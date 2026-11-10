โจรงัดร้านสุกี้จี้สา พัทยา ขโมยเงินกองกฐิน 1,000 บาท
เจ้าของร้านสุกี้เจ๊สา พัทยา ติดตามข่าวจี้แก๊งร้ายงัดร้านขโมยเงินบนกองกฐิน 1,000 บาท พร้อมเครื่องฉีดน้ำ นำภาพวงจรปิดแจ้งความ
เหตุการณ์ลักทรัพย์ครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเวลา 02.30 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ที่บริเวณย่านพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความคึกคักและนักท่องเที่ยวหนาแน่น นาย อนุชา นิลเพชร อายุ 42 ปี เจ้าของร้าน สุกี้เจ๊สา ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจเพื่อประสานงานและนำหลักฐานสำคัญมาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
รายละเอียดการเกิดเหตุและหลักฐาน
จากการสอบสวนและตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้น นายอนุชา นิลเพชร ได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วได้เกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวตนได้เดินทางมาเปิดร้านตามปกติและได้สังเกตเห็นว่าภายในร้าน似乎มีสัญญาณที่แสดงถึง有人ได้มารื้อค้นของต่างๆ ซึ่งสร้างความสงสัยและเป็นกังวลอย่างมากในเบื้องต้นAlso readสวนสยามทะเลกรุงเทพ เตรียมเปิดใหม่ 19 พฤศจิกายน 2569 หลังปิดเพราะน้ำท่วม 6 เดือน
หลังจากที่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด พบว่ามียอดมนุษย์เพศชายคนหนึ่งสวมหมวกสีดำและสวมเสื้อสีขาว เข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ภายในร้านด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังอย่างมาก โดยผู้ก่อเหตุได้ขโมยเงินบนกองกฐินที่มีมูลค่าประมาณ 1,000 บาท และนำเครื่องฉีดน้ำออกไปจากสถานที่เกิดเหตุไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ก่อเหตุอาจมองว่ามีมูลค่าและสามารถนำไปขายต่อหรือใช้งานในทางที่มิชอบได้
ความคืบหน้าการแจ้งความและติดตามตัว
สำหรับความคืบหน้าในด้านการประสานงานกับฝ่ายตำรวจนั้น นายอนุชา นิลเพชร ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้กับ พ.ต.ท. ธัญญา อุดทอง หัวหน้างานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้บันทึกไว้ ไปใช้ประกอบในการสืบสวนและติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในขั้นตอนการดำเนินการ นายอนุชา นิลเพชร ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีบันทึกภาพของผู้ต้องสงสัยชัดเจน มามอบให้ผู้สื่อข่าวด้านสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข่าวเป็นเบาะแสเพิ่มเติม เพื่อให้สาธารณชนหรือบุคคลที่อาจมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้ก่อเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสให้กับทางตำรวจหรือเจ้าของร้านได้โดยตรง ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการช่วยขยายผลในการติดตามตัวผู้ร้ายมาส่งตัวให้กับเจ้าพนักงาน
เหตุผลในการขยายผลและความกังวล
แม้ว่ามูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายในช่วงแรกอาจดูเหมือนไม่มากนัก ซึ่งรวมถึงเงินจำนวน 1,000 บาท และเครื่องฉีดน้ำหนึ่งเครื่อง แต่ด้วยลักษณะการก่อเหตุที่เป็นการงัดแงะและลักทรัพย์ในเวลากลางดึก ทำให้เจ้าของร้านมีความกังวลใจอย่างมากว่า หากไม่มีการติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษอย่างเด็ดขาด อาจส่งสัญญาณให้มิจฉาชีพกลุ่มอื่นเห็นโอกาสและเข้าไปก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันนี้ที่ร้านค้าอื่นๆ ในย่านเดียวกันหรือในพื้นที่ใกล้เคียง
ดังนั้น การออกตามหาและติดตามตัวผู้ก่อเหตุจึงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและสำคัญมากสำหรับเจ้าของร้านและชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่ต้องเปิดทำการค้าขายในช่วงเวลากลางคืน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ประกอบการสามารถร่วมมือกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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