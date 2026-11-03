โซลาร์รูฟรับเหมาเผชิญความเสี่ยงทุนผูกพันยาวจน SME ถอนตัว 70%
โครงการโซลาร์รูฟบังคับผู้รับเหมาวางเงินประกันสูงและผูกพันนาน 7 ปี สร้างภาระต้นทุนจน SME หวั่นเสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่และอาจถอนตัวจากตลาดถึง 70%
โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟกำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญด้านโครงสร้างทางการเงินที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ผู้รับเหมาติดตั้ง เนื่องจากร่างมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการหรือ Vendor กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสูงในการจัดเตรียมหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือที่เรียกว่า Bank Guarantee เพื่อเป็นหลักประกันความรับผิดชอบในการทำงาน
ข้อกำหนดเงินประกันสูงและระยะเวลาลocked นาน 7 ปี
รายละเอียดของข้อกำหนดระบุชัดเจนว่า ผู้ประกอบการต้องวางเงินประกันผลงานในอัตรา 50,000 บาทต่อหลัง ซึ่งเงินจำนวนนี้จะได้รับคืนภายหลังส่งมอบงานตามเงื่อนไขภายในระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่สร้างแรงกดดันมากกว่านั้นคือเงินประกันด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาอีก 10,000 บาทต่อหลัง ที่มีระยะเวลาผูกพันยาวนานถึง 7 ปีเต็มAlso readคลิปอูฐน้ำท่วมซาอุดีอาระเบีย ไม่ใช่เหตุการณ์อียิปต์
ระยะเวลาผูกพัน 7 ปีนี้ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการขออนุญาต ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และการขนานไฟเข้ากับระบบของการไฟฟ้าซึ่งอาจใช้กระบวนการหลายเดือน หากมีการล่าช้าเกินกรอบเวลาที่กำหนด ผู้รับเหมามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้รับเงินประกันผลงานคืนตามกำหนดเวลา ทั้งที่บางส่วนของความล่าช้านั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ติดตั้งโดยตรง
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้รับเหมาต้องแบกรับความเสี่ยงในขั้นตอนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง ต้องจมทุนและต้องดูแลรักษาระบบพร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไปพร้อมกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับอัตรากำไรของธุรกิจติดตั้งโซลาร์ระดับครัวเรือนแล้ว เงื่อนไขนี้ถือว่ามีภาระต้นทุนสูงมาก
ผู้ประกอบการ SME อาจถอนตัวจากตลาดสูงถึง 70%
ผู้ประกอบจำนวนมากมองว่าความเสี่ยงและต้นทุนทางการเงินไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดหวัง ซึ่งนำไปสู่เสียงสะท้อนที่ว่าโครงการนี้อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเงินทุนและสภาพคล่องสูงกว่ารายย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
มีข้อมูลเบื้องต้นระบุว่ากลุ่ม SME หรือผู้ประกอบการขนาดย่อยอาจตัดสินใจถอนตัวหรือไม่เข้าร่วมโครงการในสัดส่วนที่สูงถึงประมาณ 70% แม้ตัวเลขนี้ยังต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ แต่แนวโน้มดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนที่ภาคส่วนรัฐไม่ควรมองข้าม
หากรายกิจการขนาดเล็กไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่รัฐตั้งใจจะกระจายโอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม ตลาดนี้อาจเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสนามแข่งขันของบริษัทยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่รายเท่านั้น ซึ่งอาจลดทอนเป้าหมายหลักของการกระจายแหล่งผลิตพลังงานสู่ชุมชน
คำแนะนำการใช้ไฟให้คุ้มค่าจากมุมมองประชาชน
ในมุมของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปอย่าง เจ๊เมาธ์ ได้ให้คำแนะนำสำคัญให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าจากการพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยบ้านที่มีคนอยู่และใช้พลังงานในช่วงกลางวัน เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ หรือการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะได้ประโยชน์สูงสุด
เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดในช่วงเวลากลางวัน การใช้ไฟที่ผลิตได้เองจึงสอดคล้องกับช่วงเวลาการผลิต ทำให้โอกาสประหยัดค่าไฟมีมากกว่าบ้านที่ใช้งานหนักในช่วงกลางคืน
ข้อมูลด้านอัตราค่าไฟฟ้าชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยค่าไฟฟ้ามีราคาอยู่ที่ราว 4.30 ถึง 4.50 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ไฟฟ้าส่วนเกินที่ขายคืนให้การไฟฟ้าได้รับเพียง 2.20 บาทต่อหน่วยเท่านั้น
ดังนั้น การใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้เองจึงคุ้มค่ากว่าการขายคืนได้อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของราคาความแตกต่างและประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเงื่อนไขของโครงการ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy