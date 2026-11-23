โช๊ค โชกุล วิเคราะห์ Bitcoin ระดับ 60,000 ดอลลาร์ โอกาสซื้อสะสมระยะยาว
โช๊ค โชกุล วิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin ที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์ชี้โอกาสขึ้น 120,000 ดอลลาร์ต่ำในสั้น แนะใช้ค่า RUP 0.3 เป็นสัญญาณซื้อสะสมระยะยาวอย่างมีวินัย
โช๊ค โชกุล คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายการลงทุนและปรัชญา ผู้มีผู้ติดตามหลักแสนในช่อง YouTube และ TikTok ได้เปิดเผยมุมมองวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin ในคลิปวิดีโอชื่อ "ถูกรึยัง?" โดยชี้ว่าราคา Bitcoin ที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 60, 000 ดอลลาร์ สหรัฐ มีโอกาสสูงที่จะถูกผู้ถือครองรายใหญ่ "จับกดน้ำ" เพื่อทดสอบความใจแข็งของนักลงทุนอีกครั้งก่อนที่ราคาจะดีดตัวกลับขึ้นไปแตะระดับ 120, 000 ดอลลาร์ สหรัฐได้อย่างแท้จริง
ความเป็นไปได้ของการขึ้นราคาสู่ 120,000 ดอลลาร์
โช๊ค โชกุล เริ่มต้นการวิเคราะห์โดยแยกประเด็นคำถามออกเป็นสองส่วนหลัก คือความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในเร็ววัน และความคุ้มค่าในการตัดสินใจลงทุนในราคาปัจจุบัน สำหรับการคาดหมายเรื่องทิศทางระยะสั้น เขาระบุอย่างตรงไปตรงมาว่ายากที่ราคาจะดีดตัวกลับขึ้นไปแตะระดับ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ในระยะอันใกล้ เนื่องจากตลาดเพิ่งผ่านการปรับฐานลงมาอย่างหนักAlso readBitcoin เด้งกลับ $60,000 หลัง Short Squeeze แรง
เหตุผลเบื้องหลังมุมมองนี้ อ้างอิงจากประวัติศาสตร์การเกิดเหตุการณ์ "ล้างพอร์ต" หรือ Liquidation ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดคริปโตเคอเรนซี ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 5 ถึง 6 เดือนที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักเก็งกำไรจำนวนมากถูกชำระบัญชีจนหายไปจากตลาด และทำให้ราคา Bitcoin ซึมลงอย่างช้าๆ จากจุดสูงสุดก่อนหน้า
โช๊ค โชกุล ตั้งสมมติฐานพฤติกรรมของผู้ถือครองรายใหญ่ (Whales) ว่าไม่มีเหตุผลที่ฉลาดจะลากราคาขึ้นไปแตะ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ผู้ถือรายย่อยพ้นน้ำทั้งหมดในทันที โดยพิจารณาจากต้นทุนและแรงจูงใจในการกักตุนทรัพย์สิน เขาคาดการณ์ว่าตลาดอาจ需要经过การทดสอบความเชื่อมั่นซ้ำอีกครั้ง
ดังนั้น ในมุมมองของโช๊ค โชกุล แม้ราคาจะลงมาอยู่ที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เขาระบุว่าบริเวณดังกล่าวยังมีโอกาสสูงที่จะถูก "จับกดน้ำ" อีกหนึ่งรอบ เพื่อคัดกรองผู้ถือครองที่แท้จริงออกจากกลุ่มนักเก็งกำไรที่ขาดความมั่นใจ และเป็นการทดสอบว่านักลงทุนกล้าถือครอง Bitcoin ในราคาต่ำเช่นนี้หรือไม่
กลยุทธ์การใช้อัตรา RUP 0.3 เป็นสัญญาณซื้อ
สำหรับคำถามเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน โช๊ค โชกุล ย้อนรำลึกถึงประสบการณ์การลงทุนในรอบวัฏจักรก่อนหน้า โดยเขาเปิดเผยว่าเคยเข้าซื้อสะสมในราคา 19,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจุดราคาที่ถือว่าดีที่สุดสำหรับรอบที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่เขาใช้ในการตัดสินใจเข้าซื้อไม่ใช่ราคาเพียงอย่างเดียว แต่ใช้ตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เรียกว่า RUP หรือ Relative Unrealized Profit เป็นเกณฑ์หลัก
