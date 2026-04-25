โจรบุกวัดธาตุพระอารามหลวงขอนแก่น ยกตู้เซฟหนัก 200 กก. ทุบเอาเงินทำบุญไปเกือบครึ่งแสน

📆4/25/2026 8:27 AM
เหตุการณ์โจรบุกวัดธาตุพระอารามหลวง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยยกตู้เซฟรับบริจาคหนักกว่า 200 กก.ไปทุบเอาเงินทำบุญไปเกือบครึ่งแสนบาท ขณะที่ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ โดยพบว่ามีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ 2 กลุ่ม โดยมาคนเดียวและมาสองคน ซึ่งทางตำรวจได้จับกุมคนร้ายกลุ่มแรกได้แล้ว

โจร ใจบาปบุกวัดดัง ขอนแก่น งัดตู้บริจาค-ยกเซฟหนักกว่า 200 กก. ไปทุบเอาเงินไปเกือบครึ่งแสน ขณะที่ตำรวจเร่งล่า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกโซเชียลมีเดียและเพจต่างๆทั่วทั้ง จ.

ขอนแก่น ได้เผยแพร่ภาพซึ่งบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในวัดธาตุพระอารามหลวง ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ.

ขอนแก่น ซึ่งบันทึกภาพ ชายรูปร่างผอม สูง ใส่หมวกแก๊ป สวมหน้ากากอนามัยปกปิดมิดชิด สวมเสื้อยืดแขนยาว กางเกงขายาว ไม่สวมรองเท้า เดินทั่ววัดเพื่อหารื้อค้นเอาทรัพย์สินและงัดตู้ทำบุญที่ทางวัดตั้งเอาไว้ยังจุดต่างๆรอบวัด รวมทั้งการยกเอาตู้เซฟรับบริจาคทำบุญซึ่งมีน้ำหนักกว่า 200 กก.

ออกจากโบสถ์วัดของวัดไป ก่อนนำไปทุบเอาเงินสดและทิ้งตู้เซฟเอาไว้ในซอยข้างวัด ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดธาตุ พระอารามหลวง ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น โดยได้พบกับ พ.

อ.

ทองดี ทองล้น อายุ 76 ปี ไวยาวัจกรวัด และผู้ดูแล พาผู้สื่อข่าวดูจุดที่คาดว่าคนร้ายจะแอบปีนเข้ามาจากนอกวัด แล้วเข้ามาปีนกำลังขึ้นหลังคาพระธาตุนครเดิม ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโบสถ์ แล้วเข้าไปงัดตู้ทำบุญที่ตั้งอยู่รอบพระธาตุนครเดิม พร้อมทั้งรื้อค้นจุดตามโต๊ะและตู้โชว์ตรงจุดเช่าบูชาพระเครื่องของวัดได้เงินไปจำนวนหนึ่ง โดยภายในบริเวณพระธาตุนครเดิมน้้น ยังคงพบร่องรอยการงัดตู้ทำบุญ ซึ่งงัดออกเปิดได้ 1 ตู้ โดยคนร้ายขโมยเงินทำบุญไปจนหมด และอีกตู้ติดกันมีร่องรอยการงัดแต่ไม่สามารถเปิดได้ นอกจากนี้บริเวณประตูฝั่งทางทิศเหนือซึ่งชำรุด พบไม้หน้าสามคาดว่าจะเป็นของคนร้ายงัดประตูเป็นช่องพอจะสามารถให้คนตัวเล็กมุดลอดได้ขัดประตูเอาไว้ โดยในบริเวณพระธาตุนครเดิมนั้น คนร้ายได้เงินไปจำนวนหนึ่งคาดว่าไม่เกินหลักพันบาท พ.

อ.

