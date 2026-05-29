โดนัลด์ ทรัมป์ และ เจ.ดี. แวนซ์ ระบุว่าสหรัฐฯ มีอำนาจต่อรองสูงกว่าด้านขีดความสามารถทางการทหาร และสามารถชะลอโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้อย่างมาก
โดนัลด์ ทรัมป์ และ เจ. ดี.
แวนซ์ ระบุว่าสหรัฐฯ มีอำนาจต่อรองสูงกว่าด้านขีดความสามารถทางการทหาร และสามารถชะลอโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้อย่างมาก สื่อหลายสำนักรายงานอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า ทั้งสองประเทศบรรลุกรอบข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันแล้วในการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน และเริ่มต้นการเจรจารอบใหม่ในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอขั้นตอนการอนุมัติจากผู้นำของทั้งสองประเทศ ขณะที่ กองบัญชาการกองทัพสหรัฐฯ ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวจากสื่อทางการของอิหร่านอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่ากระแสข่าวที่ระบุว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐฯ ถูกยิงตกใกล้กับเมืองบูเชห์รของอิหร่านนั้นไม่เป็นความจริ
