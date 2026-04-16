โซเชียลขุดยับ! นักเขียนบทซีรีส์อ้างหยุดอ่านการ์ตูนตอน 7 แต่กลับวิเคราะห์ตอน 31 ได้เฉย

📆4/16/2026 3:09 AM
ดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อนักเขียนบทซีรีส์ดังถูกจับพิรุธหนัก หลังอ้างว่าหยุดอ่านการ์ตูนต้นฉบับตั้งแต่ตอนที่ 7 เพื่อไม่ให้เนื้อหาซ้ำซ้อนกับงานของตน แต่กลับพบหลักฐานว่าเคยโควททวีตวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกในตอนที่ 31 ของเรื่องเดียวกัน ทำให้เกิดคำถามถึงความจริงใจและเจตนาที่แท้จริง

ประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ยังคงขุดคุ้ยไม่หยุดหย่อนสำหรับแฮชแท็ก # แบนหงสาวดี ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วง หลังจากที่ผู้เขียนบทซีรีส์ชื่อดังได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ โดยระบุเจตนารมณ์ว่า ได้ตัดสินใจ “หยุดอ่าน” การ์ตูนเรื่อง อโยธยาเอยาวดี ตั้งแต่ตอนที่ 7 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาที่อาจส่งผลกระทบต่องานเขียนบทของตนเอง

อย่างไรก็ตาม การชี้แจงดังกล่าวกลับไม่สามารถโน้มน้าวใจชาวเน็ตจำนวนมากได้ และได้นำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างละเอียดในโซเชียลมีเดีย จนกระทั่งค้นพบหลักฐานสำคัญที่ทำให้เกิดข้อกังขาเพิ่มขึ้นไปอีก โดยหลักฐานดังกล่าวเป็นทวีตเก่าที่แสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนบทซีรีส์เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการโควททวีตของแฟนคลับคนหนึ่ง ซึ่งกำลังวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกของการ์ตูนในตอนที่ 31 ของเรื่อง อโยธยาเอยาวดี

การค้นพบครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการตั้งคำถามและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกลุ่มชาวเน็ต ที่มองว่าคำอธิบายของผู้เขียนบทดูขัดแย้งกับพฤติกรรมที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ นักสืบโซเชียลต่างทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หลังจากผู้เขียนบทได้โพสต์แถลงการณ์ยาวเหยียด โดยมีประโยคหนึ่งที่สร้างความสงสัยเป็นพิเศษคือ “ข้าพเจ้าได้หยุดอ่านการ์ตูน อโยธยาเอยาวดี หลังจากอ่านไปเพียง 7 ตอน เพื่อจะได้ไม่มีภาพซ้ำกันในหัว” แต่ทว่า ชาวเน็ตกลับไม่ปล่อยผ่านประเด็นนี้ไปง่ายๆ และได้ขุดคุ้ยไปพบทวีตเก่าที่ผู้เขียนบทเคยเข้าไปโควททวีตของแฟนคลับ เพื่อร่วมอภิปรายและวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกของการ์ตูน

ซึ่งประเด็นที่แฟนคลับรายดังกล่าวทวีตนั้น เป็นการวิเคราะห์ฉากดราม่าที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร “อำดง” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในตอนที่ 31 ของการ์ตูน โดยแฟนคลับได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตัวละครอำดงอาจมีอาการ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) หรือภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ อันเนื่องมาจากประสบการณ์ความรุนแรงจากสงคราม ทำให้เกิดอาการภาพหลอนและหูแว่ว จนพลั้งมือทำร้าย “เจ้าพี่” แฟนคลับยังได้ยกประเด็นในอดีตว่า การที่ผู้คนในยุคสมัยก่อนออกรบและฆ่าคนตั้งแต่มีอายุเพียง 12-13 ปีนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และไม่น่าจะมีใครที่มีจิตใจปกติสุขปราศจากบาดแผลทางจิตใจ โดยยกตัวอย่างการตีความพฤติกรรมของ “แม่หยัว” ว่ามีอาการ PTSD เช่นกัน ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่าตัวละครอำดงก็น่าจะประสบปัญหาทางจิตใจในลักษณะเดียวกัน

จุดนี้เองที่ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเกิดความสงสัยอย่างรุนแรง และตั้งคำถามด้วยความประหลาดใจว่า หากผู้เขียนบทตั้งใจ “หยุดอ่านแค่ตอนที่ 7” จริงๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพจำจากการ์ตูนเข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง แล้วเหตุใดจึงยังคงติดตาม โควททวีต และสามารถเข้าร่วมวงสนทนาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครที่มีเนื้อหาดำเนินไปไกลถึงตอนที่ 30+ ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจถึงแก่นแท้ของตัวละครเช่นนี้ ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวละครที่ปรากฏในตอนที่ 31 ซึ่งรวมถึงประเด็นละเอียดอ่อนอย่าง PTSD และอาการทางจิตใจที่ซับซ้อนนั้น ดูจะเป็นสิ่งที่เกินเลยไปกว่าการ “หยุดอ่าน” เพียงแค่ตอนที่ 7 อย่างชัดเจน

ชาวเน็ตถึงกับแซวประเด็นนี้อย่างเผ็ดร้อนว่า “อ่านถึงตอน 7 แต่สามารถวิเคราะห์ตอน 30+ ได้ อาจจะบังเอิญอีก” เป็นการเหน็บแนมถึงความบังเอิญที่ดูจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนไม่น่าเชื่อในกรณีนี้ คำถามที่ตามมาคือ ผู้ที่ติดตามข่าวสารนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับความบังเอิญที่เกิดขึ้นอีกครั้งนี้ และมองว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้เขียนบทมากน้อยเพียงใด ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้จะยังคงเป็นที่พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างต่อไปในสังคมออนไลน

