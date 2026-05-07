โทน บางแค บุกกองปราบฯ แจงปมหนี้ 800 ล้าน ยันพร้อมชดใช้ทุกบาทและไม่ได้โกง

โทน บางแค เดินทางเข้าพบตำรวจกองปราบปรามเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ กรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงมูลค่ามหาศาล พร้อมชี้แจงเรื่องหนี้สินกับมาดามเก่งและปฏิเสธเรื่องเช็คเด้งจำนวนมาก
นายโทนทอง สุขแก่น หรือที่รู้จักกันในนาม โทน บางแค พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ศรียุภักดิ์ ทนายความส่วนตัว ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ กองปราบปราม เพื่อนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ และแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หลังจากที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการกวาดล้างขบวนการ เซียนพระ เครื่องที่ร่วมกัน ฉ้อโกง ประชาชน ซึ่งมีการระบุถึงมูลค่าความเสียหายสูงถึง 5,000 ล้านบาท โดยการปรากฏตัวในครั้งนี้ โทน บางแค ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าตนเองไม่ได้มีความรู้สึกร้อนตัวจนต้องรีบเข้ามาหาตำรวจ แต่สิ่งที่ทำคือการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าตนเองไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี และพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลจากการแถลงข่าวของ มาดามเก่ง และพลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้ถูกดำเนินคดีลำดับที่ 3 ในคดีดังกล่าว ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นกับพนักงานสอบสวน พบว่ายังไม่มีการยืนยันการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ แต่ตนก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หากมีการดำเนินคดีเกิดขึ้น พร้อมระบุว่ายังมีบุคคลอื่นที่ถูกกล่าวถึงในสื่อซึ่งพร้อมจะเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจอีกมากกว่า 9 คน และยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นในลักษณะของขบวนการ ฉ้อโกง ในส่วนของประเด็นความขัดแย้งกับ มาดามเก่ง โทน บางแค ยอมรับว่าข้อมูลบางส่วนที่ มาดามเก่ง ชี้แจงนั้นมีความถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องยอดหนี้สินที่ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งมีการทำสัญญาเงินกู้ไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีกำหนดชำระคืนจนถึงปี 2573 และตนเองได้ดำเนินการชำระเงินล่วงหน้าไปจนถึงปี 2570 แล้วตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มรู้จักกับ มาดามเก่ง ผ่านการแนะนำของ เซียนพระ คนสนิท โดยจุดเริ่มต้นมาจากการที่ มาดามเก่ง เข้ามาเสนอขายรถยนต์ ซึ่งในทุกเหตุการณ์จะมี เซียนพระ คนดังกล่าวร่วมรับรู้ด้วยเสมอ ทั้งนี้ โทน บางแค ระบุว่าได้ชดใช้หนี้คืนไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท และยังคงเหลือยอดหนี้อีกประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งมีการทำสัญญาไว้ครบถ้วน ส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาเรื่องเช็คเด้งนั้น ยอมรับว่าในช่วงเวลาหนึ่งมีเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้จริง แต่ได้มีการเจรจาและเคลียร์ยอดจนจบสิ้นไปแล้ว ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าเช็คเด้งจำนวนมากเป็นกิโลกรัมนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่เช็คของตนเองอย่างแน่นอนและสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงเรื่องทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกันว่า ตึกที่ใช้ค้ำประกันมีมูลค่าที่แท้จริงสูงกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากเป็นผู้ซื้อและดำเนินการตกแต่งเองทั้งหมด แต่ผู้ประเมินราคาประเมินไว้ต่ำกว่ามาตรฐาน ทำให้ต่อมาต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้จาก 100 ล้านบาท เพิ่มเป็น 120 ล้านบาท และเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้ตึกค้ำประกันเป็นการทำสัญญาเช่าซื้อเพื่อผ่อนชำระคืนให้แก่ มาดามเก่ง ซึ่งตนเองไม่กังวลในจุดนี้เพราะเงินที่ยืมมาได้นำไปลงทุนในธุรกิจ และมองว่า มาดามเก่ง เป็นนักธุรกิจที่เน้นการทำกำไรจากดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเรื่องที่คนในวงการทราบดีอยู่แล้ว สำหรับประเด็นทรัพย์สินหรูหราอย่างรถยนต์ Bentley และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ โทน บางแค ยืนยันว่าตนเองเป็นผู้ซื้อและผ่อนชำระจนครบถ้วนแล้ว ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตหรือเป็นของที่นำมาใช้ชั่วคราว ส่วนยอดหนี้ 180 ล้านบาทที่มีการนำพระเครื่องไปค้ำประกันและถูกอ้างว่ามีมูลค่าสูงถึง 400-500 ล้านบาทนั้น ในวันเกิดเหตุมีนายกมล หรือ ตี๋ตื่น ซึ่งเป็น เซียนพระ ชื่อดังร่วมประเมินมูลค่าด้วย โดยตนมองว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นมากกว่าเพื่อนสนิท เพราะเป็นผู้จดบันทึกรายละเอียดราคาและมูลค่าทั้งหมด โดยตนมีหน้าที่เพียงแค่เซ็นรับสภาพหนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้เล่าถึงความพยายามในการเข้าพบ พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ หรือ บิ๊กเต่า โดยได้ประสานงานผ่านนายป๋อง สุพรรณ แต่ไม่ได้รับการตอบรับในสองครั้งแรก จนกระทั่งวันที่ 10 เมษายน จึงได้รับแจ้งให้เข้าพบที่สำนักงาน แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่ามีคู่กรณีร่วมอยู่ด้วย ทำให้การเจรจาในวันนั้นล้มเหลวและไม่สามารถตกลงกันได้ สุดท้ายนี้ โทน บางแค ได้ยืนยันว่าการทำธุรกิจกับ มาดามเก่ง ทุกครั้งจะดำเนินการอย่างเป็นทางการ มีทนายความของฝ่าย มาดามเก่ง ดูแลและจัดทำร่างสัญญาให้ตลอด ไม่เคยมีการตกลงธุรกิจกันในวงเหล้าตามที่ถูกกล่าวหา และยืนยันว่าตนเองไม่ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือช่องว่างทางกฎหมายเพื่อหลบเลี่ยงการชำระหนี้ หากเป็นหนี้ก็พร้อมจะชดใช้คืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์ตามสัญญา พร้อมทั้งฝากข้อความถึง มาดามเก่ง ว่ายังคงมีความรักและเคารพ และจะดำเนินการชดใช้หนี้ให้หมดสิ้นอย่างแน่นอน โดยทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ย้อนกลับไปหาคู่กรณีว่า ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว และหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดีโดยไม่ต้องไปพบกันในสถานที่ที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อถูกถามถึงการพบกับบิ๊กโจ๊กในวันที่เดินทางมาให้ปากคำ โทน บางแค ตอบว่าไม่ได้พบเจอและไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใ.
