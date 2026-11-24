โตโยต้า เปิด预售 Hilux Travo Z Edition รถปิกอัพตัวเตี้ย 15 รุ่นย่อย ราคาเริ่มต้น 599,000 บาท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดตัว Hilux Travo Z Edition รถปิกอัพตัวเตี้ย ดีไซน์ Low & Wide พร้อมชุดแต่ง 15 รุ่นย่อย ราคาเริ่มต้น 599,000 บาท พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าธุรกิจขนส่ง
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดตัว รถปิกอัพตัวเตี้ย โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ แซด อิดิชั่น ( Hilux Travo Z Edition) มุ่งตอบโจทย์กลุ่มนักเลงรถปิกอัพสายทำกินและสายซิ่ง ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นภายใต้คอนเซปต์ Low & Wide ทำให้รถมีลักษณะต่ำกว่ารุ่นปกติแต่ยังคงความแข็งแกร่งและใช้งานจริงได้
รถกระบะรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างเสริมความหล่อแบบไม่ผิดกฎหมาย โดยยังคง DNA ของ Hilux Travo ไว้ครบถ้วน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวัน ไลฟ์สไตล์ครอบครัว以及การใช้งานเชิงธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบAlso readบรรยากาศคึกคัก 'ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง' ปีที่ 15 ที่เชียงใหม่
รายละเอียดจุดขายและสมรรถนะการขับขี่
Hilux Travo Z Edition เน้นการออกแบบภายนอกด้วยแนวคิด Cyber Arrow ที่สปอร์ตและแตกต่างจากโมเดลยกสูงทั่วไป ส่วนภายในต่อยอดจากแนวคิด Robust Simplicity ที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง ความเรียบง่าย และฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย
ทางด้านสมรรถนะ ช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการซับแรงกระแทก พร้อมเพิ่มจุดเชื่อมตัวถัง Spot Welding และปรับปรุงแกนพวงมาลัยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสริมเสถียรภาพในการขับขี่ให้ได้ความนุ่มนวลและความแม่นยำสูงสุด
ขุมพลังและความปลอดภัยมาตรฐานสูง
รถปิกอัพรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร 2GD-FTV ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 4.7% โดยอ้างอิงจากฉลากประหยัดพลังงาน Eco sticker สำหรับรุ่น Standard Cab Z Edition 2.4 AT
นอกจากนี้ รถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้ทุกรุ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครันเช่น ไฟหน้า LED กล้องมองหลัง ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA
กลุ่มผลิตภัณฑ์และราคาจำหน่าย 15 รุ่นย่อย
โตโยต้า จัดจำหน่าย Hilux Travo Z Edition ทั้งหมด 3 Segments รวม 15 รุ่นย่อย โดยกลุ่มดับเบิ้ลแค็บมีราคาตั้งแต่ 754,000 บาท ถึง 877,000 บาท ส่วนกลุ่มสมาร์ทแค็บมีราคาตั้งแต่ 679,000 บาท ถึง 805,000 บาท และกลุ่มสแตนดาร์ดแค็บมีราคาตั้งแต่ 599,000 บาท ถึง 689,000 บาท
สำหรับลูกค้าที่สนใจการแต่งรถ โตโยต้าเตรียมชุดแต่ง 2 แบบ ได้แก่ ลุคสายลุยและลุคซิ่ง รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรสำนักแต่งเพื่อให้ลูกค้าเลือกตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ โดยแพ็กเกจชุดแต่ง Charismo มีมูลค่าสูงสุด 25,100 บาท
โปรโมชั่นพิเศษและตารางการส่งมอบ
ลูกค้ากลุ่มดับเบิ้ลแค็บและสมาร์ทแค็บสามารถผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 6,589 บาท พร้อมเลือกฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYD หรือรับแพ็กเกจชุดแต่ง Charismo ส่วนกลุ่มสแตนดาร์ดแค็บผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 6,197 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1 เช่นกัน
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการขนส่งและกระจายสินค้า Logistics ลดเพิ่มอีก 15,000 บาท สำหรับรถทุกกลุ่มสี มีให้เลือก 3 สีใหม่ ได้แก่ สีเทา ASH สีขาว SUPER WHITE II และสีดำ ATTITUDE BLACK MICA สำหรับรุ่นแค็บคู่ และสีเงิน SILVER METALLIC สำหรับรุ่นสแตนดาร์ด
รถสามารถสัมผัสและทดลองขับได้ที่โตโยต้า อะไลฟ์ บางนา กม.3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน และที่งานมอเตอร์ เอ็กซ์ โป ระหว่างวันที่ 1 ถึง 13 ธันวาคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยเริ่มส่งมอบรถให้ลูกค้าได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2570 เป็นต้นไป
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy