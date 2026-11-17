โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ชวนสัมผัส GR Kart ครั้งแรกไทย ใน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดงาน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 สนามที่ 5 เชียงใหม่ 21-22 พ.ย. 2569 พบกับการแสดง GR Kart ครั้งแรกในไทย และการแข่งขัน HILUX TRAVO CROSS COUNTRY CHALLENGE
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 สนามที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยงานครั้งนี้ถือเป็นจุดนัดพบที่สำคัญของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศ ในการร่วมสัมผัสความเร้าใจของวงการรถแข่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไฮไลท์ GR Kart ครั้งแรกในประเทศไทย
จุดดึงดูดใจหลักของงานในปีนี้คือ การนำเสนอ GR Kart เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้รถสูตรเปิดล้อคันนี้ได้เปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเท่านั้น โตโยต้าจัดเตรียมพื้นที่ GR Zone ให้แฟน ๆ ได้ชมรถคันนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับการแสดงสมรรถนะบนสนามแข่ง (Show on Track) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดแสดงทั้งในโซน GR Zone และบนสนามจริง ถือเป็นสนามแรกและสนามเดียวในฤดูกาลนี้ที่ได้สัมผัส GR Kart แบบเต็มรูปแบบAlso read“สรรเพชญ” ร่วมประชุม ALMAC 2026 ฮ่องกง ชูศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาค
นอกเหนือจากการแสดงตัวรถแล้ว โตโยต้ายังประสานงานกับทีม TrueVisions - TOYOTA Junior Kart ในการจัด Performance Show ร่วมกับน้อง ๆ นักแข่งเยาวชนจากโครงการ และนักแข่งรุ่นพี่จากทีม Toyota Gazoo Racing Thailand ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์จากการแข่งขัน Go Kart มาอย่างโชกโชน กิจกรรมนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการขยายฐานวงการมอเตอร์สปอร์ตให้เข้าถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้ง่ายขึ้น
การแข่งขัน HILUX TRAVO Cross Country ครั้งแรก
นอกจากกิจกรรมการแสดงตัวรถแล้ว งานยังมีการแข่งขัน HILUX TRAVO CROSS COUNTRY CHALLENGE สนามที่ 1 ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เพื่อต่อยอดจากรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand โดยการเปลี่ยนจากสนามทางเรียบมาสู่สนามทางฝุ่นและเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายยิ่งขึ้น การแข่งขันนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พิสูจน์สมรรถนะของรถกระบะ Toyota Hilux ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากการแข่งขันปกติ
โตโยต้าเตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรม 4×4 Adventure ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองขับฟรี บนภูเขาจำลองที่สูงถึง 5 เมตร ซึ่งออกแบบมาเพื่อจำลองสภาพเส้นทางออฟโรดจริงอย่างสมจริงที่สุด กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสิทธิภาพของรถ และสร้างความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนน ตามแนวคิด Making Ever-Better Motorsports-Bred Cars ที่นำ DNA มอเตอร์สปอร์ตจากสนามแข่งสู่รถใช้งานจริง
การแสดงสมรรถนะและนักแข่งชื่อดังร่วมงาน
ในงานยังมีกิจกรรม GR HOT LAP ที่ยกขบวนรถสปอร์ตสมรรถนะสูงอย่าง GR Supra Track Edition, GR 86, GR Yaris และ GR Corolla มาให้ผู้ชมได้สัมผัสสมรรถนะกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการแสดง Drift Show, GR Show และ Yaris ATIV HEV GR Sport Show โดยนักแข่งมืออาชีพจากทีม Toyota Gazoo Racing Thailand ที่จะมาสร้างความประทับใจและความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ
สำหรับไฮไลท์ด้านการแสดงนั้น ยังมีการร่วมพิสูจน์พลังความทนทาน ความคล่องแคล่ว และความสนุกในการขับขี่ กับรถยนต์ Hybrid Yaris ATIV HEV GR SPORT โดย ท๊อป ทศพล หมายสุข และ Ally ผู้เสนอรายการ (Presenter) Yaris ATIV ที่จะมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องชาวเชียงใหม่
นักแข่ง Toyota Racing Star สร้างสีสันงานแข่ง
เหล่านักแข่งชื่อดังจากทีม Toyota Racing Star อย่าง มิย่า, ปังปอนด์ และป๊ายปาย รวมถึงนักแข่งชื่อดังอย่าง รถถัง, แตงโม-ปุณณดา และชาช่า รามณรงค์ จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน พร้อมกับการแข่งขัน Toyota One Make Race ทั้ง 4 รุ่น ที่แฟนความเร็วจะได้ร่วมเชียร์อย่างใกล้ชิด
ด้านความบันเทิงรอบนอกสนาม ยังมีกิจกรรมคอนเสิร์ตจากวง THE TOY, การแสดงจากนักเรียน, บูธกิจกรรมจากพันธมิตร และข้อเสนอพิเศษจากตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รับความบันเทิงแบบจัดเต็มในทุกด้าน
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