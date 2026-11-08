โดรน AI เล่นเพลงศพผู้ชราจีน ก่อกังวลจริยธรรมและกฎหมาย
คลิปโดรน AI เล่นเสียงผู้ตายในงานศพจีนก่อกังวลจริยธรรมผู้เชี่ยวชาญชี้ต้องตรวจสอบกฎหมายการบินและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลชีวภาพอย่างเคร่งครัด
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวางได้แสดงให้เห็นภาพโดรนจำนวนสองลำที่ประดับประดาด้วยแสงไฟระยิบระยับ บินอยู่เหนือลานบ้านขนาดใหญ่นอกเขตเมือง ซึ่งมีการจัดพิธีงานศพสำหรับผู้สูงอายุชายคนหนึ่ง ท่ามกลางบรรดาญาติพี่น้องและแขกเหร่ที่มาร่วมน้อมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ บรรยากาศดังกล่าวถูกเติมเต็มด้วยความแปลกใหม่เมื่อมีเสียงร้องเพลงดังกังวานออกมาจากโดรนนกกระเรียน ซึ่งไม่ใช่เสียงปกติของเครื่องจักร แต่เป็นเสียงร้องของชายชราผู้เสียชีวิตซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
กลไกการทำงานของ AI และอุปกรณ์การบิน
ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวทำหน้าที่แปลงเสียงบันทึกเดิมของผู้เสียชีวิตให้กลายเป็นบทเพลงหรือข้อความที่ฟังดูสมจริงที่สุด โดยเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปนั้นเป็นการกล่าวคำลาแบบครบวงจรที่สะท้อนถึงชีวิตและความคิดของผู้ตายอย่างลึกซึ้ง ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาให้ทำงานประสานกับโดรนที่บินอยู่เหนือศีรษะผู้มาร่วมงาน สร้างประสบการณ์เชิงประสาทสัมผัสที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่กับพิธีกรรมทางความตายแบบดั้งเดิมAlso readเปิดดวง 4 ราศี จะพ้นทุกข์ภายในสิ้นปี 2026 บุญหนุนนำมาซึ่งพรอันยั่งยืน!
ข้อความที่โดรนส่งเสียงออกมาในคลิปประกอบด้วยคำพูดของชายชราที่ระบุว่าเขาทำงานหนักมาหลายสิบปีด้วยความปรารถนาเดียวคืออยากให้ลูกหลานปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข และมีความแข็งแรงปราศจากทุกข์ภัย นอกจากนี้ยังมีข้อความเกี่ยวกับการยอมรับความจริงของชีวิตที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราได้ตลอดกาล และการมาเกิดเป็นพ่อเป็นลูกกันในชาตินี้คือความสุขอันยิ่งใหญ่
ปฏิกิริยาของสังคมและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
คลิปวิดีโอเหล่านี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนบนโลกออนไลน์ โดยผู้ชมบางส่วนมองว่าเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์และมีความลึกซึ้งทางอารมณ์ ช่วยเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวมีทางเลือกในการกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายกับคนรักได้ดีขึ้น ขณะที่อีกมุมมองหนึ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นอัจฉริยภาพทางธุรกิจที่ผสมผสานสามอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตได้แก่ เศรษฐกิจการบินระดับต่ำ เศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุ และอุตสาหกรรมงานศพเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น
อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิจารณ์จากผู้ที่เห็นต่างที่กังวลเรื่องความเหมาะสมและความเคารพต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม บางส่วนตั้งคำถามว่าการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในงานศพอาจทำให้สูญเสียความสมถะและความเป็นธรรมชาติของพิธีกรรมทางศาสนาไป ในขณะที่กลุ่มสนับสนุนแย้งว่าเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ช่วยให้การส่งต่อบันทึกความรักทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคดิจิทัล
ผลกระทบทางกฎหมายและต้นทุนทางการเงิน
ในด้านของกฎหมายการบินและผู้เชี่ยวชาญในวงการโดรนได้ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วการเช่าโดรนหนึ่งลำสำหรับงานพิธีหรือกิจกรรมพิเศษจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 หยวน ซึ่งเทียบเท่าประมาณ 25,000 บาท อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนนักว่างานศพที่จัดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นที่จังหวัดใดหรือเขตปกครองใดของจีน ซึ่งอาจส่งผลต่อการบังคับใช้กฎระเบียบเฉพาะพื้นที่เกี่ยวกับการบินโดรน
ประเด็นสำคัญที่ผู้กำกับดูแลควรให้ความสนใจคือขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้โดรนในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นและการเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงส่วนบุคคลเพื่อนำมาสร้างโมเดล AI การนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในวงกว้างอาจจำเป็นต้องมีกรอบจริยธรรมและกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือความยินยอมในการนำเสียงของผู้เสียชีวิตมาใช้ประโยชน์หลังจากที่พวกเขาได้จากโลกนี้ไปแล้ว
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