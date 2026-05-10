โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพจากอิหร่าน ตอกย้ำความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลาย

เจาะลึกสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่าน พร้อมวิเคราะห์เงื่อนไขที่ตกลงกันไม่ได้และผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานโลก
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับแวดวงการเมืองระหว่างประเทศอีกครั้ง ด้วยการออกมาประกาศท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างยิ่งต่อข้อเสนอที่ทางรัฐบาล อิหร่าน ยื่นมาเพื่อขอเจรจาสันติภาพในการยุติสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยทรัมป์ได้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัวอย่าง Truth Social ในการสื่อสารว่า ข้อเสนอที่ได้รับจากฝ่าย อิหร่าน นั้นเป็นสิ่งที่ 'ไม่สามารถยอมรับได้โดยสิ้นเชิง' ซึ่งการออกมาปฏิเสธอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่หยั่งรากลึกระหว่างสองมหาอำนาจ แม้ว่าในรายละเอียดของข้อเสนอจะไม่ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนจากทางทำเนียบขาว แต่ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหวังในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความสัมพันธ์แบบทวิภาคี แต่ยังผูกโยงกับตัวแสดงอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่างอิสราเอลและกลุ่มพันธมิตรในเลบานอนด้วย หากพิจารณาจากรายงานของสื่อทางการในกรุงเตหะราน พบว่าข้อเสนอของ อิหร่าน มุ่งเน้นไปที่การยุติการสู้รบในทุกแนวรบอย่างเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเลบานอนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ รวมถึงการเรียกร้องให้มีการรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่เส้นทางดังกล่าวจะกลับมาเปิดใช้งานได้อย่างปกติยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ ขณะที่ทางสหรัฐอเมริกากลับมีแนวทางที่แตกต่างออกไป โดยเสนอให้มีการหยุดยิงชั่วคราวก่อนที่จะนำประเด็นที่อ่อนไหวและซับซ้อนอย่างโครงการนิวเคลียร์ของ อิหร่าน ขึ้นมาเจรจา ซึ่งสำนักข่าว Tasnim ของ อิหร่าน เปิดเผยว่า เงื่อนไขที่ทางเตหะรานต้องการคือการยุติสงครามทันที การยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยกองทัพสหรัฐฯ การรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีดินแดน อิหร่าน เพิ่มเติม และที่สำคัญที่สุดคือการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทั้งหมด โดยเฉพาะข้อห้ามในการส่งออกน้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ในมิติของความมั่นคงทางนิวเคลียร์ หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า อิหร่าน พยายามยื่นข้อเสนอที่จะลดปริมาณการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในระดับสูงบางส่วน และยินดีที่จะส่งส่วนที่เหลือไปยังประเทศที่สามเพื่อลดความกังวลของประชาคมโลกเกี่ยวกับศักยภาพในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ โดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและส่งต่อข้อเสนอนี้ไปยังวอชิงตัน แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมาได้ราวหนึ่งเดือนและสถานการณ์ดูเหมือนจะสงบลงในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียยังคงตรวจพบโดรนไม่ทราบฝ่ายบินรุกล้ำน่านฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าสงครามจิตวิทยาและการคุกคามทางทหารยังไม่สิ้นสุดลงจริง แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกเล็กน้อยเมื่อเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว Al Kharaitiyat ของกาตาร์เอเนอร์จี สามารถเดินทางผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้อย่างปลอดภัยมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ Port Qasim ในปากีสถาน ซึ่งถือเป็นเรือลำแรกจากกาตาร์ที่ผ่านเส้นทางนี้ได้นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สถานการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเดินทางเยือนประเทศจีน ซึ่งทำให้เขาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลให้เร่งยุติสงครามเพื่อบรรเทาวิกฤตราคาพลังงานทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกัน เบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสงครามครั้งนี้ยังไม่จบลง โดยระบุว่าเป้าหมายสูงสุดคือการกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของ อิหร่าน ให้หมดสิ้น ทำลายโรงงานผลิต และควบคุมศักยภาพด้านขีปนาวุธของ อิหร่าน รวมถึงกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคให้ได้อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันภัยคุกคามในอนาคต ความตึงเครียดล่าสุดในระดับภูมิภาคยังคงทวีความรุนแรง เมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าสามารถสกัดโดรน 2 ลำที่บินมาจาก อิหร่าน ได้สำเร็จ เช่นเดียวกับคูเวตที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถรับมือกับการรุกล้ำน่านฟ้าได้ ส่วนกาตาร์ได้ออกมาประณามการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในน่านน้ำของตนอย่างรุนแรง ด้านมหาอำนาจยุโรปอย่างสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสได้เริ่มเตรียมการภารกิจระหว่างประเทศเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือใน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทาง อิหร่าน ได้ออกมาเตือนทันทีว่า การส่งเรือรบของชาติตะวันตกเข้ามาในพื้นที่โดยอ้างการคุ้มครองการเดินเรือ จะถูกมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งและ อิหร่าน พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้โลกต้องจับตามองว่าการเจรจาในอนาคตจะสามารถหาจุดร่วมได้หรือไม่ หรือจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้.
