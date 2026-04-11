โต๊ะเล็กไทย เฉือน ออสเตรเลีย 4-3 ลิ่วชิงแชมป์อาเซียน ดวล อินโดนีเซีย

ฟุตซอลชายทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มสุดยอด เฉือนชนะ ออสเตรเลีย 4-3 ทะลุเข้าชิงแชมป์อาเซียน พบ อินโดนีเซีย
การแข่งขัน ฟุตซอล ชิงแชมป์ อาเซียน 2026 รอบรองชนะเลิศ ที่จัดขึ้น ณ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ฟุตซอล ชาย ทีมชาติไทย อันดับที่ 11 ของโลก โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ ออสเตรเลีย ทีมอันดับที่ 51 ของโลก ไปได้อย่างสุดมันส์ 4-3 ส่งผลให้ทัพนักเตะโต๊ะเล็กไทยทะลุเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ ได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปดวลกับทีมชาติ อินโดนีเซีย ในวันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น.
ณ สนามเดียวกัน การแข่งขันในนัดนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่มเอ ที่ชนะรวดทั้งสามนัด กับทีมชาติออสเตรเลีย รองแชมป์กลุ่มบี ที่เอาชนะบรูไนและมาเลเซียมาได้ ก่อนจะพลาดท่าให้กับอินโดนีเซียไปในรอบแบ่งกลุ่ม เกมเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้น เมื่อทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วจาก อิทธิชา ประภาพันธ์ ในนาทีที่ 9 ก่อนที่ออสเตรเลียจะตามตีเสมอได้ในนาทีถัดมาจาก จาคอบ ฮาร์บ อย่างไรก็ตาม ทีมชาติไทยก็ยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่อง และมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจาก มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ในช่วงต้นครึ่งหลัง ตามด้วยประตูจาก มินธาดา ภิรมย์อยู่ ทำให้ไทยนำห่าง 3-1 แต่แล้วออสเตรเลียก็ไม่ยอมแพ้ ไล่ตามมาเป็น 2-3 จากลูกจุดโทษของ จาคอบ ฮาร์บ และหลังจากนั้นไทยก็มาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะจาก สราวุท ผลาพฤกษ์ ก่อนที่ออสเตรเลียจะทำประตูไล่ตามมาอีกหนึ่งลูกในช่วงท้ายเกม จบเกม ทีมชาติไทยจึงเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้อย่างหวุดหวิด 4-3\เกมนี้ “โค้ชหมี” รักษ์พล สายเนตรงาม ได้ส่งผู้เล่นชุดเดิมจากเกมก่อนลงสนาม โดยมี ธีระวัตร แก้ววิลัย เป็นผู้รักษาประตู และมี อิทธิชา ประภาพันธ์ เป็นกัปตันทีม เกมดำเนินไปอย่างเข้มข้น ผลัดกันรุกรับอย่างสนุก ตลอดทั้งเกม ทีมชาติไทยพยายามเน้นการครองบอลและเปิดเกมรุกเข้าใส่ ขณะที่ออสเตรเลียก็ตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับอย่างรวดเร็ว จุดเปลี่ยนสำคัญของเกมอยู่ที่ความเฉียบคมในการจบสกอร์ของนักเตะไทย และการวางแผนเกมที่ดีของโค้ช ในช่วงพักครึ่ง โค้ชหมีได้ทำการปรับเปลี่ยนแท็คติกและกำชับให้นักเตะเล่นให้ง่ายขึ้น เน้นการเซ็ตเพลย์และลูกตั้งเตะต่างๆ เพื่อเจาะแนวรับของออสเตรเลีย ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้ทีมชาติไทยสามารถทำประตูขึ้นนำและรักษาความได้เปรียบไว้ได้\หลังจบเกม โค้ชหมีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกและแผนการสำหรับรอบชิงชนะเลิศ โดยกล่าวขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งชื่นชมในความมุ่งมั่นและความสามัคคีของทีม โค้ชหมีได้เน้นย้ำถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกที่ยังไม่เฉียบคมเท่าที่ควร และได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับนัดชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญของไทย โค้ชหมีได้เน้นย้ำให้ทุกคนโฟกัสกับเกมและเล่นอย่างมีสติ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและคว้าชัยชนะมาครองให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการเล่นลูกเซ็ตเพลย์ และการโจมตีจุดอ่อนของผู้รักษาประตูของอินโดนีเซีย นอกเหนือจากนี้ โค้ชหมีได้กล่าวถึงแรงจูงใจของนักเตะที่ต้องการล้างแค้นอินโดนีเซีย หลังจากที่อินโดนีเซียสามารถเอาชนะเวียดนามมาได้ในรอบรองชนะเลิศ และกล่าวถึงความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทยที่จะได้เห็นทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในรายการนี้อีกครั้ง\สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ณ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี แฟนฟุตซอลชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง True Visions NOW มาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าแชมป์ในบ้านเกิดให้ได
ฟุตซอล ทีมชาติไทย ออสเตรเลีย อาเซียน รอบชิงชนะเลิศ อินโดนีเซีย รักษ์พล สายเนตรงาม อิทธิชา ประภาพันธ์ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา
