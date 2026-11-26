โซลาร์ภาคประชาชน กฟภ.-กฟน. ท้อถอย เหลือผู้ลงทะเบียน 76,244 ราย เตรียมชง ครม. เพิ่มธนาคารเข้าโครงการ
ความคืบหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน พบยอดลงทะเบียนเหลือ 76,244 ราย จาก 1 ล้านสิทธิ์ การไฟฟ้าฯ แสดงความถอย พลพีร์ สุวรรณฉวี เตรียมเสนอ ครม. เพิ่มธนาคารอิสลามฯ และ กฟส. สวัสดิการฯ เข้ามาจัดการแทน
กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าโครงการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับบ้านเรือน หรือ โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ว่า ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จทั่วประเทศจำนวน 76,244 ราย จากวงเงินงบประมาณ 50,000 ล้านบาท และสิทธิทั้งหมด 1 ล้านราย ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้หน่วยงานรัฐเร่งหาแนวทางการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยอดลงทะเบียนจริงและสถิติการยกเลิก
พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จ 55,513 ราย คิดเป็น 72.8% ของภาพรวม และจากการตรวจสอบสิทธิ์ใน 945 การไฟฟ้า มีผู้สนใจรวม 80,361 ราย พบว่าผู้ตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านจำนวน 26,509 ราย ผู้ตรวจผ่านแต่ไม่ลงทะเบียนต่อ 1,170 ราย และยกเลิกหลังลงทะเบียน 641 ราย ส่วนการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีผู้ลงทะเบียน 20,731 ราย คิดเป็น 27.2% จากที่ยื่นคำขอ 21,945 ราย และมีผู้ยกเลิก 1,214 ราย โดยทั้ง กฟภ. และ กฟน. ต่างแสดงท่าทีถอดใจ ไม่ต้องการรับหน้าที่ติดตั้งโดยตรงแต่จะส่งต่องานให้ผู้ประกอบการแทนAlso readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
เหตุผลความล่าช้าและข้อเสนอแก้ไข
ปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้ประชาชนไม่สนใจติดตั้ง คือความยุ่งยากขั้นตอนและภาระทางการเงินของประชาชน ทำให้ธุรกิจแผงโซลาร์และอุปกรณ์ต้องเจอปัญหายอดสั่งซื้อไม่เป็นไปตามเป้า รัฐบาลจึงเตรียมเจรจา banks ให้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้ยาวขึ้น พร้อมให้พรรคลุยลงพื้นที่โน้มน้าวประชาชนว่านอกจากลดค่าไฟแล้วยังสร้างรายได้ โดย พลพีร์ สุวรรณฉวี จะนำประเด็นเหล่านี้รวมถึงการเพิ่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าในโครงการฯ เพื่อเป็นทางเลือกสินเชื่อแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
การกระจายตัวของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลตามภูมิภาคพบว่าภาคกลางมียอดสูงสุด 18,539 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,049 ราย ภาคเหนือ 12,052 ราย และภาคใต้ 9,873 ราย สำหรับ กฟน. มี 20,731 ราย ใน 3 จังหวัด โดย กทม. มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 12,267 ราย รองลงมาคือ นนทบุรี 6,107 ราย และปทุมธานี 4,702 ราย ตามลำดับ ขณะที่ 20 จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด ยังรวมถึง เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ นราธิวาส นครราชสีมา ขอนแก่น และหนองคาย ซึ่งสะท้อนความสนใจในพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ดีเยี่ยม
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