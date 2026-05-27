โซลาร์ฟาร์มชุมชนสะดุดกลางทาง ปมรัฐธรรมนูญและบทบาท PEA ENCOM

โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนถูกชะลอชั่วคราวหลังพบปัญหา 3 ประการ ได้แก่ การลดค่าไฟเฉพาะชุมชนอาจขัดรัฐธรรมนูญ การจำกัดพื้นที่เฉพาะ กฟภ. และการบังคับใช้ PEA ENCOM เป็นผู้ถือหุ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ พพ. ปรับปรุงเงื่อนไข
โครงการ โซลาร์ฟาร์มชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริม พลังงาน หมุนเวียนและลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชน กำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญหลายประการ หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (กกพ.
) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา พบว่ามีประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนถึง 3 ข้อหลัก ได้แก่ ความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญในเรื่องการลดค่าไฟเฉพาะชุมชน การจำกัดพื้นที่ดำเนินการเฉพาะในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. ) และการบังคับให้บริษัทในเครือของ กฟภ.
อย่าง พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการ ส่งผลให้โครงการต้องถูกชะลอการดำเนินการไว้ชั่วคราว และถูกส่งกลับไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.
) เพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและความต้องการของทุกฝ่าย ประเด็นแรกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างกว้างขวางคือเรื่องการลดค่าไฟฟ้าเฉพาะชุมชน ซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 ที่บัญญัติให้การดำเนินการของรัฐในกิจการสาธารณูปโภคต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นธรรม การลดค่าไฟให้เฉพาะบางพื้นที่โดยไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ อาจถูกตีความว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ เนื่องจากต้องหาแหล่งเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ขณะที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แสดงความเห็นว่า หากต้องการลดค่าไฟในลักษณะนี้ จำเป็นต้องออกกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อรองรับ ซึ่งจะต้องใช้เวลาและกระบวนการทางนิติบัญญัติที่ยาวนาน ประเด็นที่สองคือการจำกัดพื้นที่ดำเนินการเฉพาะในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.
) โดยไม่รวมถึงพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.
) ซึ่งครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สร้างความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงพลังงานสะอาดระหว่างประชาชนในต่างจังหวัดกับคนเมือง หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ค่าไฟฟ้าสูงและมีความต้องการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์สูง เช่น ในเขตเมืองที่มีอาคารสูงจำนวนมาก แต่ไม่มีพื้นที่ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ ข้อจำกัดนี้มาจากระเบียบของ กกพ.
ที่กำหนดให้เฉพาะพื้นที่ของ กฟภ. เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะโครงสร้างการกำกับดูแลที่แตกต่างกันระหว่างสองหน่วยงาน ประเด็นที่สามคือการกำหนดให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ กฟภ.
ต้องเป็นผู้ถือหุ้นในโซลาร์ฟาร์มชุมชนทุกแห่ง สร้างข้อกังวลเรื่องการผูกขาดและความเป็นธรรมในการแข่งขัน ผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หากไม่มีข้อตกลงร่วมกับ PEA ENCOM ทำให้หลายคนมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่าย กฟภ.
ชี้แจงว่าการกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้รัฐมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโครงการเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องให้มีการทบทวนบทบาทของ PEA ENCOM โดยให้เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านเทคนิคหรือการจัดการ ไม่จำเป็นต้องถือหุ้น นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม ว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แต่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งหาข้อยุติโดยเร็ว ขณะที่ พพ.
อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดและเสนอแนวทางแก้ไข คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในส่วนของภาคประชาชน กลุ่มเครือข่ายพลังงานชุมชนได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดโครงการโดยเร็ว เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาไฟฟ้าราคาแพงและขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่การเข้าถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง ตัวแทนเครือข่ายระบุว่า หากโครงการล่าช้าออกไปอีก อาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อนโยบายพลังงานของรัฐลดลง และอาจทำให้เกิดการลงทุนในระบบไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามมา จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน มองว่าการชะลอโครงการครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทบทวนและปรับปรุงระเบียบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการลดค่าไฟที่เป็นธรรมและการเปิดโอกาสให้เอกชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี ขณะที่ พพ.
ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการต่อไป โดยจะนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาและปรับปรุงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับกฎหมายและความต้องการของสังคมโดยรว
