โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดศึกทักษะบริการลูกค้า ประจำปี 2569 ครั้งที่ 48
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดแข่งขันทักษะบริการลูกค้าปีที่ 48 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยปีนี้มีการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศกว่า 757 คน จากผู้เข้าสอบทฤษฎี 1,201 คน เพื่อชิงรางวัลใน 8 สาขาอาชีพ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดเวที การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้า ประจำปี 2569 ขึ้น เพื่อตอกย้ำสถานะการเป็นผู้นำด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 48 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การเป็นผู้นำแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Company) ภายใต้วิสัยทัศน์ระยะยาวของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
กลไกการพัฒนาบุคลากรบริการลูกค้า
โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขันนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผู้แทนจำหน่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านพฤติกรรมและความต้องการที่เลื่อนไหล รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ยานยนต์ต้องเผชิญAlso readสีสันดอยตุง 2569 อีเวนต์ใหญ่เชียงราย ใช้น้ำประปาภูเขา ฝ่าสถานการณ์สารหนู
วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อรักษาความผูกพันของลูกค้าให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเนื้อหาการแข่งขันปีนี้ครอบคลุมทั้งด้านการบริการลูกค้าโดยตรง และด้านตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งออกแบบมาให้เข้มข้นและเน้นการประยุกต์ใช้จากการปฏิบัติงานจริงที่หน้างานของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อวัดผลสมรรถนะได้อย่างแม่นยำและจับต้องได้
กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ในปี 2569 มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันครบถ้วนทั้ง 8 ประเภทการแข่งขัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก โดยขั้นตอนแรกคือการสอบทฤษฎีเพื่อคัดกรองผู้มีความสามารถโดดเด่น มีผู้เข้าสอบทฤษฎีรวมกว่า 1,201 คน จากผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
จากการสอบคัดเลือกครั้งนี้ มีผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าสู่การแข่งขันภาคปฏิบัติในรอบคัดเลือกจำนวน 757 คน ซึ่งแสดงถึงระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของบุคลากรในเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายของโตโยต้าที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกันนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังได้เปิดเวทีนี้ให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคที่ดีที่สุดระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ผู้ชนะการแข่งขันประเภทช่างซ่อมตัวถัง
ผลการแข่งขันในประเภทช่างซ่อมตัวยนต์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณศักดา เรียงแก้ว จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ทองรวยสีมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะความชำนาญและความแม่นยำในมาตรฐานงานซ่อมบำรุงรถยนต์ของโตโยต้าในระดับที่สูงมาก ผู้ชนะในสาขาอาชีพนี้เป็นตัวแทนของช่างเทคนิคที่มีคุณภาพทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มงวด
ผู้ชนะการแข่งขันประเภทพนักงาน Call Center
สำหรับประเภทพนักงาน Call Center รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ คุณสาริกา ใจปิง จากบริษัท เค.มอเตอร์ส ซึ่งบทบาทนี้ถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย ความสามารถในการสื่อสารและการแก้ปัญหาผ่านโทรศัพท์จึงเป็นทักษะสำคัญที่ได้รับการวัดผลในการแข่งขันครั้งนี้ โดยผู้ชนะแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการบริการผ่านเสียงที่เป็นเลิศ
ผู้ชนะการแข่งขันประเภทอะไหล่และช่างเทคนิค
ในประเภทพนักงานอะไหล่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณนพพร แดงเกตุ จากโตโยต้า เมืองเพชร ซึ่งสะท้อนถึงความแม่นยำในการจัดการสินค้าคงคลังและระบบอะไหล่ที่สำคัญต่อการบำรุงรักษารถยนต์ นอกจากนี้ ประเภทช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณชัชวาล วะเศษสร้อย จากโตโยต้า แก่นนคร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจในระดับพื้นฐานที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการบริการระยะยาวของโตโยต้าในประเทศไทย
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