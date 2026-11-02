โฆษณาการเมืองใช้ AI สหรัฐ 80 ล้านดอลลาร์ เลือกตั้งกลางเทอม 2026
นักวิจัยเปิดข้อมูลโฆษณาการเมืองใช้ AI เกือบ 170 ชิ้น ใช้เงินรวม 80 ล้านดอลลาร์ ในศึกเลือกตั้งกลางเทอม 2026 สหรัฐอเมริกา พบขาดความโปร่งใส
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาหาเสียงที่ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จำนวนเกือบ 170 ชิ้น ในศึก เลือกตั้งกลางเทอม ปี 2026 ของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการใช้จ่ายเงินรวมประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2,600 ล้านบาท ขณะเดียวกันพบว่าโฆษณาส่วนใหญ่ถึง 69 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปิดเผยว่ามีการใช้ AI ในการสร้างหรือดัดแปลงภาพใด ๆ เลย
การใช้จ่ายโฆษณา AI ในศึกเลือกตั้งกลางเทอม
ทราวิส เอ็น. ริดเอาต์ ศาสตราจารย์ด้านการปกครองและนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และไมเคิล ฟรานซ์ ศาสตราจารย์ด้านการปกครองจากวิทยาลัยโบวดิน ซึ่งเป็นคณะวิจัยสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอเมริการะปี 2569 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน ได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลนี้ได้อาศัยแหล่งข่าวจากรายงานข่าว นักศึกษาที่ผ่านการฝึกตรวจสอบโฆษณา และบริษัท AdImpact ที่ให้บริการติดตามค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาทางการเมืองAlso readSX Trash to Treasure Art & Design Contest 2026 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า ในงาน Sustainability Expo 2026
ค่าใช้จ่ายในการผลิตโฆษณาดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโฆษณาดังกล่าวมีทั้งการสร้างภาพและวิดีโอปลอมที่สมจริงสูง หรือที่เรียกกันว่า Deepfake ไปจนถึงการใช้ AI ปรับแต่งภาพเพียงบางส่วนเท่านั้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกายังเป็นครั้งแรกที่โฆษณาทางการเมืองซึ่งสร้างด้วย AI ปรากฏให้เห็นเป็นปกติทั้งทางโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์
หนึ่งในข้อค้นพบสำคัญของนักวิจัยคือการที่ AI ถูกใช้สร้างภาพนักการเมืองให้ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง โดยบุคคลที่ถูกนำไปสร้างภาพ Deepfake ได้แก่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นานซี เพโลซี อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร บารัก โอบามา อดีตประธานาธิบดี คามาลา แฮร์ริส อดีตรองประธานาธิบดี และอเล็กซานเดรีย โอคาซियो-คอร์เตซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต
นอกจากนี้ยังมีภาพของผู้สมัครผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาจากพรรครีพับลิกันที่กำลังเดินคล้องแขนกับกลุ่มแดรกควีน ซึ่งเป็นนักแสดงที่แต่งกายและแต่งหน้าในลักษณะเกินจริง มักใช้เครื่องแต่งกายสื่อถึงความเป็นหญิง นอกจากนี้ยังมีโฆษณาที่สร้างภาพลิส เชนีย์ มิตต์ รอมนีย์ และไมก์ เพนซ์ กำลังถือคราดสามง่ามอยู่บนสนามหญ้าหน้าทำเนียบขาว ทั้งสามเป็นบุคคลสำคัญของพรรครีพับลิกันที่เคยมีความขัดแย้งทางการเมืองกับทรัมป์
ไม่เพียงแต่นักการเมืองเท่านั้น บุคคลสาธารณะยังถูกนำไปสร้างภาพด้วย AI เช่น นายแพทย์แอนโทนี เฟาซี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งปรากฏในโฆษณาเป็นภาพปลอมขณะวิ่งถือเข็มฉีดยาขนาดใหญ่อภายในงานเทศกาลประจำรัฐ โดยลักษณะคล้ายกำลังพยายามฉีดวัคซีนให้ประชาชน
ความแตกต่างของแนวทางการใช้ AI ตามพรรคการเมือง
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่โฆษณาทุกชิ้นที่ใช้ AI เพื่อสร้างเหตุการณ์สมมติ บางชิ้นใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อปรับปรุงภาพให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือแก้ไของค์ประกอบบางส่วนของวิดีโอ ตัวอย่างเช่น โฆษณาของชิป คีติง ผู้สมัครผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมาจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งมีข้อความแจ้งว่าใช้ AI แต่ไม่ได้อธิบายว่าใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกับส่วนใดของโฆษณา
นักวิจัยระบุว่าโฆษณาที่ใช้ AI ปรับแต่งภาพบางส่วนอาจมีลักษณะไม่ต่างจากโฆษณาที่ผลิตด้วยวิธีทั่วไป ทำให้ผู้ชมตรวจสอบได้ยากว่าภาพที่เห็นเป็นเหตุการณ์จริงหรือถูกดัดแปลง เมื่อแยกข้อมูลตามพรรคการเมือง นักวิจัยพบว่าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันและกลุ่มที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันเป็นผู้จัดทำโฆษณา AI คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของโฆษณาที่ตรวจพบทั้งหมด และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงถึง 83 เปอร์เซ็นต์ของเงินโฆษณา AI ที่ติดตามได้
กลุ่มดังกล่าวรวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานทางการเมืองแบบอิสระ หรือ Super PACs ซึ่งสามารถระดมทุนและใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านผู้สมัครได้โดยไม่มีเพดานการใช้จ่าย แต่ต้องไม่ประสานงานโดยตรงกับทีมหาเสียงของผู้สมัคร รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งตามมาตรา 501(c) ของกฎหมายภาษีสหรัฐ
นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าความแตกต่างดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับแนวทางด้านกฎระเบียบของทั้งสองพรรค โดยทั่วไปพรรคเดโมแครตมีแนวโน้มสนับสนุนการกำกับดูแลการใช้เงินทางการเมืองและการเปิดเผยข้อมูลแหล่งเงินทุน ขณะที่พรรครีพับลิกันมักสนับสนุนแนวทางตลาดเสรีมากกว่า ตัวอย่างที่คณะวิจัยยกขึ้นมาคือ การลงมติในวุฒิสภาสหรัฐเมื่อปี 2565 เพื่อผลักดันร่างกฎหมาย DISCLOSE Act ซึ่งเสนอให้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของ Super PACs สหภาพแรงงาน และบริษัทเอกชน
ในการลงมติดังกล่าว มีเพียงสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตและสมาชิกอิสระ 2 คนที่ลงคะแนนสนับสนุนให้ร่างกฎหมายเดินหน้าต่อ คณะวิจัยมองว่าแนวคิดด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกันของทั้งสองพรรคอาจมีความเกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมการใช้ AI ในโฆษณาทางการเมือง แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าเป็นสาเหตุโดยตรง
ปัญหาความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล
จากโฆษณาที่ติดตามได้ใน 35 รัฐ พบว่ามีเพียง 31 เปอร์เซ็นต์ที่เปิดเผยการใช้อ AI คิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายโฆษณาทั้งหมดที่ติดตามได้ แม้โฆษณาบางชิ้นจะมีข้อความแจ้งเตือน แต่รูปแบบและรายละเอียดแตกต่างกันไป ทำให้ผู้บริโภคข้อมูลการเมืองสับสนและอาจถูกชักจูงโดยเนื้อหาลวงได้ โดยข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการออกกฎหมายควบคุมการใช้เทคโนโลยีนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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