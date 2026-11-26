โดรนอิหร่านถล่มฐานทหารคูเวต ชาวอิตาลีจาก Rheinmetall เสียชีวิต 2 ราย
ชาวอิตาลี 2 รายจาก Rheinmetall Italia เสียชีวิตในเหตุโดรนโจมตีคูเวตวันที่ 26 พฤศจิกายน อิหร่านปฏิเสธความเกี่ยวข้อง อิตาลีเตรียมยื่นประท้วงทางการ
มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 รายเป็นชาวอิตาลี ในเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนที่เกิดขึ้นที่ประเทศ คูเวต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน โดยผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเป็นช่างเทคนิคที่ทำงานให้กับบริษัท Rheinmetall Italia ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ Rheinmetall AG จากประเทศเยอรมนี ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวประจำการอยู่ที่สถานีเฝ้าระวังป้องกันภัยทางอากาศภายในประเทศ คูเวต ก่อนที่จะประสบเหตุถูกโจมตีโดยโดรนซึ่งรัฐบาล คูเวต กล่าวหาว่าเป็นฝีมือของ อิหร่าน
รายละเอียดการโจมตีและเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
อันโตนิโอ ทาจานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่อวุฒิสภาในกรุงโรม ว่าจากข้อมูลที่ได้รับมาจากทางการคูเวต พบว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิดครั้งรุนแรง ชาวอิตาลีทั้งสองได้เสียชีวิตลง นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก 2 คน ได้แก่ ชาวนายทหารยศร้อยเอกแห่งกองทัพคูเวต และประชาชนชาวปากีสถาน 1 รายAlso readของพังอย่าเพิ่งทิ้ง ‘ยังซ่อมได้’ กทม.จัดช่าง ช่วยฟรีไม่คิดค่าแรง ถึง 30 ต.ค. นี้
กระทรวงกลาโหมของคูเวตได้ออกมายืนยันยืนยันว่า ชาวอิตาลีทั้งสองรายเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บหลังจากได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ โดยก่อนหน้านี้มีการรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ร่วงหล่นลงมาทั้งหมด 4 ราย ในเหตุการณ์ที่ทางการคูเวตระบุว่าเป็นการโจมตีจากอิหร่านซึ่งมุ่งเป้าไปยังสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เป้าหมาย
อิหร่านปฏิเสธความเกี่ยวข้องและอิตาลีเตรียมยื่นประท้วง
ด้านอาบอลฟาซาล เซคาร์ชี โฆษกระดับอาวุโสของกองทัพอิหร่าน ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่ากองกำลังอิหร่านได้ทำการโจมตีสถานที่สำคัญในคูเวต โดยเน้นย้ำว่าไม่มีการปฏิบัติการเชิงรุกหรือปฏิบัติการทางทหารใดๆ โดยกองกำลังอิหร่านเกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่านในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน
สถานทูตอิหร่านประจำกรุงโรมก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เพื่อปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อคำกล่าวอ้างที่ว่าโดรนอิหร่านโจมตีที่ตั้งทางทหารแห่งหนึ่งในคูเวต เช่นเดียวกันกับ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ที่ยืนยันว่าเตหะรานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการโจมตี และบอกว่าเตหะรานเตรียมทำการสืบสวนร่วมกับคูเวตเพื่อระบุที่มาของเหตุการณ์และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อันโตนิโอ ทาจานี ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนอิตาลีเพิ่มเติมว่า รัฐบาลอิตาลีจะยื่นข้อประท้วงอย่างเป็นทางการต่อสถานทูตอิหร่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้อิหร่านใช้ความระมัดระวังอย่างสูง และระบุว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องโจมตีประเทศอาหรับที่มีพรมแดนติดกับอิหร่าน ซึ่งประเทศเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคราม
บริบทความขัดแย้งในภูมิภาคและปฏิบัติการล่าสุด
ความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ปะทุขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ครั้งที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน และนับตั้งแต่นั้นมาสถานการณ์ก็ขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลและกลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน อิหร่านเคยออกมาเปิดเผยว่า ได้เล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งโดรนและขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาในคูเวต ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบโต้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาทำการโจมตีเกาะเกชม์ในช่องแคบฮอร์มูซเหตุการณ์ครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
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