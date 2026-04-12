โซโล ลูกชายแอ๊ด คาราบาว รับยศ ว่าที่ พ.ต.ท. พ่อแอ๊ดมอบโรเล็กซ์เป็นของขวัญ

แอ๊ด คาราบาว ปลื้มปิติ ลูกชาย โซโล วรมัน ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ พ.ต.ท. พร้อมรับของขวัญนาฬิกาโรเล็กซ์จากคุณพ่อ
ข่าวดีที่ทำให้ แอ๊ด ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง รู้สึกดีใจอย่างมาก เมื่อ โซโล วรมัน โอภากุล ลูกชาย ซึ่งเป็น ตำรวจ ได้รับการ เลื่อนยศ เป็น ว่าที่ พ.ต.ท. และคุณพ่อได้มอบนาฬิกา โรเล็กซ์ ให้เป็นของขวัญแสดงความยินดี แฟนๆ ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก ไทยรัฐบันเทิงจะพาไปทำความรู้จักนาย ตำรวจ หนุ่มทายาทพ่อแอ๊ดกัน\สำหรับ ว่าที่ พ.ต.ท.
โซโล วรมัน โอภากุล เป็นลูกชายคนเล็กของ แอ๊ด คาราบาว และ ลินจง โอภากุล ในช่วงวัยเด็ก โซโลเคยศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว อนุบาลยุคลธร และโรงเรียนนานาชาติเขาใหญ่ การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากคุณพ่อต้องเดินทางไปทำงานในหลายสถานที่ ระหว่างช่วงมัธยมศึกษา โซโลได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ก่อนจะกลับมาศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ที่โรงเรียน American School International Bangkok หลังจากนั้น โซโลได้กลับมาศึกษา กศน. เพื่อเทียบวุฒิ และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาคอมอาร์ต ก่อนที่จะย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาแอนิเมชั่น และย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด สาขาการโรงแรม จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โซโล วรมัน มีความหลงใหลในการยิงปืนมาตั้งแต่เด็ก แม้ว่าเขาจะเติบโตในครอบครัวของนักร้องนักดนตรี แต่ด้วยความต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูง ประกอบกับความชื่นชอบในการยิงปืนของคุณพ่อ และการฝึกฝนการยิงปืนตั้งแต่มีอายุ 10 ขวบ ทำให้มีความฝันที่จะเป็นทหารรับจ้างในประเทศฝรั่งเศส เพื่อสะสมเงินทุนและมีความเป็นอิสระจากครอบครัวเมื่อปลดประจำการ แต่ความฝันนี้ต้องพับไปเมื่อพ่อแม่ทราบเรื่อง\หลังจากพลาดโอกาสในการเป็นทหารรับจ้างในฝรั่งเศส โซโลได้กลับมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามความตั้งใจของคุณพ่อ จุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้ารับราชการตำรวจเกิดขึ้นจากการที่ได้เห็นปัญหาเรื่องยาเสพติดและปัญหาการลักขโมย เขาจึงตัดสินใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ (กอส.) รุ่นที่ 36 และเข้ารับราชการตำรวจ โซโล วรมัน ได้รับการแต่งตั้งยศครั้งแรกเป็น ร.ต.ต. ตำแหน่งรองสารวัตร สังกัดกองงานสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิการ มีหน้าที่ดูแลพื้นที่สโมสรตำรวจ จัดการประชุมสัมมนา ดูแลผู้เช่าพื้นที่สำหรับการจัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน และยังเคยแสดงผลงานในการสืบสวนผู้เช่าพื้นที่สโมสรจนนำไปสู่การจับกุมแก๊งต้มตุ๋นแชร์ลูกโซ่ และเคยจัดการกับกลุ่มเด็กที่เป็นลูกหลานตำรวจในแฟลตที่แอบเล่นน้ำในสโมสรในช่วงกลางคืน นอกจากนี้ โซโล วรมัน ยังเคยร่วมปฏิบัติการปราบปรามแก๊งลักลอบค้างาช้าง และร่วมจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ในปี 2567 ก่อนที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น พ.ต.ต. และล่าสุดในปี 2569 โซโล วรมัน ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ พ.ต.ท. วรมัน โอภากุล ในวัย 39 ปี ในส่วนของคดีพรากผู้เยาว์เมื่อปี 2548 ที่ถูกนำมาโจมตีคุณพ่อแอ๊ด คาราบาว นายตำรวจหนุ่มได้ชี้แจงว่าคดีดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องไปนานแล้ว เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมหากมีการขุดคุ้ยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาโจมตีตนเองและครอบครัว ทั้งๆ ที่ตนเองเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องมาโดยตลอด ในด้านชีวิตส่วนตัว โซโล วรมัน ได้เข้าพิธีสมรสกับ อิ๊ก สายธาร พรประเสริฐมานิต เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของแอ๊ด คาราบาว พอด
