โดนัลด์ ทรัมป์ เผยความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนอยู่ในระดับที่ดี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
📆5/15/2026 3:41 AM
ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการ และได้พบปะหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยแสดงความยินดีในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง วิกฤตยูเครน และคาบสมุทรเกาหลี ตลอดจนประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคและระดับโลกอื่น ๆ

ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวว่า ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนอยู่ในระดับที่ดี ตนและประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและดีที่สุดในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ ทั้งยังสามารถสื่อสารกันอย่างเป็นมิตรและแก้ไขปัญหาสำคัญหลายประการได้ทรัมป์ กล่าวว่า สี จิ้นผิง เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ และจีนก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ ตนให้ความเคารพต่อประธานาธิบดีสีและประชาชนจีนอย่างสูง พร้อมระบุว่าการพบปะหารือในวันนี้เป็นการพบปะสำคัญที่ทั่วโลกจับตามอ.

