัก ของตนเอง โทนี่ยังบอกอีกว่า ตนเองและคุณแม่ยังต้องซื้อของกินนำเข้ามากินบ้าง แต่ก็พยายามเรียนรู้การปลูกผักและดูแลดินให้สามารถกินของที่ปลูกเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ โทนี่ยังเปิดคอร์สสอนการปลูกผักและดูแลดินให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ด้วย ส่วน คุณแม่บานเย็น รากแก่น ที่เพิ่งไปยกหน้าทำสวยใหม่ ทำให้ดูเด็กลงมาก จนโทนี่คนลูกเองบอกว่า คุณแม่ดูเหมือนมีพี่สาวเพิ่มขึ้นมา โทนี่ยังบอกอีกว่า คุณแม่ไม่กลัวการทำสวยและอนุญาตให้ทำเต็มที่ ซึ่งเขาเองก็ไม่คัดค้านและปล่อยให้เป็นเรื่องอนาคตของคุณแม่ โทนี่ยังบอกอีกว่า ตอนนี้ชีวิตของเขาและคุณแม่มีความสุขและพอใจกับชีวิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องการอะไรมากนอกจากความสงบและความสุขในครอบครั.
โทนี่ รากแก่น ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในสวนผัก หลังจากที่เคยเป็นดาราและนักร้องชื่อดัง ตอนนี้เขาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายในสวนผักของตนเอง โดยปัจจุบันโทนี่และคุณแม่บานเย็น รากแก่น ได้ปลดหนี้สินทั้งหมดแล้ว ทำให้ชีวิตของทั้งคู่มีความสงบและปลอดภัยมากขึ้น ในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุด โทนี่เปิดเผยถึงชีวิตในปัจจุบันว่า เขาและคุณแม่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยไม่ต้องแต่งตัวมากและไม่ต้องออกไปไหนนอกจากสวนผักของตนเอง โทนี่ยังบอกอีกว่า ตนเองและคุณแม่ยังต้องซื้อของกินนำเข้ามากินบ้าง แต่ก็พยายามเรียนรู้การปลูกผักและดูแลดินให้สามารถกินของที่ปลูกเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ โทนี่ยังเปิดคอร์สสอนการปลูกผักและดูแลดินให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ด้วย ส่วนคุณแม่บานเย็น รากแก่น ที่เพิ่งไปยกหน้าทำสวยใหม่ ทำให้ดูเด็กลงมาก จนโทนี่คนลูกเองบอกว่า คุณแม่ดูเหมือนมีพี่สาวเพิ่มขึ้นมา โทนี่ยังบอกอีกว่า คุณแม่ไม่กลัวการทำสวยและอนุญาตให้ทำเต็มที่ ซึ่งเขาเองก็ไม่คัดค้านและปล่อยให้เป็นเรื่องอนาคตของคุณแม่ โทนี่ยังบอกอีกว่า ตอนนี้ชีวิตของเขาและคุณแม่มีความสุขและพอใจกับชีวิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องการอะไรมากนอกจากความสงบและความสุขในครอบครั
โทนี่ รากแก่น สโลว์ไลฟ์ สวนผัก คุณแม่บานเย็น ปลดหนี้