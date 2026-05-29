โทน บางแค ฟ้อง บิ๊กเต่า ข้อหาหมิ่นประมาท

โทน บางแค ยื่นฟ้องพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ข้อหาหมิ่นประมาท หลังถูกกล่าวหาและโจมตีด้วยคำพูดที่ด้อยค่า เช่น คนตัวลาย โจรกระจอก สร้างผลกระทบต่อจิตใจและธุรกิจ ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 13 กรกฎาคม
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นายโทนทอง สุขแก่น หรือที่รู้จักกันในนาม โทน บางแค เซียนพระ ชื่อดัง พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ศรียุภักดิ์ ทนายความ ได้เดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อยื่นฟ้อง พล.
ต. ต.
จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยโทน บางแค กล่าวว่า การฟ้องร้องครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิของประชาชนในการปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของตนเอง หลังจากถูกกล่าวหาและโจมตีด้วยข้อความที่ไม่เป็นความจริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีบุคคลหลายฝ่ายพูดถึงตนในลักษณะด้อยค่า เช่น การเรียกว่า คนตัวลาย โจรกระจอก หรือเซียนกระดาษ ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจและธุรกิจส่วนตัว โดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่อาจเกิดความเข้าใจผิดจากกระแสข่าวและคำพูดที่เผยแพร่ออกไป หลายคำพูดทำให้รู้สึกหดหู่ใจ แต่เมื่อเรื่องเปิดเผยแล้ว สิ่งที่ทำได้คือปกป้องสิทธิของตัวเอง เพราะไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา ด้านทีมกฎหมายเปิดเผยว่า คดีที่ยื่นฟ้องในวันนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวม 2 กรรม โดยหลักฐานสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการในวันที่ 14 และ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะที่รายละเอียดอื่นๆ ยังอยู่ในสำนวนคดี ทั้งนี้ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ นอกจากนี้โทน บางแค ยังเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับและอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ โดยเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมยังคงมีอยู่จริง โทน บางแค ยังกล่าวถึงกรณีการพาดพิงเรื่องรอยสักและการใช้คำเรียกเซียนพระในเชิงดูหมิ่น ว่าเป็นการกระทบต่อทั้งตัวบุคคลและวงการพระโดยรวม พร้อมยืนยันว่าตนเติบโตและทำงานในวงการพระด้วยความสุจริตมาโดยตลอด วงการพระคือสิ่งที่รัก อยู่ตรงนี้มาด้วยความสุจริต การใช้คำพูดลักษณะนี้ไม่ใช่แค่กระทบตนคนเดียว แต่กระทบทั้งวงการ โทน บางแค ยอมรับว่าในช่วงแรกมีความรู้สึกหวาดกลัว แต่ปัจจุบันเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น เพราะเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม และเชื่อว่าความจริงจะเป็นสิ่งที่ปกป้องตนเองได้ในที่สุด วันนี้ขอเพียงความเมตตาจากศาล ให้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ความจริง เพราะสิ่งที่ทำคือการรักษาสิทธิของประชาชนคนหนึ่งเท่านั้น การฟ้องครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของโทน บางแค ในการต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและความถูกต้อง ท่ามกลางกระแสข่าวที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม วงการพระเครื่องและเซียนพระต่างจับตาดูคดีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวงการโดยรวม โทน บางแค หวังว่าความจริงจะปรากฏผ่านกระบวนการยุติธรรม และขอให้สังคมอย่าตัดสินโดยปราศจากข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องรอยสักที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตี ซึ่งโทน บางแค ชี้แจงว่ารอยสักเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือความน่าเชื่อถือในการเป็นเซียนพระ การนำรอยสักมาเป็นประเด็นถือเป็นการตัดสินบุคคลจากภายนอกซึ่งไม่เป็นธรรม ในส่วนของ พล.
ต. ต.
จรูญเกียรติ ปานแก้ว ยังไม่มีการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ แต่คาดว่าฝ่ายจำเลยจะเตรียมหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาล ขณะที่บรรยากาศโดยรอบศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้มีประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โทน บางแค กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนพร้อมจะสู้คดีจนถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความจริงและกอบกู้ชื่อเสียงที่ถูกทำลาย การฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นตัวอย่างของการใช้สิทธิทางกฎหมายของประชาชนในการปกป้องตนเองจากการถูกกล่าวหาที่ไม่เป็นธรร
