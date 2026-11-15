โตโยต้า เซนชูรี่ แสดงจุดกำเนิดแบรนด์ผ่านงานฝีมือดั้งเดิม
โตโยต้า เซนชูรี่ เปิดแกลเลอรี่แสดงวิวัฒนาการแบรนด์จากเครื่องทอผ้า ซากิจิ โทโยดะ สัมผัสงานฝีมือระดับครูในยานยนต์หรู
โตโยต้า เซนชูรี่ ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริงผ่านการออกแบบและวัสดุที่ฝังรากลึกอยู่ในยานยนต์รุ่นนี้ โดยคอนเซปต์ของรถถูกออกแบบในลักษณะคูเป้สามที่นั่ง ซึ่งประกอบด้วยเบาะคนขับเดี่ยวบริเวณตอนหน้าและมีฉากกั้นห้องผู้โดยสารแยกออกจากบริเวณด้านหลัง
การออกแบบเบาะนั่งภายในได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าทอพื้นเมืองญี่ปุ่นโบราณสมัยเอโดะ โดยด้านซ้ายของผู้โดยสารมีพื้นที่ว่างเนื่องจากไม่มีเก้าอี้ผู้โดยสารตอนหน้า ทำให้โตโยต้าเลือกใช้ผ้าทอที่สื่อถึงความประณีตและความใส่ใจในรายละเอียดของการทอผ้าแต่ละเส้น เพื่อสะท้อนถึงรากเหง้าของแบรนด์ที่เริ่มต้นจากความรักและความใส่ใจของซากิจิ โทโยดะ ผู้ก่อตั้งซึ่งเคยพัฒนาเครื่องทอผ้าให้แก่นางซากิ โทโยดะ ก่อนขยายสู่อุตสาหกรรมยานยนต์Also readเคล็ดลับรับมือความดื้อรั้นชาวราศีพฤษภ
วิวัฒนาการและความละเอียดอ่อนในการผลิต
แกลเลอรี่แห่งนี้จัดแสดงโมเดลรถขนาดเลียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของแบรนด์ รวมถึงการนำผ้าทอผืนใหญ่มาจัดแสดงประกอบกับงานแกะสลักบนชิ้นส่วนเหล็ก ไม้ และส่วนประกอบต่างๆ ของตัวรถ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในจุดที่ชื่นชอบของผู้ชม โดยเฉพาะการจัดวางโทนสีภายในแกลเลอรี่ที่เน้นการใช้แสงและเงา
การเลือกใช้วัสดุอย่างไม้ เส้นด้าย และผ้าทอมาจัดแสดงอย่างลงตัว ส่งผลให้ผู้สนใจสามารถสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ของความหรูหราและงานฝีมือระดับครูในยนตรกรรมโตโยต้า เซนชูรี่ ได้อย่างชัดเจน
รายละเอียดช่วงเวลาและสถานที่เข้าเยี่ยมชม
ผู้ที่มีความสนใจต้องการสัมผัสจิตวิญญาณและเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นในยนตรกรรมของโตโยต้า เซนชูรี่ สามารถแวะเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน โดยมีรายละเอียดเวลาทำการสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 18.00 น. ส่วนในวันเสาร์และอาทิตย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 18.00 น. เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และงานฝีมือระดับสูงของโตโยต้าอย่างเต็มที่
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