ตัวชี้วัด RUP หรือ Relative Unrealized Profit คือมาตรวัดที่สะท้อนสัดส่วนของผู้ถือครอง Bitcoin ที่ยังคงทำกำไรอยู่ โดยหากค่า RUP อยู่ในระดับสูง หมายความว่าผู้ถือส่วนใหญ่ในตลาดกำลังทำกำไรและมีแนวโน้มสูงที่จะเทขายเพื่อเก็บกำไร ซึ่งมักเป็นสัญญาณเตือนถึงความผันผวนหรือแนวโน้มขาลง ในทางกลับกัน หากค่า RUP ลดต่ำลง หมายถึงผู้ถือครองในตลาดเริ่มขาดทุนหรือเจ็บตัวจากการถือครองระยะยาว
เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน โช๊ค โชกุล ระบุว่าค่า RUP ของ Bitcoin ลดลงอยู่ที่ระดับประมาณ 0.3 ซึ่งหมายความว่าผู้ถือครองที่มีสถานะทำกำไรในตลาดเหลืออยู่เพียงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การที่ตัวเลข RUP ลงมาใกล้ระดับนี้ในประวัติศาสตร์ มักเป็นจังหวะที่ตลาดมีความเจ็บปวดสะสมสูง และเป็นสัญญาณว่าแรงขายจากการทำกำไรใกล้หมดลงแล้ว
ด้วยข้อมูลดังกล่าว โช๊ค โชกุล สรุปว่าระดับราคา Bitcoin ที่ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมค่า RUP 0.3 คือ "ราคาที่รอคอย" สำหรับนักลงทุนสายยาว แม้เขาจะเตือนว่ายังมีโอกาสที่ราคาจะถูกกดลงทดสอบฐานอีก แต่เขาแนะว่านักลงทุนระยะยาวควรเริ่มทยอยซื้อสะสมในโซนราคานี้ โดยยอมรับความเสี่ยงในการโดนกดน้ำระยะสั้นแลกกับโอกาสในการได้ราคาเฉลี่ยที่ดี
ผลกระทบต่อนักลงทุนและบทสรุปกลยุทธ์การซื้อ
แนวคิดของโช๊ค โชกุล ในคลิปวิดีโอนี้ แยกแยะความแตกต่างระหว่าง "จังหวะการฟื้นตัวระยะสั้น" กับ "ความคุ้มค่าในการสะสมระยะยาว" ได้อย่างชัดเจน ซึ่งตรงข้ามกับนักลงทุนจำนวนมากที่มักเข้าใจผิดว่าเมื่อราคาตกลงมา ต้องฟื้นตัวกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ทันที การถือครอง mindset เช่นนี้มักนำไปสู่การขายขาดทุนเมื่อตลาดลงทดสอบแนวรับที่ลึกกว่าเดิม
การใช้ตัวชี้วัด RUP ช่วยลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลงทุนโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมของทั้งตลาด แทนที่จะมองแค่กราฟราคาเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นกรอบคิดที่ทันสมัยและสอดคล้องกับธรรมชาติของตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีความผันผวนสูง
อย่างไรก็ตาม คำแนะนำนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลจากประสบการณ์ของโช๊ค โชกุล นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและนำแนวคิดเรื่องการแบ่งไม้ซื้อ (DCA) ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง โดยต้องเผื่อใจไว้ว่าราคาอาจปรับตัวลดลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นได้ตามที่วิเคราะห์ไว้
สรุปแล้ว สถานการณ์ปัจจุบันของ Bitcoin ที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นบททดสอบความเข้มแข็งของนักลงทุน โดยโช๊ค โชกุล มองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเริ่มสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว หากใช้เครื่องมืออย่าง RUP ตัดสินใจและมีความอดทนต่อการถูกกดน้ำในระยะสั้น
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