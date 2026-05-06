โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต จากสหราชอาณาจักร ออกมาเผยถึงเบื้องหลังแผนเด็ดที่ใช้แก้ทาง ลูกเตะคาล์ฟคิก ของ " ยูกิ โยซะ " จนสามารถรั้งเข็มขัดคิกบ็อกซิงครั้งที่ 2 ได้สำเร็จด้วยชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE ซามูไร 1 เมื่อวันที่ 29 เม.
ย.
ที่ผ่านมา ตลอดเกมการชก 5 ยกของไฟต์นี้ "แฮ็กเกอร์ตี" ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการและชั้นเชิงระดับเทพในการแก้ทางลูกเตะคาล์ฟคิกอันลือลั่นของ "ยูกิ" ที่เล่นงานคู่ชกมาหลายรายได้อยู่หมัด จนสามารถคว้าชัยไปได้แบบเหนือชั้น ซึ่งหลังจบการแข่งขัน เจ้าตัวได้ออกมาเผยแท็กติกเด็ดที่เตรียมมาใช้แบบไม่มีกั๊ก "ไฟต์นี้ผมกับทีมงานวางแผนกันมาดีมาก และผมรู้สึกว่าทำได้ตามแผนทุกอย่าง จริงๆผมอยากเข้าไปแลกอาวุธกับยูกิแบบซึ่งๆหน้าให้รู้แล้วรู้รอด แต่สุดท้ายเลือกชกตามแผนที่เตรียมมาจนทำให้ผมคว้าชัยชนะมาได้ ซึ่งแผนนั้นก็คือการชกเป็นจังหวะ และสเตปเท้าออกข้าง เขาแก้ทางจังหวะการชกแบบนั้นของผมไม่ได้เลย เขาเอาไม่อยู่จริงๆ" "สำหรับทุกคนที่กลัวลูกเตะคาล์ฟคิก อย่าไปกลัว ซ้อมแก้เกมให้เยอะๆ มีโค้ชที่รู้วิธีรับมือกับมัน ก็แค่ยกขาสูงๆเข้าไว้ครับ"ไทยรุ่นเดียวกัน จาก "แรมโบ้เล็ก ฉ.
อจลบุญ" แล้ว เจ้าตัวยังเปิดกว้างต่อความท้าทายอย่างการข้ามสายไปโชว์ฝีมือในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เพื่อเดินหน้าสร้างความสำเร็จบทใหม่บนเส้นทางอาชีพนักสู้ต่อไป "ถ้ามีโอกาส ผมอยากลองลงแข่งในกติกา MMA ด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ ผมพร้อมลุยเสมอ เพราะผมคือนักสู้ครับ"
ONEFC.com, อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampT
