โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ แซดเอดิชั่น เปิดตัว 15 รุ่นย่อย ครบทุกการใช้งาน
โตโยต้า เปิดตัว ไฮลักซ์ ทราโว่ แซดเอดิชั่น รถกระบะตัวเตี้ย ดีไซน์สปอร์ต Low & Wide มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันและอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานในทุกรุ่นย่อย 15 รูปแบบ
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายการผลิตรถยนต์ระดับมหาชนด้วยการเปิดตัว โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ แซดเอดิชั่น ( TOYOTA HILUX TRAVO Z EDITION) ซึ่งเป็นการเติมเต็มไลน์อัพรถยนต์กระบะให้สมบูรณ์แบบสูงสุดด้วยจำนวน 15 รุ่นย่อย โดยรุ่นใหม่นี้มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถยนต์กระบะตัวเตี้ยที่มีดีไซน์สปอร์ตและตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการพาณิชย์
การพัฒนา โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ แซดเอดิชั่น เกิดขึ้นจากการที่ทีมวิศวกรของโตโยต้า ลงพื้นที่สำรวจความต้องการและศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าชาวไทยอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การออกแบบภายใต้แนวคิด "Low & Wide" ที่เน้นความกว้างและต่ำลงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสายตา พร้อมคอนเซ็ปต์การออกแบบ "Cyber Arrow" ที่ปรับแต่งกันชนหน้าส่วนล่างให้ขนานกับพื้น และออกแบบกรอบไฟตัดหมอก มุมกันชนท้าย รวมถึงสเกิร์ตกันชนท้ายใหม่ เพื่อเพิ่มความปราดเปรียวและความเป็นสปอร์ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้นAlso read“ป้าดา” นำทายาทตาเฮียงร้องผู้ว่าฯ ขอนแก่น ตรวจสอบโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัด
ด้านสมรรถนะการขับขี่ โตโยต้าได้ปรับปรุงช่วงล่างใหม่ให้สามารถซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มจุดเชื่อมตัวถัง (Spot Welding) และปรับปรุงแกนพวงมาลัยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมและลดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งช่วยเสริมเสถียรภาพในการขับขี่และความนุ่มนวลได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังเพิ่มขนาดกระบอกโช้คอัพหน้าและหลัง พร้อมทั้งปรับจูนใหม่ และใช้ยางเบ้าโช้คอัพหน้าร่วมกับรุ่นยกสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาพถนน
โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ แซดเอดิชั่น มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร รหัส 2GD-FTV ที่ให้กำลังสูงสุด 150 แรงม้า โดยรุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT) มีแรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ส่วนรุ่นเกียร์ธรรมดา (MT) ให้แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ซึ่งระบบหัวฉีดอัจฉริยะ i-Art ช่วยควบคุมการฉีดน้ำมันอย่างแม่นยำผ่านเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลที่รองรับแรงดันสูงถึง 250 MPa เพื่อให้ละอองน้ำมันละเอียดและเผาไหม้หมดจด รวมถึงมีระบบ Stop & Start ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติทุกรุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
สำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสำหรับการใช้งานหนัก โตโยต้ายังได้เพิ่มทางเลือกด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร รหัส 1GD-FTV ในรุ่นสแตนดาร์ดแค็บ ให้กำลังสูงสุด 204 แรงม้า และแรงบิด 420 นิวตัน-เมตร ซึ่งรถกระบะรุ่นใหม่นี้รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้ในทุกรุ่น โดยโตโยต้ายืนยันว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันขึ้น 4.7% ตามมาตรฐานฉลากประหยัดพลังงาน Eco Sticker สำหรับรุ่น Standard Cab Z Edition 2.4 AT
ภายในห้องโดยสาร โตโยต้าสืบทอดแนวคิด "Robust Simplicity" ที่เน้นความแข็งแกร่งและความเรียบง่าย แต่เพิ่มฟังก์ชันที่ทันสมัยขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเปลี่ยนจอแสดงข้อมูลการขับขี่จากเดิมขนาด 4.2 นิ้ว เป็นจอแสดงผลดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว และติดตั้งระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมเพิ่มวัสดุภายในแบบบุนุ่มเพื่อยกระดับความสบายในการขับขี่
แม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้น โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ แซดเอดิชั่น ได้บรรจุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ครบครันมาให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่รุ่นแรก ได้แก่ ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ Rear Cross Traffic Alert (RCTA) และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill-start Assist Control (HAC) เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกเส้นทาง
การเลือกสรรสียังมีความหลากหลายตามประเภทตัวถัง โดยรุ่นดับเบิ้ลแค็บและสมาร์ทแค็บมีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีเทา ASX สีขาว SUPER WHITE II สีดำ ATTITUDE BLACK MICA และสีเงิน SILVER METALLIC ส่วนรุ่นสแตนดาร์ดแค็บมีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีเทา ASX สีขาว SUPER WHITE II และสีเงิน SILVER METALLIC ซึ่งเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับตลาดรถยนต์กระบะในขณะนี้
โครงสร้างไลน์อัพผลิตภัณฑ์ของ โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ แซดเอดิชั่น ประกอบด้วย 15 รุ่นย่อยครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มตัวถัง ได้แก่ รุ่นสแตนดาร์ดแค็บ (Standard Cab / B-Cab) จำนวน 5 รุ่นย่อย ได้แก่ 2.8 MT, 2.4 AT, 2.4 MT, 2.4 C&C AT และ 2.4 C&C MT ซึ่งช่วยตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล
สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพื้นที่สัมพัทธ์และความสะดวกสบายมากขึ้น รุ่นสมาร์ทแค็บ (Smart Cab / C-Cab) มีให้เลือก 5 รุ่นย่อย ได้แก่ 2.4 Premium AT, 2.4 Premium MT, 2.4 Smart AT, 2.4 Smart MT และ 2.4 Smart MT (Steel Wheels) โดยรุ่นหลังสุดเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความทนทานด้วยล้อกระทะเหล็กขนาด 16 นิ้ว
และปิดท้ายด้วยรุ่นยอดนิยมอย่างดับเบิ้ลแค็บ (Double Cab / D-Cab) ที่มีความสะดวกสบายสูงสุดด้วย 5 รุ่นย่อย ได้แก่ 2.4 Premium AT, 2.4 Premium MT, 2.4 Smart AT, 2.4 Smart MT และ 2.4 Smart MT (Steel Wheels) รวมถึงมีล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว พร้อมยางบรรทุกในทุกรุ่นย่อย และล้อกระทะเหล็ก 16 นิ้วสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาในบางรุ่น เพื่อเสริมความคุ้มค่าและ实用性
ในด้านการกำหนดราคาและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ แซดเอดิชั่น รุ่นสแตนดาร์ดแค็บเริ่มต้นที่ราคา 6.39 แสนบาท ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของไลน์อัพที่มีความคุ้มค่าสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่มอบมาให้ ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ของโตโยต้าที่ต้องการครอบครองตลาดรถยนต์กระบะขนาดกลางและเล็กด้วยการนำเสนอสินค้าที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าไทยได้อย่างแท้จริง
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