ทองดี กล่าวว่า คนร้ายน่าจะมามากกว่า 1 คน ซึ่งนอกจากจะงัดตู้ทำบุญแล้วยังคงขโมยตู้เซฟที่ตั้งบริเวณหน้าพระประทาน ภายในพระอุโบสถโดยขณะเกิดเหตุวัดได้สับสวิชท์ไฟลงทำให้กล้องดับ ไม่สามารถบันทึกพฤติการณ์ของคนร้ายขณะเกิดเหตุได้ โดยจากการสังเกตการณ์ของทางวัด พบว่ามิจฉาชีพมาทั้งกลางวันและกลางคืน บางรายนำไม้มาทากาวแตะเอาเงินในตู้ทำบุญไป หรือเรียกว่าวิธีการตกเบ็ด แต่นั่นเป็นส่วนน้อย แต่ครั้งนี้ถูกยกตู้เซฟไปทั้งตู้ และยังเข้าไปขโมยที่พระธาตุนครเดิม ฝั่งตรงข้ามโบสถ์ด้วย ก่อนจะยกตู้เซฟในโบสถ์ไปทุบในซอยด้านข้าง ได้เงินทำบุญบริจาคไปประมาณ 40,000-50,000 บาท เจ้าอาวาสฯท่านได้เล็งเห็นว่าพระพุทธพระลับ มีความสำคัญกับจังหวัดขอนแก่น อยากให้คนขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้เห็นองค์จริง เพราะเป็นพระคู่เมืองขอนแก่นที่เจ้าเมืองขอนแก่นอัญเชิญเข้ามาประดิษฐาน จึงมีการพัฒนาสถานที่วัด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานมากขึ้น จึงมีประชาชนเข้ามาทำบุญกันเยอะขึ้นตามไปด้วย และผู้ที่เข้ามานั้นก็มีทั้งคนดีไม่ดี มีเจตนาดี และเจตนาที่ไม่ดี อีกทั้งวัดไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น เพราะท่านอยากให้ญาติโยมวามารถเข้ามากราบพระ นั่งสมาธิได้อิสระ พ.

อ. ทองดี กล่าวต่อว่า วัดจะเปิดในเวลา 05.00 น. และปิดในเวลา 20.00 น.

ทุกวัน หลังจากนี้ก็คงต้องหามาตรการป้องกันให้ดีขึ้นกว่านี้ต่อไป และอยากบอกถึงโจรว่า การที่มาขโมยเงินวัด ซึ่งเป็นเงินที่ญาติโยมตั้งใจนำมาทำบุญ ยิ่งบาปยกกำลังสอง จากเดิมที่ทำผิดก็บาปอยู่แล้วก็บาปหนักขึ้นไปอีก ถ้าอยากมีเงินก็ควรเอาเหงื่อไปแลกเงิน ให้ไปหาทำงาน อย่าคิดว่าจะมีความสุข และเชื่อว่าจะมีความทุกข์ไปจนตายเพราะทำผิดมาแต่บอกใครไม่ได้ ขณะที่ พ. ต.

ท. ขจรศักดิ์ ดาระภา รอง ผกก. (สส. )สภ.

เมืองขอนแก่น กล่าวว่า ชุดสืบสวนได้เก็บหลักฐานกล้องวงจรปิดในวัดมาทำการตรวจสอบ และพบว่ามีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ 2 กลุ่ม โดยมาคนเดียว และมาสองคน ซึ่งผู้ก่อเหตุมี่มาคนเดียวนั้นทางตำรวจได้ตามจับตัวได้แต่สารภาพว่าขโมยได้เงินไปไม่ถึงหลักร้อย ส่วนอีกกลุ่มซึ่งอยู่นะหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในกล้องที่จับภาพได้มากันสองคน และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นกลุ่มทีขโมยเอาตู้เซฟทำบุญในโบสถ์ไปหรือไม่ เนื่องจากกล้องภายในโบสถ์ไม่สามารถบันทึกขณะเกิดเหตุได้ โดยอยู่นะหว่างตรวจไล่กล้องในจุดอื่ยๆเพิ่มเติม เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไ

